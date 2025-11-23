שער מטורף במספרת לרונאלדו בניצחון אל נאסר

כריסטיאנו רונאלדו כבש הערב (ראשון) את אחד מהשערים היפים ביותר בקריירה שלו, והיו לו שערים יפים. הפנומן הפורטוגלי מצא את הרשת במספרת אדירה בניצחון 1:4 של קבוצתו אל נאסר, שנותרה מושלמת בליגה, מול אל חאליג’, וזאת במסגרת המחזור התשיעי בליגה הסעודית.

CR7 חתם את התוצאה של המשחק בביצוע אדיר בתוספת הזמן, כשהתרומם ברחבה והבקיע במספרת לחיבורים. זה היה שערו ה-954 בקריירה, כשנותרו לו עוד 46 כדי להגיע ל-1,000 שערים. את הגול שלו חגג הכוכב הוותיק עם כובע על ראשו, מחווה שהוא עשוי להסביר בהמשך.

עוד לפני הביצוע היוצא מגדר הרגיל של הפורטוגלי, ז'ואאו פליקס הבקיע בדקה ה-39 את הגול הראשון במשחק אחרי ש-8 דקות קודם לכן נפסל לו שער על ידי ה-VAR. ווסלי הבקיע את השני של אל נאסר בדקה ה-42 מבישול של פליקס. בפתיחת המחצית השנייה חאליג' צימקה, אבל סאדיו מאנה קבע 1:3 בדקה ה-77 ודימיטריוס קורבליס הורחק באדום בדקה ה-90, קצת לפני הביצוע של רונאלדו.

רונאלדו מתעופף (צילום מסך)

אל נאסר המושלמת כעת עם 27 נקודות בליגה, 4 יותר מאל הילאל לה 23 נקודות. קבוצתו של קארים בנזמה, אל איתיחאד, רחוקה מהצמרת עם 14 נקודות בלבד.