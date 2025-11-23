יום ראשון, 23.11.2025 שעה 22:00
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

אבי לוי מונה למנכ"ל הפועל ראשון לציון

מי ששימש בעברו כסמנכ"ל ההתאחדות לכדורגל ומביא עימו ניסיון עשיר בכדורגל הישראלי יצטרף, כשבמועדון יקימו אקדמיה מרשימה בעלות של כ-40 מיליון ש"ח

|
אבי לוי (חג'אג' רחאל)
אבי לוי (חג'אג' רחאל)

מינוי מרשים להפועל ראשון לציון. המועדון מינה לתפקיד המנכ”ל את אבי לוי, שהיה בעברו במשך שנים רבות סמנכ”ל ההתאחדות לכדורגל. את המהלך יזם יושב ראש הקבוצה אלי סניור, שמבחינתו מדובר בצעד משמעותי לעתיד המועדון.

אבי לוי מביא עימו למועדון ניסיון גדול בכדורגל הישראלי, כשהוא עבר הכל בכדורגל ואף היה במשך תקופה אחד האנשים המובילים של ההתאחדות.

בחודשים האחרונים הוא עבד במרכז הפועל ושימש שנים רבות כמשקיף מטעם ההתאחדות לכדורגל. בעבר היה האיש החזק בבית שאן בימיה בליגת העל.

אבי לוי (איציק בלניצקי)אבי לוי (איציק בלניצקי)

בנוסף, במועדון עושים מהלך משמעותי בשיתוף העירייה ויקימו אקדמיה מרשימה בעלות של כ-40 מיליון שקלים, במה שמראה על הכוונות העתידיות של המועדון.

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון, אמר: “בשביל להצליח בכדורגל צריך להצליח ביסודות למטה. בכל העולם רואים שמה שמביא להישגים זה להשקיע מהאקדמיה ולצמוח. באקדמיה עצמה אני רואה חיזוק של הילדים והנוער בעיר ראשון לציון. רוצים להפריח הישגיות”.

ראשון לציון נמצאת בעונה מצוינת בליגה הלאומית כשהיא בצמרת הליגה ונאבקת על מקום בליגת העל. הקבוצה עם 20 נקודות, 3 בלבד ממכבי הרצליה שבמקום השני שמוביל לעליית ליגה.

