מרדכי: דרזי מהשחקנים שבשבילם קונים כרטיס

קבוצת הנוער של מכבי חיפה תפגוש ביום רביעי את נאנט בליגת האלופות עד גיל 19, ועד אז ברק ברק יצטרך לקבל החלטות. מדובר בעיקר על כוכב קבוצת הנוער, דניאל דרזי, וינון פיינגזיכט, שמאמן הקבוצה הבוגרת יחליט אם לתת לשניים דקות מול הפועל פ"ת, ובהתאם הם צפויים להיעדר מהמשחק בצ’מפיונס. מי שדיבר על כך הוא מאמן קבוצת הנוער של חיפה, איתי מרדכי, שהתראיין בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE.

איך התחושות לקראת המפגש?

“תחושות טובות. אנחנו בתקופה טובה, גם בסיבוב הקודם עברנו את אוסטריה וינה, גם בליגה עשינו קפיצת מדרגה. יש הרגשה שבאים לנצח”.

יהיו חסרים כוכבים?

“כן, היום הם חברו לבוגרים מחדש, למיני מחנה שהם עושים. הם יפספסו שני משחקים, נגד נאנט ומשחק גביע”.

ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)

מה אתה יכול לספר עליהם?

“ינון שחקן אתלט ברמה מאוד גבוהה, אח שלו רוכב אופניים מקצועי, משפחה של ספורטאים. מגן שמאלי שזה תפקיד שחסר בכדורגל, יכולות התקפיות, טכני, צעיר. היה צריך להתבגר בשנה קודמת והוא עשה את קפיצת המדרגה. זה הזמן הכי נכון בשבילו להגיע לבוגרים”.

עדיין אין לו חוזה לעונה הבאה במכבי חיפה משום מה. שלא יהיה להם מקרה ירין לוי. אני חושב שהוא יפתח בהרכב של בכר. איתי מה אתה יכול לספר על דניאל דרזי?

“הוא חריג גיל, שנה שעברה היה בורג מרכזי, השנה נהיה הקפטן, מאוד תזזיתי, נייד, חוטף כדורים, אחד על אחד מרשים. משחק לעומק, בשביל שחקנים כמוהו באים לקנות כרטיס. עושה מהלכים מדהימים. יכול לשחק גם ב-10 וגם בשתי הכנפיים. הוא מביא תפוקה יפה של שערים ובישולים”.

דניאל דרזי (עמרי שטיין)

איך אתה מסתדר בלי שניהם?

“יש הרבה שחקנים, אמנם צעירים, נשחק 11 נגד 11 ומי שישחק במקומם יודע שזו ההזדמנות שלו לקבל חשיפה”.

אם הם יעלו לבוגרת זו הצלחה שלך.

“כן. זה שהם עלו זאת המטרה העיקרית. הם יחסרו לנו כמובן, אבל אני מבחינתי עשיתי את העבודה שלי וזאת ההצלחה הכי גדולה שיש. ברור שנאנט זה ליגת אלופות, אבל נדאג למלא את החסר”.

נאנט קבוצה מצוינת.

“כן, קבוצה צרפתית טיפוסית. היא באה לשחק כדורגל, מהירה מאוד, אבל נתמודד בצורה הכי טובה שיש”.