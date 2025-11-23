יום ראשון, 23.11.2025 שעה 14:13
כדורגל ישראלי

שחקן עבר יזומן לחקירה בחשד להפצת סרטוני מין

בהמשך לפרסום ב-ONE: לאחר תלונות של נשים שטענו כי סרטונים שלהן הופצו ללא הסכמתן, שחקן עבר צפוי להיקרא לחקירה. אישה נוספת מתכוונת להגיש תלונה

|
התפתחות בחקירה (חגי מיכאלי)
התפתחות בחקירה (חגי מיכאלי)

שחקן עבר צפוי להיחקר במשטרה לאחר שהוגשו נגדו מספר תלונות מצד נשים שטוענות כי סרטונים אינטימיים שלהן, שנוצרו במהלך קשר שניהלו עמו, הופצו ללא הסכמתן. בעקבות פרסום הפרשה ב-ONE, אישה נוספת טוענת כי בכוונתה להגיש תלונה נוספת בימים הקרובים.

כפי שפורסם, במהלך החודשים האחרונים התקבלו במשטרה מספר תלונות מנשים שונות, שטענו כי סרטונים שבהם הן מופיעות הופצו לכאורה ברבים. חלק מהמתלוננות ציינו כי ידעו על עצם קיום הצילומים, אולם הסרטונים נשמרו לטענתן בטלפון שלהן בלבד והועתקו ללא ידיעתן. אחרות טענו כי כלל לא ידעו שצולמו.

לדברי המתלוננות, הסרטונים הופצו ללא רשותן וללא שהיו מודעות לכך. בתחילה נסגר התיק לאחר הגשת התלונות הראשונות, אך עם הצטברות תלונה נוספת בשבוע החולף, החליטה המשטרה לפתוח את התיק מחדש.

אחת המתלוננות סיפרה ל-ONE: "לאחר עימות שהיה לי עם הבחור, שאיתו ניהלתי מערכת יחסים, הוא הודה שהפיץ את הסרטונים". לדבריה: "היו סרטונים שידעתי שצולמו, אך הם היו בטלפון שלי. הוא העתיק אותם ללא ידיעתי והפיץ אותם. הייתי בהלם כשגיליתי את זה".

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

עוד הוסיפה: "בשיחות עם נשים נוספות שהיו בקשר איתו, נודע לי שחלק מהחומרים צולמו בלי ידיעתן. בדיעבד מתברר שהוא ניהל במקביל קשרים עם כמה נשים. אנחנו גם יודעות על אחרות שעברו חוויה דומה, וחלקן כלל לא ידעו שהסרטונים הופצו".

בנוסף טענו חלק מהמתלוננות כי שחקן עבר נוסף היה מעורב לכאורה בקבלת הסרטונים, ואף ידע לבקש חומרים מסוימים על מנת שקרובים ומכרים שלו יצפו בהם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */