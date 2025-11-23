איתי רק: הפועל חיפה מממנת הרבה את העירייה

הפועל חיפה פנתה היום (ראשון) לוועדת התמיכות של עיריית חיפה בבקשה לחזור בה מההחלטה הפתאומית לקזז את התמיכות במועדון לשנת 2025. בעקבות הנושא, מנכ”ל האדומים-שחורים מהכרמל, איתי רק, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE.

מה עמדת המועדון?

“הפועל חיפה מממנת הרבה את עיריית חיפה. זה לא תקין, הכספים האלה לא נועדו להגדיל משכורות. אנחנו מאז היציאה מקריית חיים שפשוט לא היה לנו שם מקום, גדלנו השנה בעוד שתי קבוצות. היציאה די בלמה אותנו. תחשבו שמישהו משקיע 11 מיליון ו-2 מיליון הולכים לעיריית חיפה. זה נותן פער שקשה לנו מאוד להתקדם. אנשים ששמעו שיש קבוצה בליגת העל, עם כל הקשיים היינו מקבלים סכום מסוים, וגם את הקיצוץ קיזזו לנו מאיזושהי סיבה. נעתור על זה”.

אתם משחקים בקריית ים לא?

“לא. מכורח הנסיבות משתמשים שם גם”.

מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק (עמרי שטיין)

מה הפער ביניכם לבין אשדוד מבחינת מה שמקבלים מהעירייה?

“הם יוצאים ביתרה של 3.5 מילון בערך. שתבין, אנחנו בהפסד של 2 מיליון. יואב ב-20 שנה האחרונות כיסה את הגירעון, מי יממן קבוצה שצריכה לממן את עיריית חיפה?”

אולי זה קשור לזה שיש בעלים פרטיים?

“יש רשויות אחרות, כמו הפועל ירושלים”.

מכבי חיפה מקבלת לעומתכם?

“לא, היא חברה בע”מ”.

למה שמכבי חיפה לא תקבל והפועל חיפה כן? יונה יהב, ראש עיריית חיפה, הבנתי שמבחינתו קבוצה עם בעלים פרטיים הוא לא מתקצב.

“זכותו, אבל זכותנו להציג את התמונה. ברשויות מסוימות קבוצות מקבלות תמיכה מהעירייה. לגבי מכבי חיפה חשוב להיות בקיא בפרטים, זה שיקול שלהם להיות חברה בע”מ, הפועל חיפה לא יכולה”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

מחזיק תיק הספורט טוען שהעירייה באה לקראתכם

“זו לא החלטה שלו. יש ועדה אחרת שקיצצה לנו את המינימום.

מה קורה עם בעלים מחליף ליואב כץ?

“אין כרגע, לפי מה שאני יודע לפחות. היו ניסיונות בעבר, מהר מאוד שגילו מה קורה מהעירייה אנשים ירדו מזה. יואב מחזיק את המועדון. הוא לא הולך כי לא מצאו רוכש”.

מה שיואב כץ עשה עם המשכורות פטר לכם את הבעיות?

“לא היו בעיות. הוא סומך עליי, יש דברים בעניינים הפיננסיים שהשתנו”.

איפה המשרדים שלכם כיום? כי הייתם בכל מיני מקומות.

“קריית חיים, כשגירשו אותנו עברנו למקום זמני. עכשיו מצאנו בית קבוע”.

אתה מרוצה?

“אני מרוצה שהקבוצה מצליחה”.