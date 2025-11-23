יום ראשון, 23.11.2025 שעה 16:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

נקבעו שיבוצי השופטים למחזור הקרוב בליגת העל

אוהד אסולין ינהל את המשחק של בית"ר ירושלים מול נתניה, גל לייבוביץ' ישפוט את מכבי תל אביב מול אשדוד, יואב מזרחי ינהל את הפועל פ"ת - מכבי חיפה

|
גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)
גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)

שיבוצי השופטים למחזור הקרוב בליגת העל נקבעו רשמית, וכל משחק קיבל את צוות השיפוט שלו.

עידן לייבה שובץ לנהל את המפגש בין הפועל חיפה להפועל באר שבע, אחד המשחקים המרכזיים של המחזור. אביעד שילוח ישפוט את ההתמודדות בין הפועל תל אביב לבני סכנין.

דוד פוקסמן ינהל את המשחק של עירוני קריית שמונה מול הפועל ירושלים. יוני קלז שובץ למפגש בין מכבי בני ריינה לעירוני טבריה.

גל לייבוביץ' ישפוט את המשחק בין מכבי תל אביב למ.ס אשדוד. יואב מזרחי ינהל את משחקה של הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה.

את המפגש שינעל את המחזור, מכבי נתניה מול בית"ר ירושלים, ישפוט אוהד אסולין.

