יום ראשון, 23.11.2025 שעה 16:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה
7493-4935בני הרצליה

יו"ר ארגון מאמני היורוליג ביקר את מכבי תל אביב

רגע לפני הפגישה הגורלית ביום רביעי לגבי האפשרות לארח כאן בארץ, הצהובים הודיעו: "כחלק מההערכות, סאסיץ' ביקר במשרדים והגיע גם לאימון הקבוצה"

|
שמעון מזרחי, גוראן סאסיץ' ואבי בן טל (באדיבות מכבי ת
שמעון מזרחי, גוראן סאסיץ’ ואבי בן טל (באדיבות מכבי ת"א)

כולנו כאן בתקווה גדולה שביום רביעי, בפגישה הגורלית של קבוצות בעלי רישיון קבע ביורוליג, יוחלט על החזרת המשחקים באופן רשמי לישראל. בינתיים, מי שהגיע לישראל במסגרת ההערכות לכך הוא יושב ראש ארגון מאמני היורוליג גוראן סאסיץ’.

במכבי ת”א הודיעו: “במסגרת ההערכות לחזרת משחקי היורוליג לתל אביב, יו"ר ארגון מאמני היורוליג גוראן סאסיץ' ביקר הבוקר (ראשון) במשרדי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב ובאימון הקבוצה”.

עוד נרשם: “סאסיץ' נפגש עם יו"ר המועדון עו"ד שמעון מזרחי, המנכ"ל אבי בן טל, המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה וצוות ההנהלה במשרד. באימון הוא פגש ושוחח עם המאמן עודד קטש, הצוות והשחקנים”.

