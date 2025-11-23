קאנגווה יחזור מהנבחרת בשלישי, אך ישחק בשבת

בהפועל באר שבע מתכוננים לחזרת הליגה, כאשר כוכב הקבוצה קינגס קאנגווה יחזור רק בשלישי מפגרת הנבחרות, ויחזור לאימונים ברביעי. במועדון טוענים כי החזרה המאוחרת יחסית הייתה מתואמת מראש, והוא יעמוד לרשות רן קוז’וק במשחק הליגה מול הפועל חיפה בשבת ב-15:00 בסמי עופר.

הקשר לא שיחק במדי זמביה בשני משחקיה בפגרת הנבחרות בטענה לפציעה, כשמדובר באותה הפציעה שהוא מושך תקופה ארוכה והיא לא תמנע ממנו לשחק. דרך אגב, שחקן הקבוצה ג’וזף סאבובו שיחק בשני המשחקים של הנבחרת, אחד מהם בהרכב ואחד כמחליף, ואף כבש שער אחד.

עושה רושם כי הבלגן בזמביה סביב ההתנהלות וחילופי המאמנים עם עזיבתו של גרנט גרם לקאנגווה להעדיף לטפל בעצמו ובפציעתו. במועדון מנהלים את הפציעה, כאשר יש לקשר קיבוע, ויחד איתו הוא ממשיך לשחק כרגיל.

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

ההתנהלות הבעייתית של ההתאחדות הזמבית באה לידי ביטוי גם בנושא הטיסות. קאנגווה רצה לטוס מוקדם כדי לבקר את משפחתו, אך בהתאחדות לא רצו לממן את כרטיס הטיסה, שלבסוף מומן על ידי הפועל ב”ש, כשהצדדים הסכימו שאם זמביה תהיה מוכנה להחזיר את הכסף לבסוף הוא יגיע למועדון. זו לא הפעם הראשונה שיש בלגן עם הטיסות של הנבחרת הזמבית, כשבעבר שלחו את השחקן לטיסות ארוכות במטרה לחסוך כסף.

בנושא אחר, מתן בלטקסה חזר לאימונים חלקיים, כשהוא מתאושש מפציעה במפשעה ולא צפוי להיות כשיר למשחק של הקבוצה בשבת. בגלל השעה המוקדמת של המשחק ב-15:00, באר שבע תצא לחיפה כבר ביום שישי כדי להתכונן כראוי למשחק בשעה אליה לא רגילים.