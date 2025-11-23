נסתרות 2024: קבוצות ליגה א' שטרם הגישו דו"ח

לא פחות מ-10 עמותות המנהלות קבוצות כדורגל בליגה א' צפון ודרום טרם העבירו את דו"חות שנת 2024 (שנה קלנדרית) למשרד המשפטים ועל כן הנתונים הכספיים לא מופיעים באתר גיידסטאר, המאגד את כל המספרים. האם עופר ינאי תרם למכבי יבנה? ואם כן, על איזה סכום מדובר? וגם, מה היה שכרו של ניר קלינגר כמנהל מקצועי בדימונה, טרם עזיבתו את המועדון?

היות וטרם הגיעו הנתונים הרשמיים של שנת 2024, אי אפשר לדעת לעת עתה. העמותות המנהלות את קבוצות הכדורגל של מכבי יבנה, מ.ס דימונה, הפועל ניר רמת השרון, מכבי עירוני אשדוד, מכבי קריית מלאכי, מכבי אתא ביאליק, מ.ס טירה, מ.כ צעירי טמרה, הפועל בית שאן ומכבי נוג'ידאת הן אלו שטרם הגישו את הדו”ח לשנה זו.

על פניו, בהתאם למשרד המשפטים, המועד האחרון להגשת אותם דיווחים על שנת 2024 החולפת היו עד לתאריך 30/10. למעלה משלושה שבועות חלפו מאז ואותן 10 עמותות המנהלות את הקבוצות שצוינו, טרם העבירו את הדו"חות המסקרנים. אוטוטו אנחנו נכנסים לשנת 2026, כשבדרך כלל הדו"ח של השנה הקלנדרית הקודמת כבר מופיע באתר גיידסטאר, בעוד שהשנה ישנו עיכוב לא ברור.

ממשרד המשפטים נמסר ל-ONE לאחר פנייה בנושא: "המועד האחרון להגשת דיווחים לשנת 2024 הוא ה-30 באוקטובר 2025".