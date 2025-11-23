יום ראשון, 23.11.2025 שעה 19:53
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה
7493-4935בני הרצליה

שחקני ר"ג עלו עם חולצות תמיכה בבנו של היו"ר

אחרי שאיתי שניידרמן נפגע בראשו במהלך משחק של קבוצת נערים א', הקבוצה הבוגרת עלתה לפני המשחק מול הפועל ירושלים עם הכיתוב: "כולנו איתך איתי"

שחקני מכבי רמת גן עם חולצת תמיכה לאיתי שניידרמן (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)
שחקני מכבי רמת גן עם חולצת תמיכה לאיתי שניידרמן (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)

עדיין לא עבר שבוע מאז התאונה המחרידה של איתי שניידרמן, בנו של יושב ראש מכבי רמת גן, חן שניידרמן, כשהתנגש בעוצמה בקיר בטון ונפצע בראשו במהלך משחק של נערים א’ בין הקבוצה של אביו, להפועל חוף הכרמל.

היום (ראשון), במהלך המשחק של הקבוצה הבוגרת נגד הפועל ירושלים, עלו השחקנים לפני השריקה עם חולצת תמיכה באיתי, כשעל החולצה כתוב “כולנו איתך איתי שניידרמן”.

קירות הבטון, הנמצאים מאחורי הסל בחלק מאולמות הכדורסל בישראל, כולל בליגת העל לבוגרים, כבר עוררו בעבר תרעומת גדולה מפי שחקנים, מאמנים והורי שחקנים צעירים, שהתריעו על סכנה ממשית לפגיעה בגוף השחקנים. 

