התאוששה: רד בול לייפציג ניצחה את ורדר ברמן 0:2

פגרת הנבחרות כבר מאחורינו והליגות באירופה חזרו בקול תרועה רמה, עם המחזור ה-11 של הליגה הגרמנית שנערך היום (ראשון), כאשר במשחק המוקדם רד בול לייפציג חזרה למסלול הניצחונות עם 0:2 נגד ורדר ברמן, ובשעה זו סט.פאולי מארחת את אוניון ברלין.

רד בול לייפציג – ורדר ברמן 0:2

אחרי שנעצרו עם הפסד 3:1 להופנהיים לפני הפגרה, השוורים חזרו למסלול הניצחונות ותפסו את המקום השני בליגה, כשהם 6 נק’ מבאיירן מינכן בפסגה. אסן אודראוגו כבש את השער הראשון רק בדקה ה-63, כשירה כדור חזק לפינת השער השמאלית, ובדקה ה-80 קסאבר שלאגר חתם את הסיפור כשקיבל כדור בתוך הרחבה ולא התקשה להרשית מקרוב. הירוקים מנגד קטעו רצף של חמישה משחקים ללא הפסד וירדו עד למקום השמיני בטבלה.