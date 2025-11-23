המחלוקת החדשה בין חברי הנהלת איגוד הכדוריד

חברי הנהלת איגוד הכדוריד מתרעמים על כך שישיבות ההנהלה כבר לא מתנהלות במשרדי האיגוד בתל אביב, אלא בראשון לציון, קרוב לסביבת עבודתו של היו”ר עידן מזרחי. ביום חמישי אמורה להתקיים ישיבת הנהלה נוספת, אך הזימון הוא לאולם בראשון לציון ולא למשרדי האיגוד.

בעקבות זאת, יו”ר האופוזיציה, יובל צלנר, התלונן על מיקום הישיבה וכתב במייל להנהלה: “בשם סיעת מכבי, אבקש לקבל הסבר מתקבל על הדעת מדוע ישיבת הנהלת אינה מתקיימת שוב במשרדי האיגוד? ככול ואין סיבה מיוחדת, שמצדיקה העתקת מיקום הישיבה, אנו מבקשים לקיימה במשרדים כנהוג מזה שנים רבות וכמתחייב”.

בנוסף, ציין צלנר במכתבו: “לאחרונה חל ערעור נוסף במעמד האיגוד עד כדי פרסומים בתקשורת כי מועמד לתפקיד מנכ”ל האיגוד דורש כי המשרה תהיה חלקית בלבד, קרי אינו רואה בהובלת האיגוד (שבמשך שנים היה השלישי בגודלו בישראל) תפקיד משמעותי המצדיק עבודה במשרה מלאה. דווקא בימים אלה, ישנה חשיבות גדולה לחיזוק האיגוד ומעמדו”.

צלנר סיכם: “העובדה כי ישיבות האיגוד מתבטלות ומועדן זז חדשות לבקרים מצטרפת לעובדה כי הישיבות אינן מתקיימות כסדרן במשרדי האיגוד. כל אלה משדרים מסר כי הנהגת האיגוד בעצמה אינה רואה בו גוף רציני, חשוב ובעל מעמד מוביל בספורט הישראלי. אשר על כן, אבקש שנעביר יחד מסר חד וברור, שמדגיש את חשיבות ישיבות ההנהלה, נקיים אותן במועדים הקבועים ובמקומן הראוי - משרדי האיגוד”.

ועדת האיתור לבחירת המנכ”ל הבא של איגוד הכדוריד אמורה להתכנס מחר ולדון בשלושת המועמדים - עדלי מרכוס, גל לב רן וגיא פורטניאגין. הרכב הוועדה השתנה והוא כולל את היו”ר עידן מזרחי, וחברי ההנהלה צחי וייס ואבי כחלון - אלא שבשלב זה, יו”ר האיגוד עדיין לא פסל עצמו מלכהן בוועדה, על אף שישב לצידו של אחד המעומדים, עדלי מרכוס, במשחק כדוריד. גם הישיבה הזו נקבעה למשרד בראשון לציון ולא למשרדי האיגוד באופן מפתיע.

היועץ המשפטי של איגוד הכדוריד, עו”ד רועי רוזן, נשאל האם הוא נותן הכשר להליך הקיים לבחירת המנכ”ל הבא? האם זה הליך תקין? והאם היו”ר מזרחי לא צריך לפסול את עצמו מהליך הבחירה?

עו"ד רועי רוזן (שחר גרוס)

עו”ד רועי רוזן מסר בתגובה: “מכיוון שהשאלה הופנתה אליי אישית - אענה באופן אישי. השאלה, כפי שהוצגה, אינה הוגנת, משום שהיא מניחה שתי קביעות עובדתיות: נפל פגם בהתנהלות האיגוד, שאני נתתי לו, לכאורה, הכשר. לגבי ה‘פגם’ הנטען - שמעתי על הדברים לראשונה מכם, והנושא נבדק. מסרתי לאיגוד את עמדתי והדברים, מטבע הדברים, נתונים תחת חיסיון. לעניין ה‘הכשר’ הנטען - אני מתייחס לתפקידי כיועץ המשפטי של האיגוד, כשומר סף, בכובד ראש וברצינות רבה. התפקיד מחייב הקפדה על התנהלות תקינה וציות מלא להוראות הדין, ללא פשרות או עיגולי פינות, ובאופן זה איגוד הכדוריד מתנהל ויתנהל, במקרה זה ובכלל”.