תובע ההתאחדות: "משחק חוזר - פרס לאלימות"

הדיון על פסק הדין הדרמטי שניתן כנגד הפועל תל אביב לאחר אירועי הדרבי מה-19 באוקטובר נערך היום (ראשון) כאשר הקבוצה דרשה לבטל את ההפסד הטכני 3:0 למכבי תל אביב, את הפחתת הנקודות ואת הפעלת העונשים המותנים וטענה כי ההליך כולו היה “פגום, מוטה, ומנוגד לכללי הצדק הטבעי”.

מהלך הדיון:

את הפועל תל אביב מייצגים המנכ״ל גיא פרימור, הסמנכ״ל ארז נעמן ועורך הדין רועי רוזן. את מכבי תל אביב מייצגת יעל מרגלית, היועצת המשפטית. הדיינים: אב בית הדין עדי זרנקין, מיגל דויטש ויניב ואקי.

רוזן: ״ארצה להתחיל לדבר על העולם הגדול: בכתב ההגנה והערעור הפנתי לדו״ח מ״מ של הכנסת שהוצג למשתתפים בישיבת חירום בעקבות אירועי הדרבי שפוצץ. במסמך, שזכה להתעלמות מבית הדין, ניכר שיש בעיה קשה שלא ייחודית לכדורגל הישראלי ובטח שלא להפועל. יש דרכים שונות להתמודדות וזה אירוע מדינתי״.

דויטש: ״קראנו את זה, אבל אולי כדאי שתתמקד בטענות שלכם כי יתר הטענות הן טענות אווירה״.

רוזן: ״לא מצאתי מקרה אחד בו נפסק הפסד טכני לגבי אירוע של פירוטכניקה״.

דויטש: ״הכוונה בטענת אווירה היא שיש תקנון ישראלי ואי אפשר להשליך ממה שקורה במדינות אחרות למה שקורה אצלנו. יש תקנון שקובע את מה שקובע, פורש כמו שפורש ויש ליישם אותו. העובדה שבחו״ל אין הורדת נקודות אומרת שיש מציאות שונה״.

רוזן: ״כרגע אני מדבר על הפסד טכני. יבואו ויגידו שהפסד טכני זה לא עונש אלא תוצאה של, אבל אי אפשר להתעלם מהתוצאה שנגרמה מהרחבה יתרה של תקנון המשמעת. לגבי הפחתת הנקודה, היא נובעת מהעובדה שהמשחק לא התקיים וזה פועל יוצא. יש נקודות ייחודיות לאירוע שלא זכו לשום התייחסות. לא נתקלתי שמשחק לא התקיים בניגוד לדעת השופט. כל הגורמים כולל מנכ”ל המנהלת ויו״ר ההתאחדות חשבו שיש לקיים את המשחק. הגורם שהחליט שלא (המשטרה) לא חייב לכתוב דוח, אין לי אפשרות לחקור אותו ולגלות על בסיס מה הוא קיבל את ההחלטה מלבד ועדת הכנסת שם מפקד הכוח דיבר על מידע מודיעיני שבעקבותיו הוא לא לקח את הסיכון״.

״כלומר, לשיטתו הפירוטכניקה שהודלקה היא לא הסיבה לאי קיום המשחק. להליך הזה יש גבולות ואנחנו לא חיים בעולם אוטופי בו אנחנו יכולים להביא את מי שאנחנו רוצים. אני לא יכול לחקור את מפקד המשטרה ולשאול איזה מידע מודיעיני היה לו״.

רוזן ממשיך: ״לא רצינו לחסוך כסף בהיערכות, אנחנו יודעים את מקומנו, אבל כשאני רואה פקודה של המשטרה ניתנו הוראות על מיקוד מאמצים בעיקר בפריצות אוהדים למגרש או עימותים מחוץ למגרש. הפועל ת”א הפנתה את תשומת הלב שהמיקוד צריך להיות בנושא הפירוטכני. באירוע של 1000 אנשי אבטחה אני לא יודע מה המידע המודיעיני ואני לא יודע מה מערכת השיקולים של המשטרה. אנחנו מארגני האירוע? אנחנו שחקנים שוליים״.

דויטש: ״ברור שיש מתח מובנה בין דיני הספורט לערכאות הרגילות ויש סוגיה לא פתוחה שנדונה בוועדות שונות. אם נכנס למקרה הנוכחי, יש תיאור בפתח פסק הדין על השלכת פירוטכניקה לפני המשחק מדו”ח המשקיף״.

