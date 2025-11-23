יום ראשון, 23.11.2025 שעה 22:01
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
275-309אל נאסר1
239-249אל הילאל2
2213-249אל טאאוון3
196-129אל אהלי4
179-169אל קאדיסיה5
1415-229אל חאליג'6
1415-179אל איתיחאד7
1414-139ניאום8
1218-139אל אטיפאק9
1113-119אל פייחה10
917-139אל חולוד11
914-89אל חאזם12
811-79אל שבאב13
819-109אל ריאד14
518-99אל אחדוד15
517-89דאמאק16
521-109אל פאתח17
120-79אל נג'מה18

שער מטורף במספרת לרונאלדו בניצחון אל נאסר

מועמד לגול העונה: CR7 הרשית את הגול האחרון ב-1:4 על אל חאליג', ה-954 בקריירה שלו, כשקבוצתו נותרה מושלמת בליגה עם תשעה ניצחונות מתשעה משחקים

|
הביצוע של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)
הביצוע של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

כריסטיאנו רונאלדו כבש הערב (ראשון) את אחד מהשערים היפים ביותר בקריירה שלו, והיו לו שערים יפים. הפנומן הפורטוגלי מצא את הרשת במספרת אדירה בניצחון 1:4 של קבוצתו אל נאסר, שנותרה מושלמת בליגה, מול אל חאליג’, וזאת במסגרת המחזור התשיעי בליגה הסעודית.

CR7 חתם את התוצאה של המשחק בביצוע אדיר בתוספת הזמן, כשהתרומם ברחבה והבקיע במספרת לחיבורים. זה היה שערו ה-954 בקריירה, כשנותרו לו עוד 46 כדי להגיע ל-1,000 שערים. את הגול שלו חגג הכוכב הוותיק עם כובע על ראשו, מחווה שהוא עשוי להסביר בהמשך.

עוד לפני הביצוע היוצא מגדר הרגיל של הפורטוגלי, ז'ואאו פליקס הבקיע בדקה ה-39 את הגול הראשון במשחק אחרי ש-8 דקות קודם לכן נפסל לו שער על ידי ה-VAR. ווסלי הבקיע את השני של אל נאסר בדקה ה-42 מבישול של פליקס. בפתיחת המחצית השנייה חאליג' צימקה, אבל סאדיו מאנה קבע 1:3 בדקה ה-77 ודימיטריוס קורבליס הורחק באדום בדקה ה-90, קצת לפני הביצוע של רונאלדו.

רונאלדו מתעופף (צילום מסך)רונאלדו מתעופף (צילום מסך)

אל נאסר המושלמת כעת עם 27 נקודות בליגה, 4 יותר מאל הילאל לה 23 נקודות. קבוצתו של קארים בנזמה, אל איתיחאד, רחוקה מהצמרת עם 14 נקודות בלבד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */