יום ראשון, 23.11.2025 שעה 20:15
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (קונקאקאף)
מוק' מונדיאל (קונקאקאף) 24-25
  
124-96פנמה1
96-96סורינאם2
87-86גואטמלה3
311-26אל סלבדור4
  
123-136קורסאו1
113-116ג'מייקה2
76-76טרינידד טובאגו3
  
116-96האיטי1
92-56הונדורס2
76-86קוסטה ריקה3
412-46ניקרגואה4

האיטי העפילה למונדיאל, האוהדים לא יהיו שם

הנבחרת מצפון אמריקה ששבה לבמה הגדולה אחרי 52 שנים, תיאלץ לשחק ללא קהל שיתמוך בה עקב הסנקציות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ההסבר בפנים

|
שחקני נבחרת האיטי (IMAGO)
שחקני נבחרת האיטי (IMAGO)

אחרי 52 שנים במדבר וכשהמדינה בכאוס גדול, הצליחה האיטי להבטיח את מקומה בין 48 הנבחרות שישחקו בגביע העולם בקיץ הקרוב, שייערך בשלוש מדינות שונות: ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. אך בעוד שהשחקנים יהיו שם, אוהדי הנבחרת לא יוכלו לבוא ולתמוך בהם.

ההסבר לכך טמון בסנקציות של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. כמו אצל איראן, גם האיטי ניצבת בין 19 המדינות להן יש איסור להיכנס אל שטח המדינה, כשהאיסור חל גם על שתי המדינות הנוספות. התעקשותו של ממשל טראמפ לא לתת לאוהדים לחגוג עם נבחרתם צפויה לגרור זעם, שכן אחד המסרים המשמעותיים במהות המונדיאל הוא מקום מפגש לאוהדים מכל העולם.

הטורניר, שיחל ב-11 ביוני, מעלה כעת סימני שאלה, כשמועד שריקת הפתיחה קרוב מתמיד. האיסור של טראמפ גם מתנגש עם אמירותיו של נשיא פיפ”א, ג’יאני אינפנטינו, שאמר בעבר: “אוהדים מכל רחבי העולם יתקבלו בברכה”. אז למה דווקא האיטי? כי כמו איראן, ממשל הנשיא מתמקד במדינות שלטענתם מהוות סיכונים והגירה רבים.

פרנזי פיירו. ישחק ללא קהל בטורניר הגדול בעולם? (IMAGO)פרנזי פיירו. ישחק ללא קהל בטורניר הגדול בעולם? (IMAGO)

כאמור, המדינה מצפון אמריקה מתמודדת בפני משבר מדיני חמור, כשגם את משחקי הנבחרת היא מארחת מחוץ לגבולותיה, ולא מן הנמנע שאזרחים רבים עלולים לנצל את הטורניר על מנת להגר אל אחת משלוש המארחות. אוהדים רבים בכל זאת ינסו להגיע, כשלפי הדיווחים ב’פוליטיקו’, זה יקרה רק לאחר הגרלת המשחקים שתיערך ב-5 בדצמבר.

מחלקת המדינה של ארצות הברית ציינה כי אוהדים עדיין יכולים להגיש בקשות לוויזה בצורה חוקית ולקבוע ראיונות, אך אין הבטחה כי הם “יהיו זכאים לקבלת ויזה או כניסה לארצות הברית”. יהיו החרגות למי שהגעתם “תקדם את האינטרס הלאומי של ארה"ב”, אך דובר המחלקה אמר שהחרגות כאלו יהיו “נדירות מאוד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */