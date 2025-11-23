יום ראשון, 23.11.2025 שעה 20:14
יום ראשון, 23/11/2025, 18:30אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 12
טוטנהאם
דקה 86
4 1
שופט: מייקל אוליבר
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1810-1911טוטנהאם9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20
מערכת ONE | 23/11/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)

לונדון היא עיר על טהרת הכדורגל. כל כך הרבה קבוצות, וכאלה שברמות הכי גבוהות, הבית שלהן נמצא במקום אחד. בחלק הצפוני שלה, שוכנות שתיים ענקיות, בדמות ארסנל וטוטנהאם, שנפגשות בשעה זו לדרבי מסקרן במסגרת המחזור ה-12 של הפרמיירליג.

החבורה של מיקל ארטטה אומנם נעצרה במחזור האחרון עם תיקו 2:2 דרמטי מול סנדרלנד, אך היא אחת הקבוצות הלוהטות באירופה, מוליכה את הליגה בגאון והיום יכולה אף לברוח ליריבה עירונית אחרת, צ’לסי ולפתוח בפער של 6 נקודות בפסגה.

הרחק מאחור, נמצאים התרנגולים, שרק במקום השמיני בטבלה ערב המשחק. הקבוצה של תומאס פרנק, בדומה ליריבה שלה היום, גם ספגה תיקו 2:2 דרמטי במיוחד במחזור הקודם, אך היא עשתה את זה מול מנצ’סטר יונייטד. 

היסטורית המפגשים בין הקבוצות כמובן עשירה במיוחד. כשהדומיננטיות של המארחת לאחרונה היא גדולה. ארסנל ניצחה את שלוש ההתמודדויות האחרונות ולא הפסידה מאז עונת 2021/22, אז חטפה מטוטנהאם 3:0.

מחצית שניה
  • '66
  • חילוף
  • גם ווילסון אודובר יצא, פאפה סאר נכנס
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול בטוטנהאם. בנטאנקור יצא, רנדל קולו מואני נכנס
  • '55
  • שער
  • שער! טוטנהאם צימקה ל-3:1: טירוף באמירויות עם שער מהסרטים. פלהיניה חטף כדור במרכז המגרש, ריצ'ארליסון השתלט, ראה את ראיה מחוץ לשער והחליט לשחרר בעיטה אדירה מ-40 מטרים, הכדור נעצר רק ברשת
אברצ'י אזה חוגג עם שחקני ארסנל (IMAGO)
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)
  • '47
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:3: התותחנים לא עוצרים עם עוד שער נהדר של אזה. הקשר קיבל מסירה מטמבר, נכנס לרחבה ושלח בעיטה לפינה, המארחת חוגגת
  • '46
  • חילוף
  • עם פתיחת המחצית, חילוף בטוטנהאם. דאנסו יצא, צ'אבי סימונס נכנס
מחצית ראשונה
שחקני ארסנל חוגגים עם אזה (IMAGO)
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)
אברצ'י אזה בטירוף (IMAGO)
אברצ'י אזה בועט וכובש (IMAGO)
  • '41
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:2: זה היה מהיר. התותחנים הכפילו את היתרון, כשאזה קיבל כדור מרייס, זרק שחקן הגנה ושלח בעיטה עוצמתית לרשת
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
לאנדרו טרוסאר בטירוף (IMAGO)
לאנדרו טרוסאר רץ לחגוג (IMAGO)
לאנדרו טרוסאר כובש (IMAGO)
  • '36
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:1: התותחנים שולטים ובאו על שכרם. מיקל מרינו הקפיץ נפלא מעבר להגנה ומצא את טרוסאר, שהשתלט טוב, הסתובב, שלח בעיטה שהוסטה מעט על ידי מיקי ואן דה ואן ונכנסה פנימה
  • '34
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לארסנל, שוב עם בעיטה חופשית. הפעם, סאקה היה מדויק יותר, הכדור היה בדרך לחיבורים, אך ויקאריו היה במקום והדף
לאנדרו טרוסאר מול ג'ד ספנס (IMAGO)
וויליאם סאליבה מול ריצ'ארליסון (IMAGO)
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • בנטאנקור קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '30
  • אחר
  • הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק, אך מתקשות לאיים. ארסנל שולטת יותר בכדור, טוטנהאם מסתגרת ומחפשת מתפרצות
  • '18
  • החמצה
  • ארסנל קיבלה בעיטה חופשית, סאקה עבר את החומה, אך הכדור עלה מעל השער
ריצ'ארליסון ומרטין זובימנדי (IMAGO)
דקלאן רייס בועט (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה נפלאה לארסנל. אזה הכניס צ'יפ נהדר לרחבה, רייס בעט מהאוויר, ויקאריו עמד במקום והדף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך!
התפאורה של אוהדי ארסנל (IMAGO)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
