"אמרתי לכץ ללמוד לשלם, הוא רק אומר 'אין לי'"

הפועל חיפה פנתה היום (ראשון) לוועדת התמיכות של עיריית חיפה בבקשה לחזור בה מהחלטתה הפתאומית לקזז את התמיכות במועדון לשנת 2025 ולהעמידן על סכום של 30 אלף שקלים בלבד. מחזיק תיק הספורט בעיריית חיפה, צביקה ברבי, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איתי רק טען שהפועל חיפה ממנת את העירייה, מה עמדתכם?

“שמעתי את הראיון. מה שהפועל חיפה קיבלה ממני בשנים האחרונות היא לא קיבלה בהיסטוריה. בהתחלה היו להם חובות, הם רק ‘אכלו לי, שתו לי’. אמרתי ליואב כץ ללמוד לשלם כסף, הוא אמר רק ‘אין לי ואין לי’. הם ביקשו יחידות אימון ואמרו שדופקים אותם. היום הם בטופ של הטופ בעיר חיפה.

“העבודה שם לא נכונה, הם מפילים דברים על העיר חיפה. הם מקבלים הכל. לא מבין למה הם הולכים לאיבוד, הם עושים כרגע כיפה אדומה לעיר חיפה. הם היחידים שמבקשים פריסה של תשלומים.

“עם סמי עופר עשינו סדר, יואב כץ הבין שאם הוא לא ישלם הוא לא ייכנס. לגבי יחידות האימון, אני מכניס אותו למגרשים, אתה צריך לשלם אז תשלם. הוא היחידי שיש לו פריסה, כל השאר משלמים מראש. הכסף של התמיכה זה בכלל כסף של הציבור”.