רוזן: ״בהפועל ב”ש – סכנין היה דו”ח שופט, פה אין כי המשחק לא התחיל. אנחנו מכירים שמשקיף כותב לפעמים דברים שנאמרו לו, אבל אני לא חולק על מה שנכתב בדו”ח במקרה זה״.

גיא פרימור, רועי אוזן, יעל מרגלית וארז נעמן

רוזן: ״עד לרגע זה אין מידע כמה פצועים היו ומה נסיבות הפציעה״.

ואקי: ״עד השלב הזה אתה נוגע בנקודה שהמשטרה החליטה להפסיק. אבל אם היו את אותן הנסיבות והשופט היה זה שמפסיק את המשחק, מה היה ההבדל?״.

רוזן: ״הייתי יכול לחקור אותו. את המשטרה אני לא יכול לחקור וזה חלק מהותי. המשקיף כותב שכל ניסיון לשוחח עמו או המתנה כדי לבחון את המצב כולל שיחות של המנהלת נדחו על הסף. הוא היה החלטי שלא לקיים את המשחק״.

זרנקין: ״אבל על מה אתה מלין? אנחנו לא עכשיו הרי מערערים על שיקול הדעת של המשטרה. איזו תוצאה יש לזה על ההליך המשפטי?״.

רוזן: ״אני לא יכול לחקור את מפקד הכוח אבל מפנה לדברים שאמר״.

ואקי: ״אם השופטת הייתה מאמצת בדו”ח שלה את ממצאי המשטרה אז טענתך הייתה מתייתרת?״.

רוזן: ״אם היא הייתה מאמצת את זה הייתי יכול לחקור אותה״.

רוזן: ״במשחק בין מכבי חיפה למכבי ת״א אשתקד הייתה החלטה משותפת. כמה ימים אחרי האירוע היה משחק של מכבי בריינה והיה מופע פירוטכני עצום. לא ראיתי שמכבי היו צריכים להסביר: יש תקנון ויש קנס. במשחק בין סכנין לבית”ר בשנה שעברה נקבע משחק חוזר למרות שהקבוצה הביתית לא קיימה את חובות הקבוצה הביתית. עד עכשיו לא הבנתי את הגדרות חובות הקבוצה הביתית״.

רוזן: ״יש גבול דק שצריך להיזהר מלחצות אותו. זו הנקודה שצריך לבוא ולהגיד מתי האחריות השילוחית הופכת לחסרת ערך. תקנון האליפות מתייחס לדברים אחרים לעומת תקנון המשמעת. לתת לקבוצה הביתית אחריות מוחלטת זה ללכת למצב שיכול לגרום למועדון מסוים להרים ידיים״.

רוזן: ״אילו היו באים ואומרים שהפועל ת”א חסכה במאבטחים, עצמה עין או שיתפה פעולה עם האנשים הללו מילא״.

זרנקין: ״אז נגיד ועמדתם בהכל ובכל זאת האוהדים עשו מה שעשו. אז מה אתה רוצה שיהיה הדין? מתי אתה חושב שהאחריות השילוחית לא תגרום לתוצאה כמו פה. נגיד והיו מקלעים כבדים ויורים על אוהדי מכבי והשופטת הייתה בורחת והמשטרה מבטלת את המשחק. מה זה חשוב אם השופטת החליטה או שהמשטרה החליטה?״.

יניב ואקי, נשיא בית הדין העליון עדי זרנקין ומיגל דויטש

רוזן: ״יש שיקולים שמנחים אותנו ולא סתם לא מצאנו שום מקרה דומה. אנחנו כפופים לפסיקות של הקאס ותמיד הערך הספורטיבי הוא העליון וכך גם של בית הדין הזה. אפנה אתכם לתיק של הקאס בעניין א.א.ק אתונה״.

ואקי: ״מכבי מתנגדים למשחק חוזר?״

מרגלית: ״כן״

דויטש: ״כשאתה בוחן אם יש אשמה של הקבוצה, אתה בודק מה עשו בעלי התפקידים שלה אבל גם מה עשו אוהדיה. אם אוהדי מכבי היו זורקים, זה לא היה מיוחס להפועל״.

רוזן: ״אבל הסעיף שממנו נקבע הטכני קשור לחובות הקבוצה הביתית״.

דויטש: ״אם אוהדיה אשמים, אז גם הקבוצה אשמה בנקודה הזאת״.

