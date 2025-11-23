צמד לרוג'רס, אסטון וילה גברה 1:2 על לידס

המחזור ה-12 בליגה האנגלית נמשך הערב (ראשון), כאשר קיבלנו רק משחק אחד, רגע לפני שארסנל תפגוש את טוטנהאם, כאשר אסטון וילה ניצחה 1:2 בחוץ את לידס, נועלת הטבלה.

המשחק עצמו נפתח דווקא די טוב עבור המארחת, שעלתה ראשונה ליתרון, כשלוקאס אנמצ’ה כבש כבר בדקה השמינית. אולם, בחצי השני האורחת חזרה למשחק כבשה בדקה ה-48, כשדוניאל מאלן השווה למורגן רוג’רס, שלא אמר את המילה האחרונה.

הכדור של מורגן רוג'רס בדרך לשער (IMAGO)

עד הסיום, הקשר של אסטון וילה סיפק עוד רגע מופלא, כאשר בדקה ה-75 רוג’רס קיבל בעיטה חופשית, עבר את החומה והכדור נעצר רק ברשת. בדקה ה-77 לידס חשבה שהשיגה שוויון דרמטי, אך ג’ואל פירו כבש מעמדת נבדל והתוצאה נותרה על כנה, כשהחבורה של אונאי אמרי השיגה ניצחון חשוב ועלתה, לפחות זמנית, למקום הרביעי.