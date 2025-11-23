מי שילם לשחקני מכבי קריית גת בעונת העלייה?

את עונת 2024/25 סיימה מכבי קריית גת כאלופת ליגה ב' דרום ב' עם 68 נקודות לאחר 28 מחזורים. המועדון מתנהל, מאז 2020, תחת העמותה 'מכבי לקידום הכדורגל בקריית גת', עמותה שפתח אותה משה סבג, מגדולי שחקני הקבוצה מן העבר, קבוצה שחזרה לעניינים בשנת 2020 לאחר פירוקים כאלה ואחרים במרוצת השנים.

באחרונה, העמותה המנהלת את קבוצת הכדורגל מכבי קריית גת, שיצאה אל פגרת השזרועים מהמקום הראשון בליגה א' דרום, הוציאה את דו"ח העמותה מבחינה כספית, דו"ח קלינדרי לשנת 2024. מהנתונים עולה כי העמותה הוציאה 27,739 אלף שקלים בלבד והכניסה 27,733 אלף שקלים, כך שסיימה את שנת 2024 בגירעון העומד על שישה שקלים.

וכאן נשאלת השאלה "אז מי שילם שכר השחקנים בעונת המשחקים 2024/25 במכבי קריית גת, זו שהעפילה לליגה א'?". במכבי קריית גת מרגיעים ומציינים בפני ONE כי לא העמותה המנהלת את הקבוצה היא זו ששילמה את תשלומי שכר השחקנים בעונה החולפת, אלא מי שעשה זאת היא עמותת 'המרכז הקהילתי החדש בקריית גת בע"מ' (חל"צ).

מדובר בעמותה המנהלת את המרכז הקהילתי והמתנ"ס בעיר קריית גת, כשאת תמיכות הספורט, בכלל הענפים, העירייה מעבירה לשם ומשם מועברים הכספים, כמקובל, לכלל האגודות תחת אותה עמותה גדולה, כשאת שנת 2024 סיימה בעודף שנתי של 99,694 אלף שקלים. הוצאותיה של העמותה עמדו על 92,861,402 מיליוני שקלים, בעוד ההכנסות שלה עמדו על 92,961,096 מיליוני שקלים.

משה סבג (מערכת ONE)

בין חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 אין ולו זכר למועדון הכדורגל מכבי קריית גת. כלומר, אף אחד במועדון לא קיבל שכר אסטרונומי תחת העמותה המנהלת בקריית גת את המרכז הקהילתי והמתנ"ס. את עונת 2025/26 הייתה אמורה מכבי קריית גת לפתוח יחד עם העמותה הקיימת, זו המנהלת אותה בפועל, אלא שבהתאחדות איפשרו לה "שנת מעבר" תחת העמותה של המתנ"ס.

באם מכבי קריית גת תעפיל ללאומית בתום עונת 2025/26, הרי שתיאלץ להיפרד מהמתנ"ס ולמצוא לעצמה חלופה אחרת, בין אם תחת העמותה הקיימת או בין אם אחרת. מקרה דומה ארע בתום עונת 2024/25 החולפת, כאשר עירוני מודיעין העפילה היסטורית לליגה הלאומית תחת עמותה דומה, מה שאילץ אותה להחליף עמותה, הרי שבמנהלת ובבקרה לא מאפשרים עבודה תחת מתנ"ס.

המועדון עבר בבקרה התקציבית, בעונת המשחקים הנוכחית (2025/26), בדומה ליתר קבוצות ליגה א', כך שבמועדון היו צריכים להעביר הן את דו"חות העמותה הקיימת והן את דו"ח העמותה האחראית על המרכז הקהילתי וכן על המתנ"ס בקריית גת. לא עשו לה הנחות בעניין זה, על אף, שכאמור, באגף המשפטי התריעו בפני המועדון כי מדובר בעונה אחרונה יחד עם המתנ"ס.

ממועדון הכדורגל מכבי קריית גת נמסר ל-ONE בתגובה: "מכבי קריית גת החדשה הוקמה לפני כמה שנים עם עמותה חדשה בליגה ג'. המטרה הראשונית הייתה לתת מענה לילדים שמסיימים גיל נוער ואין להם לאן להמשיך. כמובן שמחלקת הנוער תמיד הייתה קיימת אבל תחת השם עירוני קרית גת".

"בשנים הראשונות היינו בלי תקציבים. בעונה שעברה, בליגה ב', התחלף ראש העיר בקריית גת. כפיר סויסה, שמחובר לספורט, החליט להשקיע בכדורגל וכדורסל כך שכל הפעילות הכספית, החוזים והפעלת הקבוצה בשוטף - כולם עובדים של המרכז הקהילתי החדש בקריית גת (מתנ"ס). זה הדבר הכי טוב שיכול, הרי שהמשכורות בזמן, תנאים סוציאלים וכו'".

כפיר סויסה (אלעד מלכה)

"עלינו לליגה א' וביקשנו מההתאחדות והבקרה להמשיך להפעיל את הקבוצה דרך המתנ"ס מהסיבה שלא היו תמיכות ספורט ב-2025, אלא רק תקציב ספורט, שזה אומר לא לקבל תקציב עד 2026. לאחר דין ודברים הוחלט שתהיה לנו שנת מעבר והעונה תהיה האחרונה שהקבוצה תנוהל ע"י המתנ"ס ולא משנה באיזה ליגה נשחק".

"החל מהעונה הבאה הפעילות הכספית תתנהל ע"י העמותה הקיימת, זו המנהלת את מועדון הכדורגל בהתאם לרישומי ההתאחדות. בשנת 2026 יהיו תמיכות ספורט לאחר המון שנים. יש לציין שהרשות מפעילה את הקבוצה זה נותן שקט תעשייתי ובטחון מול הבקרה וההתאחדות ואנחנו מאחלים לכל המועדונים שאין להם בעלים שתהיה להם רשות שתומכת ומפעילה את הכדורגל".