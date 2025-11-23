יום ראשון, 23.11.2025 שעה 11:56
יונתן סורקין חתם ל-3 שנים נוספות בהפועל י-ם

המגן השמאלי בשנתון 2007, שחקן הנוער של המועדון מעיר הבירה, שמתאמן באופן די קבוע בבוגרים, ימשיך לעבות את ההגנה בקבוצה שמועמדת לעלות לליגת העל

אדם קידן ויונתן סורקין (פרטי)
בהפועל ירושלים החליטו כי יונתן סורקין, המגן השמאלי בן ה-18, ימשיך במועדון לשלוש השנים הבאות. הירושלמי הצעיר, שגדל דווקא במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, חבר למועדון בשנת 2021 ומאז פורח ומקבל את מלוא הקרדיט במערכת. חתימתו לטווח הארוך בוצעה בנוכחות נציגו של השחקן, אדם קידן.

את עונת 2025/26 הנוכחית פתח במדי קבוצת הנוער של הפועל ירושלים, זו שנה שנייה בנוער מבחינתו. מאחוריו כבר שבעה משחקים ושער אחד, בניצחון 0:4 על סקציה נס ציונה. תחת הדרכתו של אמיר סופר, יחד עם חבריו לקבוצה, מוליכים את טבלת הליגה הלאומית לנוער, במחוז דרום, כשלרשותם 21 נקודות כשהקבוצה ספגה שלושה שערים בלבד, הנתון הנמוך בליגה.

ב-14/07/2021 בוצעה העברה מבית"ר להפועל י-ם. כבר בהופעתו הראשונה במחלקת הנוער של האדומים שחורים, במדי קבוצת נערים ג', התכבד בשער, בניצחון 0:10 על הפועל פרדסיה, זאת במסגרת גביע המדינה לנערים ג' בעונת 2021/22. את אותה עונה סיים עם תשעה שערים בכל המסגרות. גם 2023/24 הייתה פורייה מבחינתו, כשחקן נערים ב', כשרשם שבעה שערים.

יונתן סורקין (יונתן גינזבורג)יונתן סורקין (יונתן גינזבורג)

מאחוריו, עד כה, 120 הופעות במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, מאז היה לשחקן נערים ג' ועד העונה, כשחקן נוער. דרכו של סורקין החלה לפני עשור בדיוק, כשבעונת 2015/16 חבר למחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, במדיה שיחק במשך שש שנים רצופות, מגיל טרום ילדים ג' ועד גיל ילדים א'. העונה, הוא מקווה לקבל דקות משחק ראשונות בבוגרים מליגת העל.

המחזור התשיעי בליגה הלאומית לנוער, מחוז דרום, צפוי לחזור אלינו בעוד שבועיים בתאריך 06/12. באותו מחזור הפועל ירושלים, המוליכה, נחשבת כקבוצה חופשית, הרי שמדובר בליגה עם 15 קבוצות בלבד. כלומר, חניכיו של אמיר סופר יחזרו לעניינים ב-13/12 אז הם ייצאו למשחק חוץ מול הפועל הוד השרון, קבוצה מחלקה העליון של הטבלה.

