יום ראשון, 23.11.2025 שעה 14:12
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה
7493-4935בני הרצליה

"קטש הוא האחרון שאשם במצב של מכבי ת"א"

על רקע התוצאות הרעות של מכבי ת"א, רז שכניק אמר ב"שיחת היום": "הוא קיבל סגל לא ברור,  הוא יודע לנצח את הפועל ת"א והקרב על האליפות יהיה מולה"

|
שחקני מכבי תל אביב יורדים מאוכזבים מהפרקט (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב יורדים מאוכזבים מהפרקט (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תפגוש היום (ראשון), למשחק צמרת את הפועל חולון. הצהובים נמצאים בכושר רע אחרי הפסדים בדרבי וביורוליג והפרשן, כתב ידיעות אחרונות ואוהד הקבוצה, רז שכניק, התראיין במסגרת תוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

רז, מי אשם במצב?
“עודד קטש הוא האחרון שאשם. הוא קיבל סגל לא ברור”.

איפה הנהלת מכבי תל אביב?
“ביורוליג זה ברור שמכבי לא תעשה שום דבר, היא לא מסוגלת בלי ההיכל. אם אתה מסתכל מה נשאר, זה גביע ואליפות. הקרב על האליפות יהיה נגד הפועל תל אביב או ירושלים. קטש ניצח את הפועל תל אביב ביורוליג, הוא יודע לנצח אותם. החלפה שלו תהיה טעות גדולה לדעתי, מקווה שזה לא יקרה”.

עודד קטש (ראובן שוורץ)עודד קטש (ראובן שוורץ)

אולי עדיף שלא יחזרו לשחק בארץ ביורוליג עם איך שהם נראים.
“מכבי לא יכולה בלי האוהדים שלה. מכבי לא יכולה ללכת על התואר בניגוד להפועל, קטש הוא האיש הכי מתאים”.

אתה ער למה שקורה בשעתיים האחרונות, שאנשי כדורסל אומרים שקטש בדרך הביתה?
“אני שומע את ברדה מדבר, אם הוא נוקב בשם של יאניס אני חושב שההחלטה התקבלה”.

לוני ווקר לא שחקן טוב.
“הוא שחקן מדהים. איפה מכבי של פעם שידעה להכניס שחקנים כמו שצריך למערכת? הוא שחקן שיכול לקחת את מכבי לאליפות לבד”.

לוני ווקר מתוסכל (ראובן שוורץ)לוני ווקר מתוסכל (ראובן שוורץ)

רז, תסכם.
“המאמן, כמו שאמרתי, זו הבעיה האחרונה. הבעיה היא שאין רכז וסנטר, בלי זה מכבי לא תוכל להתמודד על האליפות, וגם לא תעלה לגמר של הפלייאוף. זה ברמה המקצועית”.

הוספת תגובה



