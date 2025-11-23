נקבעו כל מאמני הנבחרות הצעירות של ישראל

נקבעו מאמני הנבחרות הצעירות. הוועדה המקצועית קבעה כי אורן אהרוני יאמן את נבחרת העתודה, נדב זילברשטיין יאמן את נבחרת הנוער וגיא קפלן את נבחרת הקדטים. יואב שנקמן ואלדד בנטוב יאמנו נבחרות עד גיל 15 ו-14 בהתאמה. המינויים כפופים לאישור הנהלת איגוד הכדורסל.

מאמנים חדשים לנבחרות ישראל הצעירות: הוועדה המקצועית החליטה היום (ראשון) על שינוי בעמדות המאמנים של הנבחרות הצעירות. אורן אהרוני מונה למאמן נבחרת העתודה וחוזר לקדנציה שנייה בנבחרת זו, נדב זילברשטיין יאמן את נבחרת הנוער, גיא קפלן את הקדטים. יואב שנקמן ואלדד בנטוב יאמנו את נבחרות ישראל עד גיל 15 ו-14 בהתאמה.

אהרוני חוזר לאמן את נבחרת העתודה אחרי שעשה זאת בקיץ 2022 והוביל את הנבחרת לשלב חצי גמר אליפות אירופה. בקיץ 2019 הצעיד את נבחרת הנוער לדרג א' עם טורניר מושלם ללא הפסדים. אהרוני משמש גם כמנהל מחלקת הנוער במכבי תל אביב ובעבר אימן את בני הרצליה איתה זכה בגביע המדינה והוביל את הקבוצה להצלחות מרשימות, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, מכבי רמת גן וכן בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב אותה הוביל לארבע אליפויות.

נדב זילברשטיין חוזר גם כן ללבוש את המדים של נבחרת ישראל. זילברשטיין שימש כעוזרו של גיא גודס בנבחרת ישראל ביורובאסקט 2022 ואף הדריך את הנבחרת בשני משחקים במסגרת מוקדמות אליפות העולם 2023. זילברשטיין עבד שנים רבות במחלקות הנוער ואימן במכבי ראשון לציון ובהמשך מונה למנהל מחלקת הכדורסל בגימנסיה הריאלית שהצמיחה שחקנים רבים. זילברשטיין העלה פעמים את עירוני נס ציונה לליגת העל ואימן את הקבוצה בליגה הבכירה במשך מספר שנים. זילברשטיין גם אימן את נבחרת הקדטים בקיץ 2018 ואף שימש כעוזרו של דני פרנקו בנבחרת הנוער ב-2008.

גיא קפלן יאמן לראשונה נבחרת ישראל עם מינויו למאמן נבחרת הקדטים. קפלן שימש בעבר כעוזר מאמן בנבחרת העתודה לצד אורן אהרוני ב-2021, ואף שימש כעוזר מאמן בנבחרת הנוער. במהלך השנים עבד כעוזר מאמן בהפועל גלבוע גליל, בני הרצליה, מכבי קריית גת, הפועל תל אביב והפועל באר שבע. את עונת 2024/25 פתח כעוזר מאמן בהפועל חולון אבל לאחר סיום תפקידו של גיא גודס מונה למאמן הראשי והוביל את הקבוצה לחצי הגמר. במקביל לאימון נבחרת הקדטים, קפלן ימשיך לשמש כעוזר מאמן בנבחרת הבוגרת.

את נבחרת ישראל עד גיל 15 יאמן יואב שנקמן, אשר בשנים האחרונות שימש כעוזר מאמן בנבחרת הנוער והעתודה. שנקמן, אשר משמש כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער הפועל גלבוע מעיינות, ידריך את הנבחרת במכביה. אלדד בנטוב, שמוביל את עירוני קרית אתא לעונה נהדרת בליגת העל, יאמן את נבחרת ישראל עד גיל 14 וילבש לראשונה את המדים הלאומיים כמאמן.