רוזן: ״אני לא יודע מה החובה שלא קוימה, אני לא מצליח להבין. התקנון מדבר על עניין שאפשר להצביע שלא קוים, אבל מתוך זה לפסוק שבגלל הפועל ת”א המשחק לא התקיים והפועל סופגת הפסד טכני? זה מתאמץ להתאים את הענישה שנראית לבית הדין נכונה להוראות התקנון, זה מנותק מהמציאות״.

רוזן: ״לא טענתי לזיכוי, אבל אני כופר נחרצות בקביעה לפיה המשחק לא יתקיים בעקבות הפועל ת”א. מכבי ת”א ואוהדיה אכן לא רלוונטיים במקרה זה״.

דויטש: ״למה ברור שאי אפשר היה לנסות לזמן את איש המשטרה הרלוונטי להעיד בדיון? אין אפשרות כפייה, אבל אילו הייתם מזמנים אותו אולי הוא היה מוכן להתייצב ולהיחקר״.

רוזן: ״רואים סרטון אחד בו שזורקים אבוקות על כמה שוטרים ומכבי ת״א קיבלה קנס על זה. הפועל ת״א קיבלה הפעלת תנאי וקנס כספי עצום לעומת מכבי. הסרטון היחיד בו רואים אוהדים זורקים במכוון הוא לא של אוהדי הפועל ת״א״.

רוזן: ״אני בעיקר לא יודע מאיפה הקביעה שהייתה השלכה בין יציעים, שארגון האוהדים השתלט על הפועל ת״א״.

תובע ההתאחדות, עו”ד גלעד ברגמן: ״איפה נכתב בין יציעים?״

רוזן: ״בשל ליקויים כל כך משמעותיים ובשל חוסר יכולת להוכיח חובת קבוצה ביתית שלא קוימה, הדרך לפסק דין שקובע שארגוני האוהדים השתלטו על המועדון, מחייבות את קבלת הערעור. אין שום נימוק ופסק הדין מתעלם מכל הטענות שלנו״.

רוזן: ״האם הסדרנים לא שמרו על הסדר? מישהו אמר שהם לא עשו משהו שהיו צריכים והאם חדלתי באחריותי כלפיהם״.

דויטש: ״איך אני יודע שקבוצה אשמה? אם בעלי תפקידים אשמים. האם זה לא נכון לייחס את מעשיה אוהדיה לקבוצה באותו האופן?״

רוזן: ״אז פה לדעתי עובר הגבול. בעל תפקיד עובד בקבוצה. מפה ללכת ולהטיל עלינו את אי חובות הקבוצה הביתית? בנוסף, מי מציב את כוחות השיטור? המשטרה. מפה ולהטיל עליי את האשמה?״.

דויטש: ״לגבי עניין האחריות הרגילה. אין מחלוקת שהאוהדים התפרעו, אבל בהנחה שהמשחק לא מתקיים אין עניין של הפסד טכני?״

רוזן: ״לתובע לא היו מסמכים וראיות אלא ליקוט סעיפים לא רלוונטים״.

זרנקין: ״דו״ח המשקיף הוא חד משמעי״.

רוזן: ״לפי הדו״ח אם כבר, לא הייתה מניעה לקיום המשחק. אני לא מטיל דופי באף אחד, אבל כדי לברר מה הסיבה, אני צריך שתהיה לי את ההזדמנות לעשות את זה״.

רוזן: ״בנוסף כתוב שהפעלת התנאי (על נקודה) היא על נסיבות מחמירות והתקנון עושה הפרדה בין הרשעה של נסיבות מחמירות לבין שלא״.

התובע ברגמן: ״לגבי הפעלת עונש התנאי, בית הדין הבהיר שהפעלת תנאי היא לא ענישה בגין עבירה שבוצעה במקום עליו אתה עומד היום אלא על עבירה קודמת. הערעור כולו, למרות שהוא מבקש להיתפס אחרת, הוא ערעור כנגד המדיניות בענישה של ההתאחדות. אין שום טענה רלוונטית כנגד ענישת התקנון הקיים. אנחנו הולכים לשדה חרוש שזרוע בזרעים טריים ואזכיר לחברי רוזן מקרה דומה: המשחק שלא התחיל אשתקד בין הפועל ב”ש לסכנין״.

רוזן: ״אמרתי בעולם, לא בארץ״.

