ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1514-1312אלצ'ה12
1512-1113אלאבס13
1514-1212ראיו וייקאנו14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

"לא הגיוני שברצלונה תשלם לסגן נשיא השופטים"

נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס במתקפה ענקית: "זה מתיישב, במקרה, עם התקופה הספורטיבית הכי טובה שלהם". וגם: מודריץ', אנצ'לוטי והכסף מהברנבאו

פלורנטינו פרס וז'ואן לאפורטה (IMAGO)
פלורנטינו פרס וז'ואן לאפורטה (IMAGO)

נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס נחשב לאחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות בעולם הכדורגל. היום (ראשון) דיבר הספרדי באסיפה הכללית של המועדון וסיפק כמה הצהרות מעוררות מחלוקת נגד ההתאחדות הספרדית, איגוד השופטים וברצלונה. בנוסף, חשף את עלות השיפוץ של הסנטיאגו ברנבאו ושיתף על אירוח משחק ה-NFL הראשון בספרד.

“השקענו בברנבאו 1.347 מיליארד אירו. הוא כבר מקור הכנסה בפני עצמו. בנוסף, המועדון תרם משמעותית לכלכלה הציבורית, עם תרומה של 356 מיליון אירו” פתח את דבריו. “הברנבאו הותיר חותם עולמי כשאירח את משחק הפוטבול הראשון בספרד. זו טרנספורמציה היסטורית. רוג’ר גודל, קומישינר ה-NFL, אמר שזה ‘האצטדיון הטוב בעולם’. לפני שתי עונות היינו מועדון הכדורגל הראשון שחצה הכנסות של מיליארד אירו. בעונה האחרונה, הכנסות המועדון הגיעו ל-1.18 מיליארד אירו, עלייה של 10% מהשנה הקודמת”.

נשיא המועדון ביקר נחרצות את השופטים ההתאחדות והשופטים הספרדים: “לא הגיוני שברצלונה תשלם לסגן נשיא השופטים יותר מ-8 מיליון אירו במשך 17 שנים, מכל סיבה שהיא. זה מתיישב, במקרה, עם התקופה הספורטיבית הכי טובה של ברצלונה. רמת השופטים בספרד אינה מתקבלת על הדעת. זו בושה. פיפ״א לא בחרה שופט ספרדי אחד לגביע העולם למועדונים האחרון.

הברנבאו מוכן למשחק הפוטבול (IMAGO)הברנבאו מוכן למשחק הפוטבול (IMAGO)

“זה לא נורמלי שנשיא לה ליגה יקדם משחק מחוץ לספרד. אפילו הקפטן שלהם, פרנקי דה יונג, לא חושב שזה נורמלי”. המשיך הספרדי בביקורת שלו נגד ההתאחדות. “זה גם לא נורמלי שלה ליגה תתמוך בכך ששתי קבוצות, ברצלונה ו-ויאריאל, יקבלו תמריצים כלכליים נוספים על משחק במיאמי. ובכל זאת אנחנו צריכים לשמוע את מר טבאס מנסה להשוות זאת למשחק ה-NFL.

“האוהדים צריכים להיות מסוגלים לראות כדורגל בחינם. תודה פיפ״א שהבנתם זאת עם הגביע העולמי למועדונים. יש לי רק סיבה אחת למה אופ״א לא עושה זאת, זה אומר עוד שנה של משכורות ענקיות עבורם. ממש כמו נשיא לה ליגה, שמקבל משכורת גדולה יותר מנשיא הפרמייר ליג, למרות שהוא מייצר הרבה פחות רווח”.

פלורנטינו פרס (רויטרס)פלורנטינו פרס (רויטרס)

הספרדי המשיך ודיבר על השנה החולפת: “בעונה שעברה התחרינו עד הסוף בכל המסגרות. זה היה קשה, עם פציעות קשות של קרבחאל ומיליטאו לכל העונה, וגם קמאבינגה, סבאיוס, מנדי, שהיו בחוץ במשך חלק גדול”. פרס גם אמר דברים חמים על קרלו אנצ’לוטי שעזב את הקבוצה: “אנצ’לוטי המאמן עם הכי הרבה תארים בתולדותינו. הוא זכה לאהבתנו לנצח, משום שהוא מייצג את ערכי ריאל מדריד. תודה, קרלו. המועדון הזה תמיד יהיה מועדון חייך”.

גם מודריץ’ קיבל תשבוחות מהנשיא: “לוקה מודריץ’ היקר. אתה שייך ללבם של אוהדי ריאל מדריד, כי אתה כמוהם. מוערך על ידי כולם, יריבים ואוהדים. הוא המעוטר ביותר בהיסטוריה שלנו, עם 28 תארים. לוקה היקר, תודה על הכדורגל שלך. זה כבוד עבורנו לראות אותך משחק בחולצה הזו”.

