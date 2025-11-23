יום ראשון, 23.11.2025 שעה 18:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
7423-7335פלמנגו1
7029-5835פלמייראס2
6525-4934קרוזיירו3
6034-5534מיראסול4
5832-5035בוטאפוגו5
5538-4035פלומיננזה6
5343-4634באהיה7
4553-4035ברגנטינו8
4539-3834סאו פאולו9
4539-3834קורינתיאנס10
4439-3734אתלטיקו מיניירו11
4346-3935גרמיו12
4251-5034ואסקו דה גמה13
4232-3234סיארה14
4047-3934אינטרנסיונל15
3749-3534סאנטוס16
3647-2934ויטוריה17
3453-3734פורטלזה18
3362-3234ג'ובנטוד19
1763-2734ספורט רסיפה20

בעקבות חוב עצום: סנטוס תצא ל"מכירה פומבית"

חוב של למעלה מ-150 מיליון אירו ומצב ספורטיבי רע במיוחד גרם לקבוצה של ניימאר לבחון פתרון שיאפשר לה להתקיים: צ'לסי, קטאר וערב הסעודית בתמונה


ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

פחות משנה לאחר שהוכרזה כביכול תקופה חדשה, מונעת בעיקר מהחזרה של ניימאר למועדון שבו גדל, המצב של סנטוס עגום. הסיטואציה הנוכחית של הקבוצה פתחה ים של סימני שאלה, הן בתחום הספורטיבי והן בניהול המועדון. והפתרון לניהול הכושל עשוי להיות מכירת 90 אחוזים מהבעלות על המועדון.

החובות לשחקנים ולמאמנים לשעבר, הסכמי החסות שלא נוצלו כראוי והרגע הספורטיבי הקשה, כשהקבוצה מתקרבת לירידה לסרייה ב’ בברזיל, הפכו את הקבוצה לשטח עוין, במיוחד לאחר ההפסד לפלמנגו, שבו התערער חדר ההלבשה בשל התנהגותו של ניימאר.

בצעד כמעט נואש, ההנהלה סבורה שהאפשרות הטובה ביותר לפתרון המשבר היא להפוך את המועדון לישות פרטית ולהוציאו למכירה פומבית למרבה במחיר. ומי מתעניין בקבוצה של ניימאר?

ניימאר ושחקני סנטוס (רויטרס)ניימאר ושחקני סנטוס (רויטרס)

חוב של יותר מ-150 מיליון אירו

המצב החמור של סנטוס גדול בהרבה מניימאר, שלא הצליח לסייע רבות לקבוצה משום שבילה יותר זמן בפציעות מאשר במשחקים. סך החוב כבר עבר את 150 מיליון האירו נטו, לפי נתוני 2024, ואיום ירידת הליגה מרחף באופן ממשי מעל המועדון.

לפי דיווח של ‘UOL’ בברזיל, הנהלת סנטוס שוקלת ברצינות כבר חודשים ארוכים את האופציה להפריט את המועדון ונקטה צעדים בכיוון הזה. סנטוס מסתכלת על דוגמאות טריות בברזיל: קרוזיירו של רונאלדו, באהיה של סיטי גרופ או בוטפוגו של ג'ון טקסטור, שהוא גם בעלי ליון ועוד. בינתיים, סנטוס מתחילה לעורר עניין ברחבי העולם.

על פי כלי תקשורת בברזיל, סנטוס מעריכה את שווי המועדון ב־346 מיליון אירו, סכום שצ'לסי, דרך BlueCo, חברת האם שלה, עשויה להיות מוכנה לשלם. מעבר למועדון הלונדוני, גם קטאר, באמצעות QSI (Qatar Sports Investments, הקרן הריבונית של המדינה), הביעה עניין. וערב הסעודית, באמצעות הקרן ההשקעות הציבורית, גם היא בתמונה.

לבסוף, כאשר ניימאר הגיע למועדון בפברואר האחרון, בברזיל נפוצו שמועות על האפשרות שהוא עצמו ירכוש את המועדון, כיוון שבחוזהו עשוי להופיע סעיף הקשור לרכישת אותו אחוז דרך NR Sports, החברה של השחקן ושל אביו. נכון לעכשיו, אין שום החלטה. מה שברור הוא שאם אכן תתבצע מכירה, סנטוס תהפוך למועדון היקר ביותר בתולדות הכדורגל הברזילאי.

/* LAST / NEXT ROUNDs */