"קטש הוא האחרון שאשם במצב של מכבי ת"א"

מכבי תל אביב תפגוש היום (ראשון), למשחק צמרת את הפועל חולון. הצהובים נמצאים בכושר רע אחרי הפסדים בדרבי וביורוליג והפרשן, כתב ידיעות אחרונות ואוהד הקבוצה, רז שכניק, התראיין במסגרת תוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר”.

רז, מי אשם במצב?

“עודד קטש הוא האחרון שאשם. הוא קיבל סגל לא ברור”.

איפה הנהלת מכבי תל אביב?

“ביורוליג זה ברור שמכבי לא תעשה שום דבר, היא לא מסוגלת בלי ההיכל. אם אתה מסתכל מה נשאר, זה גביע ואליפות. הקרב על האליפות יהיה נגד הפועל תל אביב או ירושלים. קטש ניצח את הפועל תל אביב ביורוליג, הוא יודע לנצח אותם. החלפה שלו תהיה טעות גדולה לדעתי, מקווה שזה לא יקרה”.

עודד קטש (ראובן שוורץ)

אולי עדיף שלא יחזרו לשחק בארץ ביורוליג עם איך שהם נראים.

“מכבי לא יכולה בלי האוהדים שלה. מכבי לא יכולה ללכת על התואר בניגוד להפועל, קטש הוא האיש הכי מתאים”.

אתה ער למה שקורה בשעתיים האחרונות, שאנשי כדורסל אומרים שקטש בדרך הביתה?

“אני שומע את ברדה מדבר, אם הוא נוקב בשם של יאניס אני חושב שההחלטה התקבלה”.

לוני ווקר לא שחקן טוב.

“הוא שחקן מדהים. איפה מכבי של פעם שידעה להכניס שחקנים כמו שצריך למערכת? הוא שחקן שיכול לקחת את מכבי לאליפות לבד”.

לוני ווקר מתוסכל (ראובן שוורץ)

רז, תסכם.

“המאמן, כמו שאמרתי, זו הבעיה האחרונה. הבעיה היא שאין רכז וסנטר, בלי זה מכבי לא תוכל להתמודד על האליפות, וגם לא תעלה לגמר של הפלייאוף. זה ברמה המקצועית”.