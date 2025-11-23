יום ראשון, 23.11.2025 שעה 21:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10436-4866הפועל ירושלים
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מחצית: מכבי ת"א - הפועל חולון 31:57

ליגת ווינר סל, מחזור 7: הצהובים חוגגים במנורה כאשר לאורחת אין תשובות. ווקר, קלארק וסורקין נראים נהדר וסוחפים את קבוצתם ליתרון מבטיח בביתם

|
דמיון רוסר ולוני ווקר (רועי כפיר)
דמיון רוסר ולוני ווקר (רועי כפיר)

מכבי תל אביב מארחת בשעה זו בהיכל מנורה מבטחים את הפועל חולון למשחק שנועל את המחזור השביעי בליגת ווינר סל. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות אחרי הפסד באירופה בשבוע החולף וינסו לשנות מומנטום זו על חשבון זו במה שיהיה שחזור של סדרת חצי גמר הפלייאוף מהעונה שעברה, שהסתיימה ב-0:2 חלק לטובת הצהובים.

החבורה של עודד קטש רשמה בשבוע שעבר את הפסד הבכורה שלה בליגה אחרי שנכנעה בדרבי להפועל תל אביב וירדה למאזן 1:5. ארבעה ימים מאוחר יותר היא נכנעה לווירטוס בולוניה במסגרת היורוליג. הערב היא פוגשת יריבה חזקה מבחינה התקפית, כך שצפוי מפגש רב-סלים.

הקבוצה של דני פרנקו אומנם הפסידה ביום רביעי האחרון לחובנטוד בדאלונה, אבל הבטיחה את מקומה בשלב הפליי-אין של ליגת האלופות. בזירה המקומית, הסגולים גברו במשחקם הקודם על הפועל באר שבע/דימונה ושיפרו את מאזנם ל-1:4.

מכבי ת”א ניצחה בכל תשעת משחקי הבית האחרונים מול יריבתה במסגרת העונה הסדירה, ואילו ניצחון החוץ האחרון של חולוניה נרשם ב-31 במרץ 2019, אז הקבוצה של דן שמיר הפתיעה עם 86:94 על זו של יאניס ספרופולוס. 

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

רבע ראשון: 14:24 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, ג’ורדן מקריי, דמיון רוסר, ליאור קררה וחסן מרטין.

לאחר יותר מדקה נטולת נקודות, הקבוצות נכנסו לעניינים כשהחליפו סלים. קלארק להט אצל המארחת עם שבע נקודות וגרם לדני פרנקו לקחת פסק זמן מהיר. הצהובים המשיכו לשלוט במשחק, כאשר סורקין והורד הוסיפו נקודות, וגם ג’ף דאוטין ג’וניור עלה מהספסל והשלים מהלך של שלוש נקודות על מנת לקבוע יתרון דו ספרתי, 6:16.

ווקר וגור לביא צלפו מבחוץ והעמידו את היתרון הצהוב על 14, במה שהזעיק פסק זמן נוסף ממאמן האורחת. חולון התעוררה מעט ויצאה לירצת 0:6 בסיום הרבע על מנת לצמק את הפער, 14:24.

גג'אמפ בול (רועי כפיר)
רומן סורקין עולה לסל (רועי כפיר)
גג'ימי קלארק עולה לסל (רועי כפיר)
גג'ף דאוטין ג'וניור בפעולה (רועי כפיר)

רבע שני: 31:57 למכבי תל אביב

תמיר בלאט רשם נקודות ראשונות לאחר שלא פתח בחמישייה, סורקין הוסיף שלשה והמארחת פתחה טוב גם את הרבע השני, כאשר מנגד החבורה האורחת נראתה מבולגנת ולא הצליחה לקלוע לשלוש. סורקין הוסיף נקודות בצבע כדי לקבוע יתרון שיא, 17:36.

סל של ווקר בצבע העלה את היתרון מעבר ל-20 נקודות הפרש, כאשר 6 דקות לתוך הרבע הסקור ברבע עמד על 6:17. הצהובים המשיכו לעשות ככל העולה על רוחם, והיתרון צמח ככל שהדקות נקפו. חולון הצליחה לרשום שלשות ראשונות, כאשר ליאור קררה עם שתיים כאלו ויאיר קרביץ צימקו במעט את הפער, אך ווקר היה שם בשביל מכבי עם מהלכים גדולים כדי לשמור על היתרון, 31:57 בירידה אל חדרי ההלבשה.

עידן זלמנסון עולה לזריקה (רועי כפיר)
לוני ווקר חוגג (רועי כפיר)
