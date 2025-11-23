יום ראשון, 23.11.2025 שעה 14:28
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"זה היה מנור האמיתי, הוא שווה עשרות מיליונים"

הסוכן שלומי בן עזרא ב"שיחת היום": "סיכוי גבוה שאחד-שניים ישראלים יעברו בקרוב ל-MLS. לביא? חיפה פנתה, הוא לא רוצה לחזור". וגם: שועה וירין לוי

מנור סולומון (La Liga)
מנור סולומון (La Liga)

מנור סולומון ותאי בריבו סיימו עוד קמפיין לא טוב עם הנבחרת, כשהראשון קיבל רבע שעה אתמול בניצחון 1:2 של ויאריאל על מיורקה, והשני יתמודד במהלך הלילה עם קבוצתו פילדלפיה יוניון בחצי הגמר האזורי של ה-MLS. הסוכן של השניים, שלומי בן עזרא, דיבר עליהם ועל מיוצגים נוספים שלו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

ראינו אתמול את מנור משחק סוף סוף, לאן הולך הסיפור שלו?
“אתמול הוא היה חיובי. הוא חזר מפציעה בגב, קיבל פידבקים חיוביים מהמאמן, שפת גוף נהדרת”.

אבל לאן זה הולך?
“אני חושב שזה הולך לכיוון חיובי. מנור התאקלם עוד יותר. אני אופטימי שהוא יפתח נגד דורטמונד”.

הוא יישאר בינואר?
“בכדורגל הכל אפשרי. הוא במקום מצוין, טופ 3 בספרד”.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

יש את מוליירו, הוא על העמדה של מנור, בנוסף יש את פדראסה, שהיה מגן ובונים אותו כקשר, זה נגס למנור בדקות. מה הכיוון של ויאריאל?
“הוא נמצא בהשאלה. נכון להיום הוא לא שחקן הרכב קבוע, זה בסדר שיש תחרות. זה מוציא ממנו יותר. אתמול הוא עשה דברים שהרבה זמן לא ראינו. אתמול גם בשעת לחץ הוא חילץ כדורים ועשה דריבלים במקומות מסוכנים. אני מכיר את מנור, אתמול זה היה מנור האמיתי. מוליירו הוא שחקן ספרדי שקנו בכמה עשרות מיליונים, גם מנור שווה ככה”.

מה עם תאי בריבו?
“הוא מדהים. יש לו פלייאוף בלילה, נאחל לו בהצלחה”.

מה עם נטע לביא?
“חוזר מפציעה. מתסכל מבחינתו, הוא ציפה להיות חלק פעיל, אין מה לעשות”.

גלעד קצב, נטע לביא ושלומי בן עזרא (קרדיט: באדיבות המועדון)גלעד קצב, נטע לביא ושלומי בן עזרא (קרדיט: באדיבות המועדון)

חזרה לארץ על הפרק?
“לא”.

פנו אליכם קבוצות בארץ?
“פנו לגלעד ושאלו, הם קיבלו את אותה תשובה”.

מי פנה?
“מכבי חיפה, שאלה מה הסיטואציה. נטע לא רוצה לחזור. הוא במקום טוב, מדינה נהדרת, ליגה טובה. זה עולם אחר”.

מה עם מחמוד ג’אבר?
“נבחר אתמול לשחקן המצטיין מהאוהדים. הוא סיפור הצלחה, הוא אחד הכי אהובים, סנט אטיין לא מוכנה לוותר עליו”.

מחמוד גמחמוד ג'אבר בסנט אטיין (IMAGO)

יונתן כהן יישאר בהפועל פ”ת?
“הוא אמר כמה פעמים שהוא מתרכז רק שם. הוא יעלה מהספסל נגד מכבי חיפה כי חזר מפציעה”.

לקח לו הרבה זמן עד שהגעתם להסכמות.
“לקחנו החלטה באיחור, גם מזה נלמד”.

מה עם ירדן שועה?
“תשאלו את גלעד. הוא סמל בבית”ר, יש לו מקום בארה”ב, סין, אפילו אירופה”.

יש הצעות?
“כרגע לא שאני יודע”.

ירדן שועה (רדאד גירדן שועה (רדאד ג'בארה)

תכניס אותנו לתובנות של הפילוסופיה של הספורט.
“לא צריך להתרגש מכל דבר. לראייה הדרבי, חבל שזה הגיע למצב כזה”.

דיברת על בריבו, נראה בחלון הקרוב עוד ישראלים ב-MLS?
“סיכוי גבוה שאחד או שניים יעברו. יש מספר הצעות. המצב שם לא כמו שאנחנו חושבים כפרו ישראלי, אבל יש ארגונים שמבצעים הסברה”.

אחד מהם הוא ירין לוי?
“אין לי מושג. תשאלו את גלעד, ירין שחקן מצוין, נמצא בקבוצה טובה”.

