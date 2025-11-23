יום ראשון, 23.11.2025 שעה 22:01
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10436-4866הפועל ירושלים
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מעלים הילוך: מפגן השילוט של אוהדי מכבי ת"א

הקהל הצהוב העלה מדרגה בכל הקשור למחאה נגד ההנהלה, וסיפק כמות שלטים אדירה לפני חולון. המשחק נעצר זמנית אחרי זריקת פתקי מחאה ועימות עם האבטחה

|
מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

כבר תקופה ארוכה שלא מעט אוהדים של מכבי תל אביב דורשים שכל ההנהלה בלי יוצא מן הכלל תתחלף, ולאט לאט המחאות עולות רמה. זה התחיל עם חרם מנויים, ולבסוף הוחלט להעביר את המחאה פנימה, ואת זה בדיוק עשה הקהל הצהוב היום (ראשון), עם מפגן שילוט יוצא דופן בהיכל מנורה מבטחים לפני הג’אמפ-בול נגד הפועל חולון.

מספר רב של שלטים הנופו ביציעים ביד אליהו. “דני פדרמן, יאלה הביתה”, “אין קבוצה בלי אוהדים”, “נלחמים על עתיד המועדון”, “ביי, החוצה”, “שמעון ואודי, אתם עם דני או עם מכבי?”, “100% בעלות, 0% יכולת”, “פדרמן, תמכור”, אלו רק חלק מהשלטים שעלו לפני המפגש נגד דני פרנקו והשחקנים שלו.

בזמן המשחק המחאה לא הפסיקה, ואוהדי מכבי תל אביב החליטו לזרוק כמות גדולה מאוד של פתקי מחאה נגד ההנהלה בשביל להעביר שוב את המסר. בעקבות האירוע, המאבטחים במקום התעמתו עם הקהל הצהוב והמשחק נעצר למספר דקות, אך לאחר מכן חודש והמשיך לו.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

גם לפני המשחק ועל רקע מצב הקבוצה, אוהדי מכבי ת”א בראשות מטה ‘נשארים במפה’ חיכו לאוטובוס של המועדון מחוץ להיכל, והביעו את הזעם שלהם: “לא מסוגלים להשקיע? אל תתנו לנו לשקוע”, “האימפריה מתרסקת”, “הרסתם את האימפריה”, היה מחוץ למנורה.

