"הפועל ת"א טוענת למשחק מכור? זו חוצפה"

כבר יותר מחודש עבר מאז אירועי הדרבי שכלל לא התקיים, אז זרקו אוהדי הפועל תל אביב אבוקות ורימוני עשן אל הדשא וגרמו לפיצוץ המשחק. הקבוצה נענשה על כך בבית הדין כשספגה הפסד טכני והורדה של שתי נקודות ממאזנה. עו”ד אפרים ברק, שופט באו”ם, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הערעור של הפועל לבית הדין העליון.

הדיון על הערעור של הפועל היום, אתה מכיר את הפרטים, איך אתה רואה את הדברים?

“לא קראתי את הערעור. מכיר מהתקשורת. בית הדין ייצטרך להידרש אולי לנסיבות פרטניות”.

הפועל טוענת בערעור שההליך פגום ומנוגד לכלל הצדק הטבעי.

“זה סיסמאות. אני לא יודע מה הם טוענים, עובדות זה עובדות”.

אפרים ברק (רדאד ג'בארה)

היא טוענת שזה יצר תחושה למשחק מכור.

“אם זה נאמר, זו חוצפה. בית הדין עשה עבודה לא רעה בכלל, מה משחק מכור פה? העונשים שמדברים עליהם, מי קובע אותם? הקבוצות עצמן, כולל הפועל תל אביב. לפעמים הקבוצות החליטו שלבית הדין לא יהיה שיקול דעת, אתם מבינים?”

היא טוענת לענישה עיוורת, קוראת לביטול פסק הדין ומשחק חוזר.

“אז היא טוענת שזה היה אירוע נחמד ותרבותי. כאילו לא היה כלום פלילי, היה קונצרט של הפילהרמונית, זה מה שהם טוענים?”

איך זה יסתיים?

“אני ראיתי מה שראיתי מהסרטונים. בהינתן טענות של משחק מכור, בהינתן באירוע הזה, כמו שהוא נראה בסרטונים, בהינתן ההוראות של ההתאחדות לכדורגל, בהינתן המכלול, אני לא רואה שום סיבה להתערבות בהחלטה. כנראה שיש משהו שאני לא מבין. תסבירו לי למה התוצאה אמורה להיות אחרת”.

גיא פרימור (אורן בן חקון)

זה יכול להגיע להליך אזרחי?

“יש מנהג כזה לנסות כך. זה בניגוד לחוק הספורט. אבל בתי המשפט פתחו את הדלת מסיבות מיותרות לחלוטין. הם יכולים ללכת, כמו קבוצות אחרות, שופט או שופטת יחליטו. גם ב”ש ניסו, זה לא עזר להם. הקבוצות פועלות בניגוד לאוטונומיה של ארגוני הספורט. בית המשפט בתל אביב יחליט אם להתערב או לא”.