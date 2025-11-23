"480 מיליון אירו לביוב": מאחורי הכאוס בליברפול

בליברפול יודעים שכדורגל לעולם לא מבטיח הצלחה, גם לא כזו שנרכשת בהשקעות עתק ובסגל מלא בכוכבים. הקיץ הנוכחי, שבו הוציא המועדון סכום עצום של 481.9 מיליון אירו, היה אמור לבנות קבוצה חלומית סביב שחקנים כמו פלוריאן וירץ, אלכסנדר איסאק, מילוש קרקז, הוגו אקיטיקה, ג’רמי פרימפונג וג’ובאני ליאוני. על הנייר, הכל נראה מושלם. המציאות רחוקה מאוד מכך.

אחרי פתיחת עונה מוצלחת בת שבעה ניצחונות רצופים, שנראתה כמו המשך ישיר לזכייה אשתקד ולשיטת העבודה הסולידית של ארנה סלוט, התחילו הסדקים. איסאק, שנלחם בניוקאסל כדי לעבור לאנפילד, עדיין רחוק מלהיראות כמו החלוץ שהיה בפרמייר ליג, שער אחד בלבד בכמעט חמש מאות דקות.

וירץ, מהשחקנים היקרים בתולדות אנגליה, משחק הרבה, אך משפיע מעט, ורק פעמיים השלים 90 דקות. הכישרון בסגל עצום, אך אין סדר, אין איזון בין החוליות, ואין מי שמכוון אותו למגרש בצורה ברורה.

פלוריאן וירץ. זה עדיין לא התחבר בליברפול (IMAGO)

המשבר התפוצץ לגמרי השבוע באנפילד עם תבוסה 3:0 לנוטינגהאם פורסט. לא רק התוצאה הדאיגה, אלא בעיקר הדימוי: קבוצה בלי נשמה, קהל שמאבד אמון ויציעים שהחלו להתרוקן עוד לפני השריקה. לפני כן ספגו האדומים שלישייה נוספת ממנצ’סטר סיטי, ורצף ההפסדים הפך את פתיחת העונה הטובה לזיכרון רחוק. ההבדל בין ליברפול האינטנסיבית והיעילה של העונה שעברה לבין הגרסה העכשווית הוא תהומי.

הזרקורים מופנים כעת לארנה סלוט. האם ההולנדי, שבא אחרי עזיבתו הטראומטית של יורגן קלופ וזכה באליפות בעונת הבכורה, הוא הבעיה? רבים סבורים שמגיע לו יותר קרדיט, אך השאלה כמה זמן יימשך האמון כשהקבוצה ממשיכה להידרדר. חלק מהאוהדים מצביעים על תפקודו, אחרים על הפער בין הכישרון האדיר על הדשא לבין התפוקה הדלה שלו.

שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)

ליברפול שקועה כעת במקום ה-11 בפרמייר ליג, עם שישה הפסדים בשבעה משחקים, ותחושת צניחה חופשית (קרובה יותר לירידה מאשר לפסגה). “קסם העונה שעברה התפוגג, וההשקעה האדירה נראית כרגע כמו כסף שנשפך לביוב. הנחמה היחידה היא בליגת האלופות, שם ניצחו האדומים בשלושה מארבעת המשחקים ושמרו על סיכוי להתאושש בזירה האירופית, כולל ניצחון גדול על ריאל מדריד באנפילד. אך גם זה לא מצליח להסתיר את העובדה שבשלב הזה של העונה, ליברפול היא חורבה שמחפשת כיוון”, נכתב בתקשורת האירופית.