קיליאן אמבפה (IMAGO) קיליאן אמבפה (IMAGO)

המחזור ה-13 של הליגה הספרדית נמשך בשעה זו כאשר ריאל מדריד מתארחת אצל אלצ’ה ורוצה לחזור לפסגה על חשבונה של ברצלונה, שהביסה אתמול (שבת) את אתלטיק בילבאו בחזרה שלה לקאמפ נואו. המשחק מועבר בשידור חי בערוץ ONE.

הבלאנקוס הוליכו את הטבלה לפני היציאה לפגרת הנבחרות, אך כאמור, הניצחון של הקטלונים אמש העלה אותם לראש הטבלה בזכות הפרש שערים עדיף. ריאל יודעת שניצחון או אפילו תיקו שלה יספיק לה כדי לסיים את המחזור במקום הראשון.

לפני הפגרה, הקבוצה של צ’אבי אלונסו רשמה שני משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, זאת לאחר שנכנעה 1:0 לליברפול בליגת האלופות וסיימה ב-0:0 מול ראיו וייקאנו בליגה. כעת, במשחק חוץ שלישי ברציפות, היא מקווה להתאושש ולהשיג את שלוש הנקודות.

אלצ’ה, שממוקמת במרכז הטבלה, לא ניצחה כמעט חודשיים במסגרת הליגה. מאז שגברה 1:2 על סלטה ויגו בסוף חודש ספטמבר, היא נכנעה לאלאבס, אספניול וברצלונה וסיימה בתוצאות תיקו מול אתלטיק בילבאו וריאל סוסיאדד וכעת מחפשת סנסציה מול הבלאנקוס.