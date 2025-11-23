יום ראשון, 23.11.2025 שעה 11:56
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

מי שילם לשחקני מכבי קריית גת בעונת העלייה?

עמותת 'מכבי לקידום הכדורגל בקריית גת' הציגה שההוצאות עמדו על 27,739 ש"ח בלבד. מהמועדון נמסר: "האגף המשפטי בהתאחדות אישר שנת מעבר תחת המתנ"ס"

|
שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

את עונת 2024/25 סיימה מכבי קריית גת כאלופת ליגה ב' דרום ב' עם 68 נקודות לאחר 28 מחזורים. המועדון מתנהל, מאז 2020, תחת העמותה 'מכבי לקידום הכדורגל בקריית גת', עמותה שפתח אותה משה סבג, מגדולי שחקני הקבוצה מן העבר, קבוצה שחזרה לעניינים בשנת 2020 לאחר פירוקים כאלה ואחרים במרוצת השנים.

באחרונה, העמותה המנהלת את קבוצת הכדורגל מכבי קריית גת, שיצאה אל פגרת השזרועים מהמקום הראשון בליגה א' דרום, הוציאה את דו"ח העמותה מבחינה כספית, דו"ח קלינדרי לשנת 2024. מהנתונים עולה כי העמותה הוציאה 27,739 אלף שקלים בלבד והכניסה 27,733 אלף שקלים, כך שסיימה את שנת 2024 בגירעון העומד על שישה שקלים.

וכאן נשאלת השאלה "אז מי שילם שכר השחקנים בעונת המשחקים 2024/25 במכבי קריית גת, זו שהעפילה לליגה א'?". במכבי קריית גת מרגיעים ומציינים בפני ONE כי לא העמותה המנהלת את הקבוצה היא זו ששילמה את תשלומי שכר השחקנים בעונה החולפת, אלא מי שעשה זאת היא עמותת 'המרכז הקהילתי החדש בקריית גת בע"מ' (חל"צ).

מדובר בעמותה המנהלת את המרכז הקהילתי והמתנ"ס בעיר קריית גת, כשאת תמיכות הספורט, בכלל הענפים, העירייה מעבירה לשם ומשם מועברים הכספים, כמקובל, לכלל האגודות תחת אותה עמותה גדולה, כשאת שנת 2024 סיימה בעודף שנתי של 99,694 אלף שקלים. הוצאותיה של העמותה עמדו על 92,861,402 מיליוני שקלים, בעוד ההכנסות שלה עמדו על 92,961,096 מיליוני שקלים.

משה סבג (מערכת ONE)משה סבג (מערכת ONE)

בין חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 אין ולו זכר למועדון הכדורגל מכבי קריית גת. כלומר, אף אחד במועדון לא קיבל שכר אסטרונומי תחת העמותה המנהלת בקריית גת את המרכז הקהילתי והמתנ"ס. את עונת 2025/26 הייתה אמורה מכבי קריית גת לפתוח יחד עם העמותה הקיימת, זו המנהלת אותה בפועל, אלא שבהתאחדות איפשרו לה "שנת מעבר" תחת העמותה של המתנ"ס.

באם מכבי קריית גת תעפיל ללאומית בתום עונת 2025/26, הרי שתיאלץ להיפרד מהמתנ"ס ולמצוא לעצמה חלופה אחרת, בין אם תחת העמותה הקיימת או בין אם אחרת. מקרה דומה ארע בתום עונת 2024/25 החולפת, כאשר עירוני מודיעין העפילה היסטורית לליגה הלאומית תחת עמותה דומה, מה שאילץ אותה להחליף עמותה, הרי שבמנהלת ובבקרה לא מאפשרים עבודה תחת מתנ"ס.

המועדון עבר בבקרה התקציבית, בעונת המשחקים הנוכחית (2025/26), בדומה ליתר קבוצות ליגה א', כך שבמועדון היו צריכים להעביר הן את דו"חות העמותה הקיימת והן את דו"ח העמותה האחראית על המרכז הקהילתי וכן על המתנ"ס בקריית גת. לא עשו לה הנחות בעניין זה, על אף, שכאמור, באגף המשפטי התריעו בפני המועדון כי מדובר בעונה אחרונה יחד עם המתנ"ס.

ממועדון הכדורגל מכבי קריית גת נמסר ל-ONE בתגובה: "מכבי קריית גת החדשה הוקמה לפני כמה שנים עם עמותה חדשה בליגה ג'. המטרה הראשונית הייתה לתת מענה לילדים שמסיימים גיל נוער ואין להם לאן להמשיך. כמובן שמחלקת הנוער תמיד הייתה קיימת אבל תחת השם עירוני קרית גת".

"בשנים הראשונות היינו בלי תקציבים. בעונה שעברה, בליגה ב', התחלף ראש העיר בקריית גת. כפיר סויסה, שמחובר לספורט, החליט להשקיע בכדורגל וכדורסל כך שכל הפעילות הכספית, החוזים והפעלת הקבוצה בשוטף - כולם עובדים של המרכז הקהילתי החדש בקריית גת (מתנ"ס). זה הדבר הכי טוב שיכול, הרי שהמשכורות בזמן, תנאים סוציאלים וכו'".

כפיר סויסה (אלעד מלכה)כפיר סויסה (אלעד מלכה)

"עלינו לליגה א' וביקשנו מההתאחדות והבקרה להמשיך להפעיל את הקבוצה דרך המתנ"ס מהסיבה שלא היו תמיכות ספורט ב-2025, אלא רק תקציב ספורט, שזה אומר לא לקבל תקציב עד 2026. לאחר דין ודברים הוחלט שתהיה לנו שנת מעבר והעונה תהיה האחרונה שהקבוצה תנוהל ע"י המתנ"ס ולא משנה באיזה ליגה נשחק".

"החל מהעונה הבאה הפעילות הכספית תתנהל ע"י העמותה הקיימת, זו המנהלת את מועדון הכדורגל בהתאם לרישומי ההתאחדות. בשנת 2026 יהיו תמיכות ספורט לאחר המון שנים. יש לציין שהרשות מפעילה את הקבוצה זה נותן שקט תעשייתי ובטחון מול הבקרה וההתאחדות ואנחנו מאחלים לכל המועדונים שאין להם בעלים שתהיה להם רשות שתומכת ומפעילה את הכדורגל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */