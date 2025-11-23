מערכת ONE
לונדון היא עיר על טהרת הכדורגל. כל כך הרבה קבוצות, וכאלה שברמות הכי גבוהות, הבית שלהן נמצא במקום אחד. בחלק הצפוני שלה, שוכנות שתיים ענקיות, בדמות ארסנל וטוטנהאם, שנפגשות בשעה זו לדרבי מסקרן במסגרת המחזור ה-12 של הפרמיירליג.
החבורה של מיקל ארטטה אומנם נעצרה במחזור האחרון עם תיקו 2:2 דרמטי מול סנדרלנד, אך היא אחת הקבוצות הלוהטות באירופה, מוליכה את הליגה בגאון והיום יכולה אף לברוח ליריבה עירונית אחרת, צ’לסי ולפתוח בפער של 6 נקודות בפסגה.
הרחק מאחור, נמצאים התרנגולים, שרק במקום השמיני בטבלה ערב המשחק. הקבוצה של תומאס פרנק, בדומה ליריבה שלה היום, גם ספגה תיקו 2:2 דרמטי במיוחד במחזור הקודם, אך היא עשתה את זה מול מנצ’סטר יונייטד.
היסטורית המפגשים בין הקבוצות כמובן עשירה במיוחד. כשהדומיננטיות של המארחת לאחרונה היא גדולה. ארסנל ניצחה את שלוש ההתמודדויות האחרונות ולא הפסידה מאז עונת 2021/22, אז חטפה מטוטנהאם 3:0.
מחצית שניה
-
'66
- גם ווילסון אודובר יצא, פאפה סאר נכנס
-
'66
- חילוף כפול בטוטנהאם. בנטאנקור יצא, רנדל קולו מואני נכנס
-
'55
- שער! טוטנהאם צימקה ל-3:1: טירוף באמירויות עם שער מהסרטים. פלהיניה חטף כדור במרכז המגרש, ריצ'ארליסון השתלט, ראה את ראיה מחוץ לשער והחליט לשחרר בעיטה אדירה מ-40 מטרים, הכדור נעצר רק ברשת
-
'47
- שער! ארסנל עלתה ל-0:3: התותחנים לא עוצרים עם עוד שער נהדר של אזה. הקשר קיבל מסירה מטמבר, נכנס לרחבה ושלח בעיטה לפינה, המארחת חוגגת
-
'46
- עם פתיחת המחצית, חילוף בטוטנהאם. דאנסו יצא, צ'אבי סימונס נכנס
מחצית ראשונה
-
'41
- שער! ארסנל עלתה ל-0:2: זה היה מהיר. התותחנים הכפילו את היתרון, כשאזה קיבל כדור מרייס, זרק שחקן הגנה ושלח בעיטה עוצמתית לרשת
-
'36
- שער! ארסנל עלתה ל-0:1: התותחנים שולטים ובאו על שכרם. מיקל מרינו הקפיץ נפלא מעבר להגנה ומצא את טרוסאר, שהשתלט טוב, הסתובב, שלח בעיטה שהוסטה מעט על ידי מיקי ואן דה ואן ונכנסה פנימה
-
'34
- הזדמנות נוספת לארסנל, שוב עם בעיטה חופשית. הפעם, סאקה היה מדויק יותר, הכדור היה בדרך לחיבורים, אך ויקאריו היה במקום והדף
-
'32
- בנטאנקור קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'30
- הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק, אך מתקשות לאיים. ארסנל שולטת יותר בכדור, טוטנהאם מסתגרת ומחפשת מתפרצות
-
'18
- ארסנל קיבלה בעיטה חופשית, סאקה עבר את החומה, אך הכדור עלה מעל השער
-
'3
- הזדמנות ראשונה נפלאה לארסנל. אזה הכניס צ'יפ נהדר לרחבה, רייס בעט מהאוויר, ויקאריו עמד במקום והדף
-
'1
- השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך!