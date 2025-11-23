יום ראשון, 23.11.2025 שעה 14:09
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

סופרמן נגד הקריפטונייט: ליאו מסי על כל הקופה

כשהוא בכושר מטורף, אלוף העולם מגיע לחצי גמר המזרח ב-MLS מול סינסינטי ב-00:00 במה שמוגדר כמשחק הגדול בתולדות מיאמי. בוסקטס ואלבה יפרשו הלילה?

|
לואיס סוארס וליאו מסי (IMAGO)
לואיס סוארס וליאו מסי (IMAGO)

אינטר מיאמי עומדת בפני המשחק הגדול ביותר בתולדותיה – חצי גמר המזרח מול סינסינטי (הלילה, 00:00) – וברגע האמת, כל הפוקוס מתנקז לכוכב אחד: ליאו מסי. הכוכב הארגנטינאי נמצא בתקופה הטובה ביותר שלו מאז הגיע ל-MLS, ובמיאמי יודעים שהדרך לגמר עוברת דרך הקוסם בן ה-38, שנכנס לפלייאוף הזה כמו שחקן שמסרב להתיישן.

מיאמי מגיעה למשחק לאחר סדרה מרשימה מול נאשוויל, בה מסי היה בלתי ניתן לעצירה עם חמישה שערים ושלושה בישולים רק בשלב הראשון של הפלייאוף. המספרים המדהימים מצטרפים ל-10 שערים ושמונה בישולים בששת המשחקים האחרונים של מסי - רצף נדיר אפילו עבור הפנומן שראה כבר הכל. “מה שמסי עשה מול נאשוויל - בגיל 38 - זה מטורף”, התלהב חאבייר מסצ’ראנו, “הוא הוביל את הלחץ הגבוה, הוא היה הראשון לרוץ. זה היה מרשים בצורה יוצאת דופן”.

אבל מול סינסינטי, היריבה שהפכה לסוג של קריפטונייט עבור מיאמי, יהיה על הסופרמן שלה לשבור מחסום היסטורי. מאז שהגיע לליגה, אינטר מיאמי לא ניצחה את סינסינטי במשחק ליגה. גם כשמסי שיחק, מיאמי נראתה לרוב פחות בטוחה עם שני הפסדים בליגה ושוויון 0:0 בעונה הנוכחית. הניצחון היחיד הגיע בגביע, במשחק בלתי נשכח בו מסי בישל פעמיים במשחק שהסתיים ב-3:3 ו-7:8 בפנדלים.

כעת, במשחק חוץ לעיני כ-26,000 צופים באחד האצטדיונים הקשים בליגה, מסי יצטרך לייצר שוב קסם. “אי אפשר לדבר בקול רם מדי כשמשחקים מול השחקן הגדול בהיסטוריה”, אמר מאמן סינסינטי, פאט נונאן, שמעדיף להיזהר מלתת למסי אפילו שמץ של מוטיבציה נוספת. בסינסינטי זוכרים שלא משנה עד כמה הם טובים בבית - ומדובר בקבוצה עם ארבעה ניצחונות ותיקו בחמשת המשחקים האחרונים - מול מסי הכול יכול להתהפך ברגע.

הפעם הוא ינצח? מסי (IMAGO)הפעם הוא ינצח? מסי (IMAGO)

גם לשחקני סינסינטי ברור מי האיש שמפחיד יותר מהכול. “כשמסי מגיע לכאן, זה מרגיש אחרת”, אמר השוער רומן סלנטנו, “זה לא קהל של מיאמי. הקהל שלנו דוחף אותנו. אבל אתה תמיד יודע שמול מסי שום דבר לא מובטח”.

מעבר למאבק על הכרטיס לגמר המזרח, יש לסיפור גם פן אישי ומשמעותי: מסי, יחד עם חבריו לשעבר מברצלונה, ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס, נמצאים אולי ברגעיהם האחרונים יחד לפני פרישה. "אני נהנה מכל רגע", אמר בוסקטס, שיפרוש בסוף העונה. "אני מקווה שנמשיך, וששום דבר לא יעצור אותנו". הפסד יסיים את הקריירה של אלבה ובוסקטס כבר הלילה – וגם יסיים את העונה של מיאמי.

בסופו של דבר, הכול חוזר לנקודה אחת: זה הזמן של מסי. מיאמי נבנתה סביבו, הפלייאוף קורא לו, והמשחק מול סינסינטי עשוי להפוך לעוד לילה בו ה-GOAT מחזיר את הזמן לאחור ומביא את מיאמי אל סף גביע היסטורי.

90 דקות - ואולי הארכה - יקבעו אם זה יקרה. אבל דבר אחד ברור: כשמסי על המגרש, שום תסריט לא מופרך.

