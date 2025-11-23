יום ראשון, 23.11.2025 שעה 16:21
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
2511-1912נאפולי1
2412-2611אינטר2
245-1211רומא3
248-2112בולוניה4
229-1711מילאן5
2011-1512יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1520-1212אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1014-811לצ'ה16
914-811פיזה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

פארמה גברה על ורונה 1:2 בחוץ, צמד לפלגרינו

הצהובים כחולים השיגו 3 נקודות וקטעו רצף של שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, בעוד שהמארחת נותרה אחרונה בטבלה. הקשר ניצח בדקה ה-80 עם שער הזוי

|
שחקני פארמה חוגגים את שער הניצחון (IMAGO)
שחקני פארמה חוגגים את שער הניצחון (IMAGO)

המחזור ה-12 בליגה האיטליקת נמשך היום (ראשון) כשפארמה עלתה מעל הקו האדום לאחר שגברה 1:2 על ורונה בחוץ, שמצידה נותרה אחרונה בטבלה. בהמשך גם קבוצות הצמרת יעלו אל הדשא, כשרומא תרצה לטפס למקום הראשון כשהיא תתארח אצל קרמונזה וג’יימי וארדי, ויריבתה העירונית לאציו תפגוש באולימפיקו את לצ’ה.

ורונה – פארמה 2:1

שתי הקבוצות הגיעו להתמודדות כשהן נמצאות מתחת לקו האדום והן חייבות ניצחון כמו אוויר לנשימה. לאחר משחק שוויוני ברובו, האורחת יצא עם ידה על העליונה אחרי שער בדקה ה-80 של מתיאו פלגרינו, שהשלים צמד. עוד קודם לכן פלגרינו העלה את פארמה ליתרון עם גול בדקה ה-18, אך המארחת השכילה לחזור למשחק כשגיובאן השווה את התוצאה בדקה ה-65. את תוצאת המשחק קבע כאמור פלגרינו, שניצל טעות קשה אצל הגנת ורונה כשנשאר לבד מול השער אחרי נגיחה הזויה לכיוון השוער, והקפיץ באומנות מעל מונטיפו כדור שהתגלגל לרשת. כעת, המארחת נותרה אחרונה בטבלה שהיא ללא אף ניצחון בליגה, בעוד שפארמה קטעה רצף של משחקים רעים וטיפסה מעל הקו האדום עד למקום ה-15.