ברגמן: ״משחקים רבים כולל משחקי הכרעה על עלייה ליורו, נפסקו בהם הפסדים טכניים. ההבדל היחיד הוא באמת שבהם המשחק החל ואני לא חושב שזה באמת משנה. אזכיר עובדות: היה אמור להיות משחק בין ב”ש לסכנין, אוהדי סכנין ביזו את ההמנון ועשרות אוהדי ב”ש פרצו לשדה המשחק ורצו לכיוון אוהדי סכנין. אני מבקש מכבודכם הדיינים להסתכל אל בני סכנין כהחלטת המשטרה: גם כאן הדין צריך להיות ברור. אין מחלוקת שגם השופט, גם המשקיף וגם המשטרה חשבו שצריך לקיים את המשחק אבל סכנין סירבו לעלות לכר הדשא. שתי הקבוצות עמדו לדין, נקבע תיקו 0:0 לשתי הקבוצות בלי נקודות וזה למעשה טכני לשתי הקבוצות. גם המשטרה וגם סכנין דאז והחשש שלה זה מצב זהה. אנחנו נמצאים במצב פה שצריך להכריע את דין המשחק״.

ברגמן ממשיך: ״אין מחלוקת שהייתה התפרצות אוהדים בנסיבות מחמירות ודי באי קיום המשחק להוכיח את זה. סעיף תשע בתקנון האליפות מסמיך את בית הדין לקבוע תוצאה של משחק שלא הגיע לסיומו. אני לא מכיר ליגה אחת באירופה שבה שלושה משחקים לא קוימו או לא הגיעו לסיומם ולצערי זה המצב בישראל ואני לא מדבר בכלל על הליגות הנמוכות. הפועל ב”ש איבדה אליפות על קביעת משחק חוזר בעונה שעברה, אצל מכבי חיפה נקבע הפסד טכני. אז משחק חוזר ייתן פרס לאלימות ובנוסף בעניין של מדיניות, אנחנו נמצאים במדינה אלימה מאוד וזה גולש למגרשי הכדורגל. כעניין של מדיניות שיפוטית, בית הדין קבע כי משחקים שלא מגלים לסיומם בשל אחת הקבוצות, יש הפסד טכני״.

ברגמן: ״אי אפשר להשוות בין מקרה סכנין אשתקד שהיה משחק חוזר כי לא גויסו 600 מאבטחים לבין אירוע אלימות כמו פה״.

דויטש תוהה בקול מול התובע האם אחריות שילוחית נוגעת בצורה מוחלטת גם לאוהדים בהקשר לענישת הקבוצה.

ברגמן: ״אני יכול להבין את הפועל שעומדת לדין על כל כוס מסכנה שזורק אוהד״.

דויטש: ״אז מה ההבדל בין שני המסלולים? אם האחריות השילוחית של האוהדים רלוונטית בשתי הפאזות״.

ואקי: ״אם הפועל לא הייתה הביתית, עדיין אפשר היה לפסוק לה טכני?״

ברגמן: ״כן״.

יעל מרגלית מטעם מכבי: ״כפי שכבודכם יודע, אנחנו פורמלים בדיון. אצטרף לדבריו של ברגמן ואציין שמכבי ת״א נענשה בדיוק על פי התקנון והוא ברור יותר משהיה בעבר. הפועל נענשה גם כן פי התקנון ומבחינתנו מדובר במקרה חמור מאוד אך קל מבחינה משפטית ובוודאי מכבי לא צריכה להינזק מהאירוע. המסר לא יכול להיות שאחרי אירוע כזה יתקיים משחק חוזר״.

ואקי: ״איזה נזק ייגרם לכם במשחק חוזר?״.

מרגלית: ״על פי התקנון משחק חוזר צריך להתקיים בתוך חודש מהמשחק המקורי או חודש מיום ההחלטה. קבוצת כדורגל לא יכולה להמשיך את העונה כשיש אחריה גב של משחק שלא שוחק. אין לנו מקום בלו”ז וגם במנהלת יגידו לכם וייגרם לנו נזק ספורטיבי עצום אם ייפסק משחק חוזר״.

רוזן: ״כאשר מתקין התקנון רצה לקבוע סעיף של הפסד טכני הוא עשה זאת מפורשות באמצעות סעיף אחד ספציפי בו האחריות השילוחית הופכת לישירה. אבל זה לא במסגרת אחריות הקבוצה הביתית. ברגמן תהה מה יגידו סכנין, אבל מה יגידו הפועל ת״א?״.

ואקי מעלה גם את נושא הפיצוי הכספי כלפי האוהדים בגין ביטול המשחק.