יום ראשון, 23.11.2025 שעה 19:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה
7493-4935בני הרצליה

רבע 4, 08:32: הפועל י-ם - עירוני ר"ג 51:70

ליגת ווינר סל, מחזור 7: האדומים מהבירה השתלטו לחלוטין על המשחק, וברחו ליתרון דו ספרתי משמעותי. ווינסטון, ווילי וקרינגטון מככבים על הפרקט

|
יובל זוסמן (ראובן שוורץ)
יובל זוסמן (ראובן שוורץ)

המחזור השביעי בליגת ווינר סל ממשיך כשבשעה זו הפועל ירושלים מארחת את עירוני רמת גן בארנה. הקבוצה מהבירה רוצה להמשיך את המומנטום הנהדר שלה ולא לתת לחבורת הצמרת לפתוח עליה פערים, בעוד שחניכיו של שמוליק ברנר מחפשים לברוח ממאבקי התחתית.

על החבורה של יונתן אלון עוברת תקופה פשוט נפלאה. האדומים רושמים כבר שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, בידיהם יש תואר נוסף בדמות גביע ווינר, וביורוקאפ הם נמצאים במקום השלישי בשוויון עם שתי הראשונות. למרות זאת, בליגה הירושלמים התקשו עד לא מזמן, כשהם נמצאים במקום התשיעי בלבד עם מאזן 2:3 חיובי. במשחק האחרון של הקבוצה בליגה היא גברה 62:77 על הפועל גליל עליון.

מהצד השני, הרמת גנים מגיעים לאחר תבוסה לא נעימה של 104:81 לבני הרצליה באולם היובל, שהיוותה הפסד שלישי ברצף עבורם. הניצחון האחרון של שמוליק ברנר ושחקניו היה לפני כמעט חודש, כשגברו 98:100 על קריית אתא, ונכון עכשיו הם עומדים על מאזן שלילי של 4:2. עירוני רמת גן תקווה להפתיע את ירושלים ולצאת לדרך חדשה.

עם כמה שהנתון הבא ישמע לכם הזוי, הוא אמיתי: הניצחון הביתי האחרון של הפועל ירושלים בעונה הסדירה על יריבתה הקרובה הושג לפני לא פחות מ-15 שנים, במרץ 2010. אז, ניצחו האדומים שאומנו על ידי גיא גודס 71:107 במלחה, את רמת גן של יניב בורגר.

רבע ראשון: 13:20 להפועל ירושלים

אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)
שמוליק ברנר ויונתן אלון (ראובן שוורץ)שמוליק ברנר ויונתן אלון (ראובן שוורץ)

חמישיית הפועל ירושלים: קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, קאסיוס ווינסטון, יובל זוסמן, ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס.

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: גיל בני, דאריון אטקינס, רונאלד סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד.

# 05:00 – 10:00: שלשה של קרינגטון ושש נקודות רצופות של ווינסטון נתנו להפועל ירושלים יתרון קל בפתיחת המשחק, כשמנגד רמת גן ניסתה לא לתת למשחק לברוח מוקדם.

גג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: רמת גן הצליחה לצמק, אך קרינגטון הגדיל שוב בשלשה גדולה. האדומים ברחו לדו ספרתי ראשון ועלו ליתרון עשר הפרש, כשהובר הוסיף שלשה, אך קרופורד קלע שלשה גם הוא לפני תום הרבע.

קאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)קאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)

רבע שני: 30:47 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: ג'ורדן ג'יימס פתח את הרבע בטירוף עם חמש נקודות רצופות, שלשה של לאמב העניקה דו ספרתי לירושלים. נקודות של ווינסטון שמרו על ההפרש של המארחת שהשתלטה על המשחק.

קשיוס ווינסטון (ראובן שוורץ)קשיוס ווינסטון (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: עוד שלשה של לאמב נתנה 11 הפרש לאדומים, שמשם השתלטו לחלוטין על המשחק והצליחו לברוח ליתרון שיא של 17 נקודות לפני הירידה למחצית.

דריון אטקינס (ראובן שוורץ)דריון אטקינס (ראובן שוורץ)

רבע שלישי:

# 05:00 – 10:00: הירושלמים המשיכו בדיוק מאיפה שעצרו, כשקרינגטון להט עם שלשה, ג’יימס צלף עוד שתי שלשות וזוסמן הוסיף אחת משלו בדרך ליתרון שיא של 23 נקודות.

אדם אריאל בפעולה (ראובן שוורץ)אדם אריאל בפעולה (ראובן שוורץ)
