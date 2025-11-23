יום ראשון, 23.11.2025 שעה 17:59
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
209-1612קריסטל פאלאס4
1916-1912ברייטון5
1911-1412סנדרלנד6
1920-1912בורנמות'7
1810-1911טוטנהאם8
1810-1311אסטון וילה9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1120-1011לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

סאקה ואזה ב-11 בארסנל, ריצ'ארליסון בטוטנהאם

פורסמו ההרכבים לדרבי של צפון לונדון ב-18:30: טרוסאר ומרינו משלימים את החלק ההתקפי של ארטטה, אודובר וקודוס מקדימה אצל תומאס פרנק. השאר בפנים

|
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

לונדון היא עיר על טהרת הכדורגל. כל כך הרבה קבוצות, וכאלה שברמות הכי גבוהות, הבית שלהן נמצא במקום אחד. בחלק הצפוני שלה, שוכנות שתיים ענקיות, בדמות ארסנל וטוטנהאם, שייפגשו היום (ראשון, 18:30) לדרבי מסקרן במסגרת המחזור ה-12 של הפרמייר ליג.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, יוריאן טימבר, וויליאם סאליבה, פיירו הינקאפי, ריקרדו קאליפיורי, מרטין זובימנדי, דקלאן רייס, אברצ’ה אזה, בוקאיו סאקה, לאנדרו טרוסאר ומיקל מרינו.

הרכב טוטנהאם: גוליילמו ויקאריו, ג’ד ספנס, קווין דאנסו, כריסטיאן רומרו, מיקי ואן דה ון, דסטיני אודוגי, ז’ואאו פאליניה, רודריגו בנטנקור, מוחמד קודוס, וילסון אודובר וריצ’ארליסון.

מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)

החבורה של מיקל ארטטה אומנם נעצרה במחזור האחרון עם תיקו 2:2 דרמטי מול סנדרלנד, אך היא אחת הקבוצות הלוהטות באירופה, מוליכה את הליגה בגאון והיום יכולה אף לברוח ליריבה עירונית אחרת, צ’לסי ולפתוח בפער של 6 נקודות בפסגה.

הרחק מאחור, נמצאים התרנגולים, שרק במקום השמיני בטבלה ערב המשחק. הקבוצה של תומאס פרנק, בדומה ליריבה שלה היום, גם ספגה תיקו 2:2 דרמטי במיוחד במחזור הקודם, אך היא עשתה את זה מול מנצ’סטר יונייטד. 

תומאס פרנק (IMAGO)תומאס פרנק (IMAGO)

היסטורית המפגשים בין הקבוצות כמובן עשירה במיוחד. כשהדומיננטיות של המארחת לאחרונה היא גדולה. ארסנל ניצחה את שלוש ההתמודדויות האחרונות ולא הפסידה מאז עונת 2021/22, אז חטפה מטוטנהאם 3:0.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */