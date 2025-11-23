האיטי העפילה למונדיאל, האוהדים לא יהיו שם

אחרי 52 שנים במדבר וכשהמדינה בכאוס גדול, הצליחה האיטי להבטיח את מקומה בין 48 הנבחרות שישחקו בגביע העולם בקיץ הקרוב, שייערך בשלוש מדינות שונות: ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. אך בעוד שהשחקנים יהיו שם, אוהדי הנבחרת לא יוכלו לבוא ולתמוך בהם.

ההסבר לכך טמון בסנקציות של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. כמו אצל איראן, גם האיטי ניצבת בין 19 המדינות להן יש איסור להיכנס אל שטח המדינה, כשהאיסור חל גם על שתי המדינות הנוספות. התעקשותו של ממשל טראמפ לא לתת לאוהדים לחגוג עם נבחרתם צפויה לגרור זעם, שכן אחד המסרים המשמעותיים במהות המונדיאל הוא מקום מפגש לאוהדים מכל העולם.

הטורניר, שיחל ב-11 ביוני, מעלה כעת סימני שאלה, כשמועד שריקת הפתיחה קרוב מתמיד. האיסור של טראמפ גם מתנגש עם אמירותיו של נשיא פיפ”א, ג’יאני אינפנטינו, שאמר בעבר: “אוהדים מכל רחבי העולם יתקבלו בברכה”. אז למה דווקא האיטי? כי כמו איראן, ממשל הנשיא מתמקד במדינות שלטענתם מהוות סיכונים והגירה רבים.

פרנזי פיירו. ישחק ללא קהל בטורניר הגדול בעולם? (IMAGO)

כאמור, המדינה מצפון אמריקה מתמודדת בפני משבר מדיני חמור, כשגם את משחקי הנבחרת היא מארחת מחוץ לגבולותיה, ולא מן הנמנע שאזרחים רבים עלולים לנצל את הטורניר על מנת להגר אל אחת משלוש המארחות. אוהדים רבים בכל זאת ינסו להגיע, כשלפי הדיווחים ב’פוליטיקו’, זה יקרה רק לאחר הגרלת המשחקים שתיערך ב-5 בדצמבר.

מחלקת המדינה של ארצות הברית ציינה כי אוהדים עדיין יכולים להגיש בקשות לוויזה בצורה חוקית ולקבוע ראיונות, אך אין הבטחה כי הם “יהיו זכאים לקבלת ויזה או כניסה לארצות הברית”. יהיו החרגות למי שהגעתם “תקדם את האינטרס הלאומי של ארה"ב”, אך דובר המחלקה אמר שהחרגות כאלו יהיו “נדירות מאוד”.