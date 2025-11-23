בקצב נהדר: 75:88 להרצליה על גליל עליון

המחזור השביעי בליגת ווינר סל המשיך היום (ראשון) כשבכפר בלום קיבלנו משחק בין הפועל גליל עליון לבני הרצליה, האורחים הצליחו לנצח פעם שלישית ברציפות בזירה המקומית עם 75:88 נהדר, כשהיא סוף סוף עלתה מהמקום האחרון בטבלה.

הרבע הראשון החל בצורה דומיננטית ביותר לזכות חניכיו של יהוא אורלנד כשהם סיימו את הרבע הראשון בהפרש דו ספרתי בזכות פתיחה טובה של אלייז’ה סטיוארט שהיה נהדר. הרבע השני נפתח כשהחבורה של גוני יזרעאלי התחילו להתעורר ולצמצם את הפער, אך מיד אחר כך הכחולים חזרו לעצמם בהובלתם של סטיוארט ושלו לוגשי, גם נואה קרטר היה נראה טוב והשחקנים ירדו למחצית בתוצאה 29:50 כחול.

במחצית השנייה הלבנים ניסו לחזור, אך ללא הצלחה. החבורה של גוני יזרעאלי הצליחה לקלוע והייתה בדרך לצמצום הפער. מנגד, סטיוארט המשיך בכושר הטוב שלו והגדיל את הפער חזרה. המארחת התעוררה רק ברבע האחרון וקלעה יותר מיריבתה בכחול, אך זה לא הספיק לה והחבורה של יהוא אורלנד ניצחה 75:88 בכפר בלום עם תצוגה נפלאה וניצחון שלישי ברציפות בזירה המקומית.

במחזור הבא, בני הרצליה תצא למטרווסט על מנת להתמודד מול מכבי רעננה ולהמשיך את רצף הניצחונות שלה בליגה. מנגד, הפועל גליל עליון תתארח בטוטו ארנה בחולון כדי לעצור את רצף ההפסדים אליו נכנסה.

קלעו גליל עליון: דיאנדרה גולסטון 23 נק’ודות, שחר עמיר 18 נק’, יובל שניידרמן 11 נק’ ו-6 ריבאונדים, רז אדם 8 נק’, סם אלג’יקי ויל מלמד 5 נק’ כ”א, סיריל לנג’יוויין 4 נק’, נועם אביבי 1 נק’.

קלעו להרצליה: אלייז’ה סטיוארט 23 נקודות, נואה קרטר 19 נק’, צ’ינאנו אונואקו (12 ריבאונדים), טוני דגלאס (6 אסיסטים) ושלו לוגשי 11 נק’ כ”א, ג’ורדון ורנאדו 9 נק’ ו-6 ריב’, מקס היידגר 3 נק’, שון דאוסון 1 נק’.

רבע ראשון: 12:23 לבני הרצליה

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’יוויין, שחר עמיר, יהל מלמד, יובל שניידרמן, סם אלג’יקי

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, שלו לוגשי, טוני דגלאס, צ’ינאנו אונוואקו, אלייז’ה סטיוארט

# 05:00 – 10:00: האורחים התחילו כשהם יותר דומיננטיים בזכות טוני דגלאס ואלייזה סטיוארט. סם אליג’יקי מנגד, היה נקודת האור של גוני יזרעאלי והוביל את הקבוצה בנקודות.

# 00:00 – 05:00: הכחולים ממשיכים בפתיחה הטובה וממשיכים להגדיל את הפער בכפר בלום. סטיוארט המשיך לבלוט ושלו לוגשי התחיל לקלוע גם הוא והקבוצה מהשרון נראתה נהדר עד כה.

רבע שני: 29:50 לבני הרצליה

# 05:00 – 10:00: גליל עליון התעוררה בפתיחת הרבע השני, כשאלג’יקי המשיך לזרוח, דיאנדרה גולסטון עזר לו ושחר עמיר עם שלשה ונקודות ראשונות. המארחת הצליחה לסגור את הפער.

# 00:00 – 05:00: הרצליה שבתחילת הרבע השני פיגרה קצת ביכולת ונמנמה, חזרה להוביל בפער דו ספרתי עם 29:50 כחול. לוגשי המשיך במשחק הטוב שלו ועזר לסטיוארט להחזיר את הרצליה ליכולת הטובה מהרבע הראשון. גם נואה קרטר עם רבע מוצלח.

רבע שלישי: 51:70 לבני הרצליה

# 05:00 – 10:00: פתיחה חלשה של המחצית השנייה, שתי הקבוצות לא פתחו בצורה טובה ובקושי קלעו בחמש הדקות הראשונות. צ’ינאנו אונוואקו היה נקודת האור של ההרצליינים בתחילת הרבע השלישי כשהכחולים הובילו 35:63.

# 00:00 – 05:00: האורחים חזרו לכושר הטוב שלהם כשצ’ינאנו אונואקו המשיך ביכולת הטובה בה פתח את המחצית השנייה והגדיל את הפער לזכות האורחים בכפר בלום עם 51:70.

רבע רביעי: 75:88 לבני הרצליה

# 05:00 – 10:00: הרבע האחרון נפתח כשהמארחת פתחה טוב וקלעה יותר, אך ההפרש עדיין על דו ספרתי עם 65:79 לזכות חניכיו של יהוא אורלנד וזה מאורח מדי לזכות הלבנים.

# 00:00 – 05:00: הכחולים חזרו למשחק והתחילו לקלוע בצרורות גם ברבע האחרון. אלייז’ה סטיוארט ונואה קרטר היו נהדרים ובני הרצליה ניצחה בחוץ עם 75:88 נפלא.