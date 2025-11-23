יום שני, 24.11.2025 שעה 01:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בשורות טובות להפועל פ"ת: כהן ערך אימון מלא

קשר המלאבסים החלים מפציעה בשריר האחורי והצטרף לטאבי שחזר גם, ניר ייעדר. במועדון יתאמנו שוב בסירקין לקראת חיפה. וגם: עתידם של אמיאן וקוסטה

|
יונתן כהן (ראובן שוורץ)
יונתן כהן (ראובן שוורץ)

כשהיא עם רצף משחקים ללא ניצחון, הפועל פתח תקווה תחל ביום שבת ב-19:30 סדרת משחקים לא פשוטה כשתפגוש תוך שבוע את מכבי חיפה, הפועל באר שבע והפועל תל אביב כשלאחר מכן מצפה לה גם מפגש מול מכבי תל אביב.

הבשורה הטובה, מגיעה מכיוונו של הקשר יונתן כהן, שלראשונה מאז פציעתו בשריר האחורי, ערך הבוקר אימון מלא וצפוי להיות כשיר להתמודדות ביום ראשון הקרוב. צ'אפיוקה סונגה, חזר לארץ כבר בשבוע שעבר וישחק גם הוא.

מי שעוד חזר לאימונים מלאים בסוף השבוע הוא הקשר ג'וסלין טאבי, כאשר המאמן עומר פרץ צפוי ליהנות מסגל כמעט מלא ולהחליט מי מבין שחקני ההתקפה לא יפתח. דרור ניר לעומת זאת, עדיין לא כשיר וייעדר ממשחק נוסף.

ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

התקופה הקרובה, תהיה גם מעין תקופת מבחן לזרים בוני אמיאן ומארק קוסטה, שעדיין לא הצליחו להותיר חותם ועומס המשחקים הקרוב יהווה גם עבורם אפשרות לקבל יותר דקות משחק ולהוכיח את עצמם, לפני קבלת ההחלטה לגבי עתידם לקראת חודש ינואר.

במועדון מתאמנים בימים אלו במגרש של מכבי שעריים ברחובות, לאור שזרוע בדשא שמתקיים במתחם האימונים בסירקין. למרות זאת, פתח תקווה תשוב להתאמן במגרשה הביתי רק ביום חמישי, לאור בקשתה. במועדון יצאו במבצע לחברי עמותת הכחולה: מחיר של 100 ש”ח לשני משחקי הבית הקרובים.

