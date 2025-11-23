אינטר או מילאן? היחסים ב-Winner לדרבי

הדרבי דה לה מדונינה, הלא הוא המשחק המפורסם בין אינטר למילאן, יערך הערב (ראשון, 21:45) בסן סירו, כשהפעם לא מדובר רק ביוקרת העיר מילאנו, אלא גם בקרב ממשי על המקום הראשון, כשמי שתצא עם ידה על העליונה במשחק תוכל לטפס עד לפסגת הטבלה.

הפייבוריטית למפגש המסקרן היא אינטר, ומי שיהמר על ניצחון שלה יוכל להרוויח פי 2 מסכום ההימור. מנגד, היחס לשלוש נקודות של מילאן עומד על פי 3.50, כשהיחס לחלוקת נקודות בין שתי הקבוצות עומד על פי 3.10.

ניקולו בארלה בין שחקני מילאן (רויטרס)

עוד לפני הדרבי המילנאזי יתקיים דרבי אחר, הפעם באנגליה, כשארסנל תארח ב-18:30 את טוטנהאם, לקרב על צפון לונדון באצטדיון האמירויות. החבורה של ארטטה מגיעה כפייבוריטית הברורה למשחק עם יחס של פי 1.40, בעוד ניצחון מפתיעה של התרנגולים מקבל יחס של פי 6.80. תיקו בהתמודדות עומד על פי 4.30.

ב-20:55 מכבי תל אביב בכדורסל תקווה להתאושש בליגה מההפסד בדרבי וביורוליג, כשהיא תארח בהיכל מנורה מבטחים את הפועל חולון. ההפרש שנקבע הוא 7, כשניצחון תל אביבי ב-7 נקודות ומעלה, וגם ב-7 נקודות ומטה (או ניצחון חולוני או הארכה), מקבל יחס של 1.80. ניצחון של מכבי בדיוק ב-7 יעניק פי 9 מסכום ההימור.

רומן סורקין מטביע (ראובן שוורץ)

ריאל מדריד תחפש לשוב למסלול הניצחונות לאחר ההפסד לליברפול בליגת האלופות והתיקו מול ראיו וייקאנו בליגה, כשהיא תתארח ב-22:00 אצל אלצ’ה. החבורה של צ’אבי אלונסו פייבוריטית לנצח ומקבלת יחס של פי 1.35, כשהפסד מפתיעה שלה עומד על יחס של פי 6.20, בעוד תיקו בין הקבוצות עומד על יחס של פי 3.20.