אברצ'י אזה חוגג (IMAGO) אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)

לונדון היא עיר על טהרת הכדורגל. כל כך הרבה קבוצות, וכאלה שברמות הכי גבוהות, הבית שלהן נמצא במקום אחד. בחלק הצפוני שלה, שוכנות שתיים ענקיות, בדמות ארסנל וטוטנהאם, שנפגשות בשעה זו לדרבי מסקרן במסגרת המחזור ה-12 של הפרמיירליג.

החבורה של מיקל ארטטה אומנם נעצרה במחזור האחרון עם תיקו 2:2 דרמטי מול סנדרלנד, אך היא אחת הקבוצות הלוהטות באירופה, מוליכה את הליגה בגאון והיום יכולה אף לברוח ליריבה עירונית אחרת, צ’לסי ולפתוח בפער של 6 נקודות בפסגה.

הרחק מאחור, נמצאים התרנגולים, שרק במקום השמיני בטבלה ערב המשחק. הקבוצה של תומאס פרנק, בדומה ליריבה שלה היום, גם ספגה תיקו 2:2 דרמטי במיוחד במחזור הקודם, אך היא עשתה את זה מול מנצ’סטר יונייטד.

היסטורית המפגשים בין הקבוצות כמובן עשירה במיוחד. כשהדומיננטיות של המארחת לאחרונה היא גדולה. ארסנל ניצחה את שלוש ההתמודדויות האחרונות ולא הפסידה מאז עונת 2021/22, אז חטפה מטוטנהאם 3:0.