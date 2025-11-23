יום ראשון, 23.11.2025 שעה 16:21
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

תמה האליפות: נמרוד קריביצקי סיים במקום ה-5

אליפות אירופה בטאקוונדו הסתיימה עבור המשלחת שלנו עם הפסד של הישראלי ברבע הגמר. בסך הכל במשלחת: מדליית ארד של באייך ו-3 שסיימו במקום החמישי

|
נמרוד קריביצקי (באדיבות הוועד האולימפי)
נמרוד קריביצקי (באדיבות הוועד האולימפי)

באליפות אירופה בטאקוונדו המתקיימת באיגל, שווייץ, השתתף נמרוד קרביצקי בקטגורית המשקל 68 ק״ג. בשלב המוקדמות פתח עם ניצחון על יריב מסרביה, בשלב שמינית הגמר ניצח יריב מצרפת, ובשלב רבע הגמר הפסיד בקרב צמוד ליריב מאוקראינה, כדי לסיים את התחרות במקום החמישי. 

זה היום האחרון של אליפות אירופה לבוגרים ובוגרות אותה סיימה המשלחת הישראלית עם תוצאה יפה של מדליית ארד של רבקה באייך (49 ק״ג) ושלושה מקומות חמישי של נמרוד קריביצקי (68 ק״ג), אלכסנדרה דן (49 ק״ג) ואריאל ויגדור (57 ק״ג).

בנוסף, בקבוצת הנוער סיימה רוני אברהמי (63 ק״ג) עם מדלית הארד בגיל הנערות. את המשלחת הובילו המאמן הלאומי יחיעם שרעבי ומאמני הנבחרת רומן רוסינוב ובת אל גטרר. המעסה אנטוניו ערביד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */