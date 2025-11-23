מעלים הילוך: מפגן השילוט של אוהדי מכבי ת"א

כבר תקופה ארוכה שלא מעט אוהדים של מכבי תל אביב דורשים שכל ההנהלה בלי יוצא מן הכלל תתחלף, ולאט לאט המחאות עולות רמה. זה התחיל עם חרם מנויים, ולבסוף הוחלט להעביר את המחאה פנימה, ואת זה בדיוק עשה הקהל הצהוב היום (ראשון), עם מפגן שילוט יוצא דופן בהיכל מנורה מבטחים לפני הג’אמפ-בול נגד הפועל חולון.

מספר רב של שלטים הנופו ביציעים ביד אליהו. “דני פדרמן, יאלה הביתה”, “אין קבוצה בלי אוהדים”, “נלחמים על עתיד המועדון”, “ביי, החוצה”, “שמעון ואודי, אתם עם דני או עם מכבי?”, “100% בעלות, 0% יכולת”, “פדרמן, תמכור”, אלו רק חלק מהשלטים שעלו לפני המפגש נגד דני פרנקו והשחקנים שלו.

בזמן המשחק המחאה לא הפסיקה, ואוהדי מכבי תל אביב החליטו לזרוק כמות גדולה מאוד של פתקי מחאה נגד ההנהלה בשביל להעביר שוב את המסר. בעקבות האירוע, המאבטחים במקום התעמתו עם הקהל הצהוב והמשחק נעצר למספר דקות, אך לאחר מכן חודש והמשיך לו.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

גם לפני המשחק ועל רקע מצב הקבוצה, אוהדי מכבי ת”א בראשות מטה ‘נשארים במפה’ חיכו לאוטובוס של המועדון מחוץ להיכל, והביעו את הזעם שלהם: “לא מסוגלים להשקיע? אל תתנו לנו לשקוע”, “האימפריה מתרסקת”, “הרסתם את האימפריה”, היה מחוץ למנורה.