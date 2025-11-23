יום ראשון, 23.11.2025 שעה 20:15
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1810-1911טוטנהאם9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

"480 מיליון אירו לביוב": מאחורי הכאוס בליברפול

האימפריה האנגלית בעיצומו של משבר עמוק דווקא אחרי קיץ יוצא מגדר הרגיל: איסאק ו-וירץ לא משתלבים, ההבדל מהעונה שעברה תהומי ומידת האשמה של סלוט

|
איסאק ו-וירץ (IMAGO)
איסאק ו-וירץ (IMAGO)

בליברפול יודעים שכדורגל לעולם לא מבטיח הצלחה, גם לא כזו שנרכשת בהשקעות עתק ובסגל מלא בכוכבים. הקיץ הנוכחי, שבו הוציא המועדון סכום עצום של 481.9 מיליון אירו, היה אמור לבנות קבוצה חלומית סביב שחקנים כמו פלוריאן וירץ, אלכסנדר איסאק, מילוש קרקז, הוגו אקיטיקה, ג’רמי  פרימפונג וג’ובאני ליאוני. על הנייר, הכל נראה מושלם. המציאות רחוקה מאוד מכך.

אחרי פתיחת עונה מוצלחת בת שבעה ניצחונות רצופים, שנראתה כמו המשך ישיר לזכייה אשתקד ולשיטת העבודה הסולידית של ארנה סלוט, התחילו הסדקים. איסאק, שנלחם בניוקאסל כדי לעבור לאנפילד, עדיין רחוק מלהיראות כמו החלוץ שהיה בפרמייר ליג, שער אחד בלבד בכמעט חמש מאות דקות.

וירץ, מהשחקנים היקרים בתולדות אנגליה, משחק הרבה, אך משפיע מעט, ורק פעמיים השלים 90 דקות. הכישרון בסגל עצום, אך אין סדר, אין איזון בין החוליות, ואין מי שמכוון אותו למגרש בצורה ברורה.

פלוריאן וירץ. זה עדיין לא התחבר בליברפול (IMAGO)פלוריאן וירץ. זה עדיין לא התחבר בליברפול (IMAGO)

המשבר התפוצץ לגמרי השבוע באנפילד עם תבוסה 3:0 לנוטינגהאם פורסט. לא רק התוצאה הדאיגה, אלא בעיקר הדימוי: קבוצה בלי נשמה, קהל שמאבד אמון ויציעים שהחלו להתרוקן עוד לפני השריקה. לפני כן ספגו האדומים שלישייה נוספת ממנצ’סטר סיטי, ורצף ההפסדים הפך את פתיחת העונה הטובה לזיכרון רחוק. ההבדל בין ליברפול האינטנסיבית והיעילה של העונה שעברה לבין הגרסה העכשווית הוא תהומי.

הזרקורים מופנים כעת לארנה סלוט. האם ההולנדי, שבא אחרי עזיבתו הטראומטית של יורגן קלופ וזכה באליפות בעונת הבכורה, הוא הבעיה? רבים סבורים שמגיע לו יותר קרדיט, אך השאלה כמה זמן יימשך האמון כשהקבוצה ממשיכה להידרדר. חלק מהאוהדים מצביעים על תפקודו, אחרים על הפער בין הכישרון האדיר על הדשא לבין התפוקה הדלה שלו.

שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)

ליברפול שקועה כעת במקום ה-11 בפרמייר ליג, עם שישה הפסדים בשבעה משחקים, ותחושת צניחה חופשית (קרובה יותר לירידה מאשר לפסגה). “קסם העונה שעברה התפוגג, וההשקעה האדירה נראית כרגע כמו כסף שנשפך לביוב. הנחמה היחידה היא בליגת האלופות, שם ניצחו האדומים בשלושה מארבעת המשחקים ושמרו על סיכוי להתאושש בזירה האירופית, כולל ניצחון גדול על ריאל מדריד באנפילד. אך גם זה לא מצליח להסתיר את העובדה שבשלב הזה של העונה, ליברפול היא חורבה שמחפשת כיוון”, נכתב בתקשורת האירופית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */