יום ראשון, 23.11.2025 שעה 19:51
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה
7493-4935בני הרצליה

"לא מסוגלים להשקיע? אל תתנו לנו לשקוע!"

על רקע מצב הקבוצה והמחאה כנגד הבעלים, אוהדי מכבי ת"א בראשות מטה 'נשארים במפה' הגיעו להיכל למחות לפני המשחק מול חולון: "האימפריה מתרסקת"

|
מחאת הקהל נגד ההנהלה של מכבי ת
מחאת הקהל נגד ההנהלה של מכבי ת"א (נשארים במפה)

עשרות אוהדי מכבי תל אביב הגיעו הערב (ראשון) להיכל למחות על מצב הקבוצה וכנגד הבעלים לפני משחק הליגה נגד הפועל חולון (20:55). המחאה ליוותה את כניסת הנהלת מכבי והשחקנים לאולם. האירוע לא עבר בשקט, שכן המאבטחים הרחיקו את האוהדים מהכניסה לאולם.

מטה ‘נשארים במפה’: “האימפריה הצהובה כבר לא שוקעת לאיטה אלא מתרסקת בקול רעש גדול שבוע אחרי שבוע”. כאמור, אחרי ההפגנה מול בתי הבעלים (כולל שמעון מזרחי), ההפגנה ביוזמת מטה המאבק ‘נשארים במפה’ להצלת מכבי התקיימה מול שערים 8-9 והחלה כשעתיים לפני תחילת המשחק עם הגעת השחקנים ואנשי ההנהלה למשחק. האוהדים לבשו חולצות שחורות עם הכיתוב “מחליפים את ההנהלה, מצילים את מכבי”, ואף הניפו שלטים עליהם נכתב ״לא מסוגלים להשקיע? אל תתנו לנו לשקוע!”.

מחאה נגד הנהלת מכבי ת"א (נשארים במפה)מחאה נגד הנהלת מכבי ת"א (נשארים במפה)

ראשי מטה המאבק מסרו: ״האימפריה הצהובה כבר לא שוקעת לאיטה אלא מתרסקת בקול רעש גדול שבוע אחרי שבוע. זוהי אזעקת אמת  - מצב הקבוצה המביש הוא אך ורק באחריות כל חברי ההנהלה המסוכסכת והמפולגת. כולם חייבים ללכת ע״מ שנוכל להציל את מכבי ולהחזיר אותה למקומה הטבעי בצמרת האירופאית והישראלית”.

המחאה נגד הנהלת מכבי ת"א (נשארים במפה)המחאה נגד הנהלת מכבי ת"א (נשארים במפה)
