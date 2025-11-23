יום ראשון, 23.11.2025 שעה 23:47
ליגה סעודית 25-26
275-309אל נאסר1
239-249אל הילאל2
2213-249אל טאאוון3
196-129אל אהלי4
179-169אל קאדיסיה5
1415-229אל חאליג'6
1415-179אל איתיחאד7
1414-139ניאום8
1218-139אל אטיפאק9
1113-119אל פייחה10
917-139אל חולוד11
914-89אל חאזם12
811-79אל שבאב13
819-109אל ריאד14
518-99אל אחדוד15
517-89דאמאק16
521-109אל פאתח17
120-79אל נג'מה18

בעולם התלהבו: יותר יפה מהמספרת נגד יובנטוס

בתקשורת הרעיפו סופרלטיבים על רונאלדו: "הפעם זה יותר מרחוק, פשוט יצירת אומנות", "נראה כאילו הוא בן 25, ייכנס למוזיאון שלו". וגם: הפוסט של CR7

|
רונאלדו מתעופף (צילום מסך)
רונאלדו מתעופף (צילום מסך)

כריסטיאנו רונאלדו הגיע הערב (ראשון) ל-954 שערים בקריירה אחרי אחד מהביצועים היפים ביותר שלו. הכוכב הרשית במספרת אדירה בניצחון 1:4 של אל נאסר על אל חאליג’ בליגה הסעודית, והסופרלטיבים בספרד ובערב הסעודית לא איחרו להגיע.

“עוד אחד, ואפילו יפה יותר. רונאלדו כבש במספרת פנטסטית שנכנסת לטופ 5 בקריירה שלו. המספרת מזכירה את זו שמול יובנטוס, רק שהפעם הגול היה יפה יותר ויותר מרחוק. פשוט יצירת אומנות”, נדהמו ב’אס’. “מי עוד עושה את זה בגיל 40?”, נכתב ב’-ESPN’.

ב’מארקה’ החמיאו גם כן: "גולאסו של כריסטיאנו שנראה כאילו הוא בן 25. גול ספקטקולרי. שער שייכנס למוזיאון הגולים הנפלאים שלו". בתקשורת הצרפתית שיבחו גם כן: “עוד שער יוצא דופן. התגובה הטובה ביותר האפשרית אחרי הכרטיס האדום שקיבל עם פורטוגל בפגרה נגד אירלנד”.

מ-ש-ו-ג-ע: צפו במספרת הנדירה של רונאלדו!

בתקשורת הספרדית המשיכו: “רונאלדו, מה עשית? יצירת מופת אקרובטית במהלך האחרון של המשחק העלתה את כל האצטדיון על הרגליים. הרגע הזה מחק לחלוטין הופעה לא טובה בה לא התחבר כל כך עם שחקני קבוצתו, אבל זה ממש לא העיקר”.

https://www.instagram.com/reel/DRaV7mnAGq7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

רונאלדו אף אתגר את עוקביו לאחר המשחק כשהעלה פוסט עם המספרת וכתב: “התגובה הטובה ביותר מנצחת”.

