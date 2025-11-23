שער ליגה ראשון לניב לוי במדי פלוישטי הרומנית

החלום של ניב לוי להבקיע מעבר לים התממש. השחקן בן ה-22, שחקן הפועל ע. באקה אל גרבייה מליגה א׳ צפון בעונה החולפת (2024/25), הצטרף לאחרונה לקבוצת פלוישטי הרומנית. הקשר חבר לסגל הקבוצה במהרה, ואתמול (שבת) אף כבש לראשונה בחו"ל, בניצחון 0:8 על אוצלול גאלאץ 2 (לה קבוצה ראשית בליגה הראשונה).

נכון להיום (ראשון), הקבוצה הרומנית יושבת לה במקום השלישי בבית ב' בליגה השלישית בטיבה ברומניה, והיא מתמודדת על הכרטיס לליגה השנייה. רק שתי נקודות מפרידות בינה לבין המוליכה, ספורטינג לייסטי, ולזכותה של פלוישטי 29 נקודות, עם מאזן שערים של 10:30 (ספגה הכי מעט עד כה) לאחר 14 מחזורי ליגה.

בדף הפייסבוק הרשמי של המועדון הרומני נכתב כך: "ניצחון ברור והצגה על המגרש! פלוישטי פתחה את המשחק חזק ולא הותירה סיכוי ליריבתה, וניצחה בתוצאה מדהימה 0:8! את השערים הבקיעו ל. סירבו (צמד שערים), נ. לוי, א. בכיר, א. ברבקארו, ואדי פטרה שכבש שלושער ובישל, כשנכנס למחצית והראה שוב את הקלאסה והיעילות העצומה שלו".

שער ליגה ראשון לניב לוי

"הקבוצה שלנו ממשיכה להפגין בגרות, כוח ומשמעת הגנתית, עם ההגנה השנייה בטיבה במגרש הביתי בליגה השלישית, אינדיקציה ברורה להתקדמות וארגון מצוין. אנחנו עדיין במאבק על מקום בפלייאוף, ולשם כך אנחנו חייבים להישאר מרוכזים, רציניים ונחושים כמו קודם. הדרך ארוכה, אבל יחד נוכל להגיע לאן שאנחנו רוצים להיות!".

ניב גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה, במדיה שיחק במשך תשע עונות לא רצופות, כשבין לבין עבר בהפועל פתח תקווה ובהפועל ניר רמת השרון, שהייתה לקבוצת הנוער האחרונה שלו. בשנים האחרונות היה לשחקן ליגה א׳ צפון ושיחק במדי מ.ס צעירי טייבה, עירוני נשר והפועל ע. באקה אל גרבייה.