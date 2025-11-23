יו"ר ארגון מאמני היורוליג ביקר את מכבי תל אביב

כולנו כאן בתקווה גדולה שביום רביעי, בפגישה הגורלית של קבוצות בעלי רישיון קבע ביורוליג, יוחלט על החזרת המשחקים באופן רשמי לישראל. בינתיים, מי שהגיע לישראל במסגרת ההערכות לכך הוא יושב ראש ארגון מאמני היורוליג גוראן סאסיץ’.

במכבי ת”א הודיעו: “במסגרת ההערכות לחזרת משחקי היורוליג לתל אביב, יו"ר ארגון מאמני היורוליג גוראן סאסיץ' ביקר הבוקר (ראשון) במשרדי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב ובאימון הקבוצה”.

עוד נרשם: “סאסיץ' נפגש עם יו"ר המועדון עו"ד שמעון מזרחי, המנכ"ל אבי בן טל, המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה וצוות ההנהלה במשרד. באימון הוא פגש ושוחח עם המאמן עודד קטש, הצוות והשחקנים”.