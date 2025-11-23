יום ראשון, 23.11.2025 שעה 21:04
276-1512רומא1
2511-1912נאפולי2
2412-2611אינטר3
248-2112בולוניה4
229-1711מילאן5
2011-1512יובנטוס6
186-1211קומו7
189-1512לאציו8
1612-1411ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1011טורינו11
1416-1312קרמונזה12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-812לצ'ה16
914-811פיזה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

מרטינס בחוד של אינטר, מודריץ' פותח במילאן

איטליה לובשת חג לקראת הדרבי, כשהקפטן יעלה אצל המארחת, כמו בסטוני ובארלה. הקשר הנצחי יעלה מנגד, גם ליאאו ופוליסיק בהרכב ב-21:45 (חי ב-ONE2)

|
לוקה מודריץ' ולאוטרו מרטינס (IMAGO)
לוקה מודריץ' ולאוטרו מרטינס (IMAGO)

יש משחקים שהם “אייקונים” בכדורגל העולמי. כאלה שגם אם אין אהדה מסוימת לאחת מהקבוצות, תמיד העיניים יינשאו בסקרנות אל עבר המתרחש בו. אחד מאלה הוא הדרבי דלה מדונינה, שיש שיגדירו אותו כמפגש הגדול בכדורגל האיטלקי, בין אינטר למילאן, שיתרחש הערב (ראשון, 21:45) בשידור ישיר בערוץ ONE2.

הנראזורי מגיעים הערב כשהם במקום השלישי בטבלה, עם שלוש נקודות פחות מרומא המוליכה ונקודה אחת פחות מנאפולי, אך גם עם משחק אחד חסר, כך שהם יודעים שניצחון היום לא יהיה רק יוקרתי על טהרת העיר, אלא יחזיר אותם לפסגת הליגה.

הרכב אינטר: יאן זומר, מנואל אקנג’י, פרנצ’סקו אצ’רבי, אלסנדרו בסטוני, קרלוס אוגוסטו, הקאן צ’להאנולו, ניקולו בארלה, פטאר סוצ’יץ’, פדריקו דימארקו, לאוטרו מרטינס ומרקוס תוראם.

מנגד, הרוסונרי נמצאים בתקופה קצת יותר מגומגמת, אחרי שבמחזור הקודם איבדו שתי נקודות חשובות מול פארמה בחוץ. לוקה מודריץ’ וחבריו יודעים שאף על פי כן, ניצחון היום יעלה אותם מעל היריבה העירונית, כשהפסד עלול להשאיר אותם מאחור במרוץ האליפות.

הרכב מילאן: מייק מניאן, פיקאיו טומורי, מתיאו גאביה, סטרהיניה פבלוביץ’, אלכסיס סלמאקרס, יוסוף פופאנה, לוקה מודריץ’, אדריאן ראביו, דוידה ברטסאגי, כריסטיאן פוליסיק ורפאל ליאאו.

הקבוצות נפגשו כמובן מספר רב של פעמים בעבר, כשהקבוצה באדום-שחור היא זאת שדומיננטית במשחקים האחרונים והיא סופרת חמישה דרבים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל ניצחון 0:3 באפריל האחרון. הפעם האחרונה שהמארחת הערב יצאה עם ידה על העליונה, הייתה לפני כשנה וחצי.

