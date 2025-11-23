יום ראשון, 23.11.2025 שעה 13:23
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
209-1612קריסטל פאלאס4
1916-1912ברייטון5
1911-1412סנדרלנד6
1920-1912בורנמות'7
1810-1911טוטנהאם8
1810-1311אסטון וילה9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1120-1011לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

אינטר או מילאן? היחסים ב-Winner לדרבי

שתי היריבות המרות נפגשות בסן סירו לקרב צמרת על טהרת העיר מילאנו, כשהכחולים פייבוריטים עם יחס של פי 2 לניצחון. וגם: ריאל מדריד, ארסנל ומכבי

|
לאוטרו מרטינס מול רפאל ליאאו (רויטרס)
לאוטרו מרטינס מול רפאל ליאאו (רויטרס)

הדרבי דה לה מדונינה, הלא הוא המשחק המפורסם בין אינטר למילאן, יערך הערב (ראשון, 21:45) בסן סירו, כשהפעם לא מדובר רק ביוקרת העיר מילאנו, אלא גם בקרב ממשי על המקום הראשון, כשמי שתצא עם ידה על העליונה במשחק תוכל לטפס עד לפסגת הטבלה.

לשליחת טופס 'Winner' לחצו כאן.

הפייבוריטית למפגש המסקרן היא אינטר, ומי שיהמר על ניצחון שלה יוכל להרוויח פי 2 מסכום ההימור. מנגד, היחס לשלוש נקודות של מילאן עומד על פי 3.50, כשהיחס לחלוקת נקודות בין שתי הקבוצות עומד על פי 3.10.

ניקולו בארלה בין שחקני מילאן (רויטרס)ניקולו בארלה בין שחקני מילאן (רויטרס)

עוד לפני הדרבי המילנאזי יתקיים דרבי אחר, הפעם באנגליה, כשארסנל תארח ב-18:30 את טוטנהאם, לקרב על צפון לונדון באצטדיון האמירויות. החבורה של ארטטה מגיעה כפייבוריטית הברורה למשחק עם יחס של פי 1.40, בעוד ניצחון מפתיעה של התרנגולים מקבל יחס של  פי 6.80. תיקו בהתמודדות עומד על פי 4.30.

ב-20:55 מכבי תל אביב בכדורסל תקווה להתאושש בליגה מההפסד בדרבי וביורוליג, כשהיא תארח בהיכל מנורה מבטחים את הפועל חולון. ההפרש שנקבע הוא 7, כשניצחון תל אביבי ב-7 נקודות ומעלה, וגם ב-7 נקודות ומטה (או ניצחון חולוני או הארכה), מקבל יחס של 1.80. ניצחון של מכבי בדיוק ב-7 יעניק פי 9 מסכום ההימור.

רומן סורקין מטביע (ראובן שוורץ)רומן סורקין מטביע (ראובן שוורץ)

ריאל מדריד תחפש לשוב למסלול הניצחונות לאחר ההפסד לליברפול בליגת האלופות והתיקו מול ראיו וייקאנו בליגה, כשהיא תתארח ב-22:00 אצל אלצ’ה. החבורה של צ’אבי אלונסו פייבוריטית לנצח ומקבלת יחס של פי 1.35, כשהפסד מפתיעה שלה עומד על יחס של פי 6.20, בעוד תיקו בין הקבוצות עומד על יחס של פי 3.20.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */