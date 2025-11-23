נקבעו שיבוצי השופטים למחזור הקרוב בליגת העל

שיבוצי השופטים למחזור הקרוב בליגת העל נקבעו רשמית, וכל משחק קיבל את צוות השיפוט שלו.

עידן לייבה שובץ לנהל את המפגש בין הפועל חיפה להפועל באר שבע, אחד המשחקים המרכזיים של המחזור. אביעד שילוח ישפוט את ההתמודדות בין הפועל תל אביב לבני סכנין.

דוד פוקסמן ינהל את המשחק של עירוני קריית שמונה מול הפועל ירושלים. יוני קלז שובץ למפגש בין מכבי בני ריינה לעירוני טבריה.

גל לייבוביץ' ישפוט את המשחק בין מכבי תל אביב למ.ס אשדוד. יואב מזרחי ינהל את משחקה של הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה.

את המפגש שינעל את המחזור, מכבי נתניה מול בית"ר ירושלים, ישפוט אוהד אסולין.