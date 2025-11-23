יום ראשון, 23.11.2025 שעה 22:34
יום ראשון, 23/11/2025, 22:00אצטדיון מנואל מרטינז ואלרוליגה ספרדית - מחזור 13
ריאל מדריד
דקה 34
0 0
שופט: חוסה הרננדס מאאסו
אלצ'ה
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1614-1213ראיו וייקאנו12
1514-1312אלצ'ה13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20
מערכת ONE | 23/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
קיליאן אמבפה (IMAGO)
המחזור ה-13 של הליגה הספרדית נמשך בשעה זו כאשר ריאל מדריד מתארחת אצל אלצ’ה ורוצה לחזור לפסגה על חשבונה של ברצלונה, שהביסה אתמול (שבת) את אתלטיק בילבאו בחזרה שלה לקאמפ נואו. המשחק מועבר בשידור חי בערוץ ONE.

הבלאנקוס הוליכו את הטבלה לפני היציאה לפגרת הנבחרות, אך כאמור, הניצחון של הקטלונים אמש העלה אותם לראש הטבלה בזכות הפרש שערים עדיף. ריאל יודעת שניצחון או אפילו תיקו שלה יספיק לה כדי לסיים את המחזור במקום הראשון.

לפני הפגרה, הקבוצה של צ’אבי אלונסו רשמה שני משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, זאת לאחר שנכנעה 1:0 לליברפול בליגת האלופות וסיימה ב-0:0 מול ראיו וייקאנו בליגה. כעת, במשחק חוץ שלישי ברציפות, היא מקווה להתאושש ולהשיג את שלוש הנקודות.

אלצ’ה, שממוקמת במרכז הטבלה, לא ניצחה כמעט חודשיים במסגרת הליגה. מאז שגברה 1:2 על סלטה ויגו בסוף חודש ספטמבר, היא נכנעה לאלאבס, אספניול וברצלונה וסיימה בתוצאות תיקו מול אתלטיק בילבאו וריאל סוסיאדד וכעת מחפשת סנסציה מול הבלאנקוס.

מחצית ראשונה
  • '25
  • החמצה
  • ארדה גולר שחרר כדור אדיר מחוץ לרחבה, הכדור שרק מעל המשקוף
  • '21
  • החמצה
  • אסנסיו עלה נהדר לכדור קרן ושחרר נגיחה טובה, אך לצערו הכדור חלף ליד הקורה
  • '17
  • החמצה
  • טעות קשה של אלברו קרראס הותירה לבסוף את רפא מיר לבדו בתוך הרחבה, טיבו קורטואה הגיב מצוין לכדור שבעט החלוץ
  • '14
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם לאלצ'ה: אנדרה סילבה עלה טוב לנגיחה, אך שלח את הכדור מחוץ למסגרת
  • '11
  • החמצה
  • ראול אסנסיו הכניס כדור רוחב מצוין לקיליאן אמבפה שבעט בנגיעה, אך החמיץ את המסגרת במעט
  • '4
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לריאל: רודריגו חדר לרחבה ושחרר כדור חזק, אך לא מספיק מדויק
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון מנואל מרטינז ואלרו! חוסה הרננדס הוציא את ההתמודדות לדרך
