בעולם התלהבו: יותר יפה מהמספרת נגד יובנטוס

כריסטיאנו רונאלדו הגיע הערב (ראשון) ל-954 שערים בקריירה אחרי אחד מהביצועים היפים ביותר שלו. הכוכב הרשית במספרת אדירה בניצחון 1:4 של אל נאסר על אל חאליג’ בליגה הסעודית, והסופרלטיבים בספרד ובערב הסעודית לא איחרו להגיע.

“עוד אחד, ואפילו יפה יותר. רונאלדו כבש במספרת פנטסטית שנכנסת לטופ 5 בקריירה שלו. המספרת מזכירה את זו שמול יובנטוס, רק שהפעם הגול היה יפה יותר ויותר מרחוק. פשוט יצירת אומנות”, נדהמו ב’אס’. “מי עוד עושה את זה בגיל 40?”, נכתב ב’-ESPN’.

ב’מארקה’ החמיאו גם כן: "גולאסו של כריסטיאנו שנראה כאילו הוא בן 25. גול ספקטקולרי. שער שייכנס למוזיאון הגולים הנפלאים שלו". בתקשורת הצרפתית שיבחו גם כן: “עוד שער יוצא דופן. התגובה הטובה ביותר האפשרית אחרי הכרטיס האדום שקיבל עם פורטוגל בפגרה נגד אירלנד”.

מ-ש-ו-ג-ע: צפו במספרת הנדירה של רונאלדו!

בתקשורת הספרדית המשיכו: “רונאלדו, מה עשית? יצירת מופת אקרובטית במהלך האחרון של המשחק העלתה את כל האצטדיון על הרגליים. הרגע הזה מחק לחלוטין הופעה לא טובה בה לא התחבר כל כך עם שחקני קבוצתו, אבל זה ממש לא העיקר”.

https://www.instagram.com/reel/DRaV7mnAGq7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

רונאלדו אף אתגר את עוקביו לאחר המשחק כשהעלה פוסט עם המספרת וכתב: “התגובה הטובה ביותר מנצחת”.