עשרות אוהדי מכבי תל אביב הגיעו הערב (ראשון) להיכל למחות על מצב הקבוצה וכנגד הבעלים לפני משחק הליגה נגד הפועל חולון (20:55). המחאה ליוותה את כניסת הנהלת מכבי והשחקנים לאולם. האירוע לא עבר בשקט, שכן המאבטחים הרחיקו את האוהדים מהכניסה לאולם.

מטה ‘נשארים במפה’: “האימפריה הצהובה כבר לא שוקעת לאיטה אלא מתרסקת בקול רעש גדול שבוע אחרי שבוע”. כאמור, אחרי ההפגנה מול בתי הבעלים (כולל שמעון מזרחי), ההפגנה ביוזמת מטה המאבק ‘נשארים במפה’ להצלת מכבי התקיימה מול שערים 8-9 והחלה כשעתיים לפני תחילת המשחק עם הגעת השחקנים ואנשי ההנהלה למשחק. האוהדים לבשו חולצות שחורות עם הכיתוב “מחליפים את ההנהלה, מצילים את מכבי”, ואף הניפו שלטים עליהם נכתב ״לא מסוגלים להשקיע? אל תתנו לנו לשקוע!”.

מחאה נגד הנהלת מכבי ת"א (נשארים במפה)

ראשי מטה המאבק מסרו: ״האימפריה הצהובה כבר לא שוקעת לאיטה אלא מתרסקת בקול רעש גדול שבוע אחרי שבוע. זוהי אזעקת אמת - מצב הקבוצה המביש הוא אך ורק באחריות כל חברי ההנהלה המסוכסכת והמפולגת. כולם חייבים ללכת ע״מ שנוכל להציל את מכבי ולהחזיר אותה למקומה הטבעי בצמרת האירופאית והישראלית”.