בשורות טובות להפועל פ"ת: כהן ערך אימון מלא

כשהיא עם רצף משחקים ללא ניצחון, הפועל פתח תקווה תחל ביום שבת ב-19:30 סדרת משחקים לא פשוטה כשתפגוש תוך שבוע את מכבי חיפה, הפועל באר שבע והפועל תל אביב כשלאחר מכן מצפה לה גם מפגש מול מכבי תל אביב.

הבשורה הטובה, מגיעה מכיוונו של הקשר יונתן כהן, שלראשונה מאז פציעתו בשריר האחורי, ערך הבוקר אימון מלא וצפוי להיות כשיר להתמודדות ביום ראשון הקרוב. צ'אפיוקה סונגה, חזר לארץ כבר בשבוע שעבר וישחק גם הוא.

מי שעוד חזר לאימונים מלאים בסוף השבוע הוא הקשר ג'וסלין טאבי, כאשר המאמן עומר פרץ צפוי ליהנות מסגל כמעט מלא ולהחליט מי מבין שחקני ההתקפה לא יפתח. דרור ניר לעומת זאת, עדיין לא כשיר וייעדר ממשחק נוסף.

ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

התקופה הקרובה, תהיה גם מעין תקופת מבחן לזרים בוני אמיאן ומארק קוסטה, שעדיין לא הצליחו להותיר חותם ועומס המשחקים הקרוב יהווה גם עבורם אפשרות לקבל יותר דקות משחק ולהוכיח את עצמם, לפני קבלת ההחלטה לגבי עתידם לקראת חודש ינואר.

במועדון מתאמנים בימים אלו במגרש של מכבי שעריים ברחובות, לאור שזרוע בדשא שמתקיים במתחם האימונים בסירקין. למרות זאת, פתח תקווה תשוב להתאמן במגרשה הביתי רק ביום חמישי, לאור בקשתה. במועדון יצאו במבצע לחברי עמותת הכחולה: מחיר של 100 ש”ח לשני משחקי הבית הקרובים.