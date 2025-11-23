אזה: הייתי כבר בטוטנהאם? בואו לא נדבר על זה

אנחנו רק אחרי 12 מחזורים בליגה האנגלית, וכבר קשה לראות מצב בו ארסנל לא תהיה הקבוצה שזוכה באליפות בתום העונה. המכונה המשומנת של מיקל ארטטה הגיעה למבחן גדול היום (ראשון), כאשר מנצ’סטר סיטי וליברפול נכנעו, וטוטנהאם הגיע לאמירויות. איך זה נגמר? עם 1:4 ענק בדרבי של צפון לונדון, אחריו האדומים המשיכו לברוח לכולן.

מעל כולם היה דווקא אברצ’י אזה, שכזכור בקיץ האחרון כבר סיכם את כל התנאים שלו בטוטנהאם, אך ברגע שהזכיר את עומר אצילי כאן בארץ, ביצע פניית פרסה ברגע האחרון וחתם ביריבה העירונית, והערב הוא הרשית שלושער מדהים לרשת של התרנגולים. באנגליה החמיאו לכל הקבוצה, אך כמובן לאנגלי מעל כולם.

“יום מושלם לארסנל, יום מושלם לאזה. ציון 10 לאנגלי” כתב ניק רייט מ’סקיי ספורטס’. גארי נוויל הוסיף: “ארסנל הוכיחה את העוצמות שלה, החבורה של מיקל ארטטה הייתה פנטסטית”. “אי אפשר לבקש לילה טוב יותר”, כתבו ב’דיילי מייל’. “לנצח את טוטנהאם בתצוגת תכלית, לעלות לשש נקודות פער במקום הראשון, אנחנו אולי רק בנובמבר, אבל זה מרגיש מיוחד, זה מרגיש גורל שארסנל תזכה השנה”.

שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

הגיבור הגדול, אזה, סיכם בעצמו: “זה רגע גדול עבורי, יום מדהים. אני שמח לעזור לקבוצה לנצח. זה מיוחד מאוד, אני אסיר תודה, התפללתי לזה ועשיתי את זה. התפללתי לכבוש שלושער, לא פחות, שמח שזה קרה. כל המשפחה שלי כאן, זה הופך הכל למיוחד יותר אפילו. הייתי יכול להיות בטוטנהאם? בואו לא נדבר על זה. כל הגולים יפים, אני לא יכול לדרג, השני אולי האהוב עליי, הטיימינג, אבל כולם מיוחדים כי הם חלק מהדרך שלי”.

בכללי, אזה מגיע חד כשהוא רואה את טוטנהאם בצד השני, כאשר יש לו שישה שערים בארבעת המשחקים האחרונים שלו נגדה. האנגלי הפך לרביעי בלבד בהיסטוריה שכובש שלושער בדרבי של צפון לונדון, אחרי טד דרייק ב-1934, טרי דייסון ב-1961 ואלן סנדרלנד ב-1978, הישג יוצא דופן ששחקן לא עשה 47 שנים.

אברצ'י אזה מאושר (IMAGO)

בנוסף, אזה כבש את השלושער ה-400 שנרשם אי פעם בפרמייר ליג, והוא השחקן ה-23 שעושה זאת עבור ארסנל, כשאין עוד קבוצה במפעל עם יותר שחקנים עם שלושער. בצד השני, ריצ’ארליסון כבש את השער מהמרחק הגדול ביותר העונה, ובאופן כללי את השער מהמרחק הגדול ביותר בדרבי של צפון לונדון מאז 2008.