ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"אמרתי לכץ ללמוד לשלם, הוא רק אומר 'אין לי'"

מחזיק תיק הספורט בעיריית חיפה, צביקה ברבי, הגיב לטענות הפועל חיפה ב"שיחת היום": "הם עושים כיפה אדומה לעיר. כץ הבין שאם לא ישלם הוא לא ייכנס"

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

הפועל חיפה פנתה היום (ראשון) לוועדת התמיכות של עיריית חיפה בבקשה לחזור בה מהחלטתה הפתאומית לקזז את התמיכות במועדון לשנת 2025 ולהעמידן על סכום של 30 אלף שקלים בלבד. מחזיק תיק הספורט בעיריית חיפה, צביקה ברבי, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’

איתי רק טען שהפועל חיפה ממנת את העירייה, מה עמדתכם?
“שמעתי את הראיון. מה שהפועל חיפה קיבלה ממני בשנים האחרונות היא לא קיבלה בהיסטוריה. בהתחלה היו להם חובות, הם רק ‘אכלו לי, שתו לי’. אמרתי ליואב כץ ללמוד לשלם כסף, הוא אמר רק ‘אין לי ואין לי’. הם ביקשו יחידות אימון ואמרו שדופקים אותם. היום הם בטופ של הטופ בעיר חיפה.

“העבודה שם לא נכונה, הם מפילים דברים על העיר חיפה. הם מקבלים הכל. לא מבין למה הם הולכים לאיבוד, הם עושים כרגע כיפה אדומה לעיר חיפה. הם היחידים שמבקשים פריסה של תשלומים.

“עם סמי עופר עשינו סדר, יואב כץ הבין שאם הוא לא ישלם הוא לא ייכנס. לגבי יחידות האימון, אני מכניס אותו למגרשים, אתה צריך לשלם אז תשלם. הוא היחידי שיש לו פריסה, כל השאר משלמים מראש. הכסף של התמיכה זה בכלל כסף של הציבור”.

