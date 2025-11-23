עוזר מאמן אשקלון, אדיר אמר, זקוק לתרומת כליה

אדיר אמר, עוזר מאמן אליצור אשקלון והמנהל המקצועי של מחלקת הנוער, מתמודד עם מציאות רפואית קשה ונזקק בדחיפות לתרומת כליה. המועדון יצא בקריאה נרחבת לציבור לנסות ולהציל את חייו, ואמר עצמו שיתף פוסט מטלטל במיוחד.

“אדיר אמר, עוזר מאמן הקבוצה הבוגרת שלנו והמנהל המקצועי של מחלקת הנוער, תמיד היה שם בשביל השחקנים, הילדים, והקהילה. היום, אנחנו שם בשבילו. בבקשה, קראו, שתפו, הצילו חיים”, נכתב באשקלון שבהמשך שיתפה את מילותיו של אדיר.

“קוראים לי אדיר ואני זקוק לתרומת כליה. נולדתי עם תסמונת של כליות פוליציסטיות, זו מחלת כליות גנטית הפוגעת באופן סופני בכליות. תמיד ידעתי שיגיע היום בו אצטרך לעבור השתלת כליה, אבל לא שיערתי שזה יגיע בגיל צעיר כל כך”, כתב אדיר אמר.

“אני מאמן כדורסל עם קריירה ותשוקה ואהבה אין סופית למקצוע שלו, אך לצערי לחיים תכניות אחרות ואני אמור להתחיל בקרוב מאוד טיפולי דיאליזה שהם טיפולים קשים, כואבים, ומעייפים ועל מנת להציל את חיי אני מחפש תורם חיצוני כדי להגדיל את הסיכוי שלי לעבור את זה”, הוסיף.

“הפוסט הזה הוא הצעד הקשה ביותר שעשיתי בחיי, אך גודל השעה מחייב אותי לעשות זאת בכאב וצער גדול. אז מי יכול לתרום? כל אדם במצב בריאותי תקין - גברים מעל גיל 27 ו/או נשים שסיימו ללדת. אודה מאוד לשיתופים אשר יגדילו את מעגל התפוצה של פוסט זה”, סיכם.

לבדיקת התאמה לחצו.