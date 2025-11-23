פארמה גברה על ורונה 1:2 בחוץ, צמד לפלגרינו

המחזור ה-12 בליגה האיטליקת נמשך היום (ראשון) כשפארמה עלתה מעל הקו האדום לאחר שגברה 1:2 על ורונה בחוץ, שמצידה נותרה אחרונה בטבלה. בהמשך גם קבוצות הצמרת יעלו אל הדשא, כשרומא תרצה לטפס למקום הראשון כשהיא תתארח אצל קרמונזה וג’יימי וארדי, ויריבתה העירונית לאציו תפגוש באולימפיקו את לצ’ה.

ורונה – פארמה 2:1

שתי הקבוצות הגיעו להתמודדות כשהן נמצאות מתחת לקו האדום והן חייבות ניצחון כמו אוויר לנשימה. לאחר משחק שוויוני ברובו, האורחת יצא עם ידה על העליונה אחרי שער בדקה ה-80 של מתיאו פלגרינו, שהשלים צמד. עוד קודם לכן פלגרינו העלה את פארמה ליתרון עם גול בדקה ה-18, אך המארחת השכילה לחזור למשחק כשגיובאן השווה את התוצאה בדקה ה-65. את תוצאת המשחק קבע כאמור פלגרינו, שניצל טעות קשה אצל הגנת ורונה כשנשאר לבד מול השער אחרי נגיחה הזויה לכיוון השוער, והקפיץ באומנות מעל מונטיפו כדור שהתגלגל לרשת. כעת, המארחת נותרה אחרונה בטבלה שהיא ללא אף ניצחון בליגה, בעוד שפארמה קטעה רצף של משחקים רעים וטיפסה מעל הקו האדום עד למקום ה-15.