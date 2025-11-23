אבי לוי מונה למנכ"ל הפועל ראשון לציון

מינוי מרשים להפועל ראשון לציון. המועדון מינה לתפקיד המנכ”ל את אבי לוי, שהיה בעברו במשך שנים רבות סמנכ”ל ההתאחדות לכדורגל. את המהלך יזם יושב ראש הקבוצה אלי סניור, שמבחינתו מדובר בצעד משמעותי לעתיד המועדון.

אבי לוי מביא עימו למועדון ניסיון גדול בכדורגל הישראלי, כשהוא עבר הכל בכדורגל ואף היה במשך תקופה אחד האנשים המובילים של ההתאחדות.

בחודשים האחרונים הוא עבד במרכז הפועל ושימש שנים רבות כמשקיף מטעם ההתאחדות לכדורגל. בעבר היה האיש החזק בבית שאן בימיה בליגת העל.

אבי לוי (איציק בלניצקי)

בנוסף, במועדון עושים מהלך משמעותי בשיתוף העירייה ויקימו אקדמיה מרשימה בעלות של כ-40 מיליון שקלים, במה שמראה על הכוונות העתידיות של המועדון.

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון, אמר: “בשביל להצליח בכדורגל צריך להצליח ביסודות למטה. בכל העולם רואים שמה שמביא להישגים זה להשקיע מהאקדמיה ולצמוח. באקדמיה עצמה אני רואה חיזוק של הילדים והנוער בעיר ראשון לציון. רוצים להפריח הישגיות”.

ראשון לציון נמצאת בעונה מצוינת בליגה הלאומית כשהיא בצמרת הליגה ונאבקת על מקום בליגת העל. הקבוצה עם 20 נקודות, 3 בלבד ממכבי הרצליה שבמקום השני שמוביל לעליית ליגה.