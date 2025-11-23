נותרו בפגרה: 0:0 לראיו וייקאנו עם אוביידו

עד המשחק האחרון והמרכזי של הערב, שם ריאל מדריד תתארח אצל אלצ’ה, המחזור ה-13 בליגה הספרדית המשיך היום (ראשון), כאשר ראיו וייקאנו סיימה ב-0:0 עם אוביידו. בהמשך, בטיס תפגוש את ג’ירונה, ואתלטיקו מדריד תתארח אצל חטאפה.

אוביידו – ראיו וייקאנו 0:0

צבע אדום: תיקו עצבני בין אוביידו וראיו

במשחק אגרסיבי וללא הרבה הזדמנויות גדולות, הקבוצות “נשארו בפגרה” ובעצם אף אחת לא הצליחה להכריע את ההתמודדות. רגע השיא במפגש היה בדקה ה-53, כשאיליאס צ’אירה הורחק בכרטיס אדום ישיר והשאיר את המארחת בעשרה שחקנים, אך אוביידו שמרה על השער וסחטה נקודה חשובה במאבקי התחתית, כשהיא עדיין במקום האחרון עם תשע נקודות. ראיו עם 16 נק’.