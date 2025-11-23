מס הכנסה נגד הפועל: התנהלות בחוסר תום לב

מס הכנסה דוחה את בקשת אדום ניהול סל בע"מ ברשות עופר ינאי בתגובה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפניית הפועל ת"א לעכב את בקשת גביית החוב של כ-5.533,455 מיליון שקלים.

כפי שפרסמנו, אדום ניהול סל ביקשה מבית המשפט המחוזי להורות לרשות המסים לחדול ולהימנע מנקיטת הליכים כנגד החברה בקשר עם חובותיה הנטענים של עמותת אוסישקין כלפי רשות המסים.

עו"ד ג'ריאס פאנוס, ב"כ אגף מס הכנסה, כותב בתגובת הרשות לבית המשפט: "החברה אינה בעלת מעמד דיוני לפנות לבית המשפט של חדלות פירעון בבקשה הנסבה על הליכי גבייה המופנים כלפיה עצמה. הדין החל ופסיקת בית המשפט איננה מכירה באפשרות של צד ג' סולבנטי להתייצב בהליך חדלות פירעון של ישות אחרת על מנת לעכב הליכים המופנים כלפיו".

עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

עוד מציינים במס הכנסה: "כאשר צד ג' מבקש להשתמש בהליך חדלות פירעון כ"מטריית הגנה" מפני תביעות אישיות אט צעדי גבייה המופנים כלפיו, הדבר מנוגד לדין".

עוד מציינים במס הכנסה: "בעלי התפקיד, ורק הם, רשאים לעתור לבית המשפט בבקשה לעכב או לבטל הליכי גבייה, ככל שאלו מנוגדים לדיני חדלות הפירעון. החברה הערבה אינה רשאית לטעון במקומם, בוודאי לא כאשר הליכי הגבייה מופנים כלפיה, ולא כלפי נכסי החייבת".

עוד מוסיפים כי: "תשלום חוב על ידי ערב אינו פוגע בהליך, אלא משפר את מצבם של כלל הנושים. הוא מקטין את חוב החייבת ומצמצם את הנטל המוטל על קופת ההליך".

כמו כן, עו"ד ג'ריאס פאנוס, ב"כ אגף מס הכנסה, טוען עוד כי: "בקשת החברה לוקה בשיהוי ניכור, העולה לכדי התנהלות בחוסר תום לב. ביום 17.8.25 החברה מסרה את תשובתה לצו העיקול. על אף הידיעה המלאה והברורה על קיומו של צו העיקול, החברה לא פעלה בזמן אמת ולא פנתה לבית המשפט בבקשה הטוענת שהליך הגבייה הינו בניגוד לדין, פוגע בעקרון השוויון בין הנושים וכיוצא בזאת".

השופטת איריס לושי עבודי הדנה בתיק כתבה כי: "הובא לעיוני. החברה הלינה בבקשתה על כך שבעלי התפקיד עצמם לא נקטו בפעולות שעניינן גביית החוב שלטענתם החברה חבה להם, ויודגש בהקשר זה כי קיימת בקשה שהוגשה על ידי בעלי התפקיד בעניין זה ברם לא נתבקשו במסגרתה פעולות עיקול או גביה".

עוד ממשיכה השופטת לושי עבודי: "מכאן שלטענת החברה, היה מקום שבעלי התפקיד יפעלו לגביית החוב הנטען ולא יותירו זאת לרשות המסים. אכן לכאורה מדובר בפעולות גביה כלפי צד ג', ברם לא הובהר האם יש לאפשר לנושה (במקרה זה רשות המסים) לפעול לגביית חוב של העמותה באמצעות הטלת עיקול, שעה שהעמותה עצמה מצויה בהליכי חדלות פירעון ומונו לה בעלי תפקיד. לשאלה עקרונית זו יש לקבל עמדה עקרונית של הממונה ושל רשם העמותות, וזאת עד ליום 26.11.25”.