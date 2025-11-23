יום ראשון, 23.11.2025 שעה 22:22
יום ראשון, 23/11/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 12
מילאן
דקה 34
0 0
שופט: סימונה סוזה
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
2511-1912נאפולי2
2412-2611אינטר3
248-2112בולוניה4
229-1711מילאן5
2011-1512יובנטוס6
186-1211קומו7
189-1512לאציו8
1612-1411ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1011טורינו11
1416-1312קרמונזה12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-812לצ'ה16
914-811פיזה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20
מערכת ONE | 23/11/2025 21:45
הרכבים וציונים
 
 
סטרהיניה פבלוביץ' חוסם את מרקוס תוראם (IMAGO)
סטרהיניה פבלוביץ' חוסם את מרקוס תוראם (IMAGO)

יש משחקים שהם “אייקונים” בכדורגל העולמי. כאלה שגם אם אין אהדה מסוימת לאחת מהקבוצות, תמיד העיניים יינשאו בסקרנות אל עבר המתרחש בו. אחד מאלה הוא הדרבי דלה מדונינה, שיש שיגדירו אותו כמפגש הגדול בכדורגל האיטלקי, בין אינטר למילאן, שמתרחש בשעה זו בשידור ישיר בערוץ ONE2.

הנראזורי מגיעים הערב כשהם במקום השלישי בטבלה, עם שלוש נקודות פחות מרומא המוליכה ונקודה אחת פחות מנאפולי, אך גם עם משחק אחד חסר, כך שהם יודעים שניצחון היום לא יהיה רק יוקרתי על טהרת העיר, אלא יחזיר אותם לפסגת הליגה. 

מנגד, הרוסונרי נמצאים בתקופה קצת יותר מגומגמת, אחרי שבמחזור הקודם איבדו שתי נקודות חשובות מול פארמה בחוץ. לוקה מודריץ’ וחבריו יודעים שאף על פי כן, ניצחון היום יעלה אותם מעל היריבה העירונית, כשהפסד עלול להשאיר אותם מאחור במרוץ האליפות.

הקבוצות נפגשו כמובן מספר רב של פעמים בעבר, כשהקבוצה באדום-שחור היא זאת שדומיננטית במשחקים האחרונים והיא סופרת חמישה דרבים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל ניצחון 0:3 באפריל האחרון. הפעם האחרונה שהמארחת הערב יצאה עם ידה על העליונה, הייתה לפני כשנה וחצי.

מחצית ראשונה
  • '16
  • החמצה
  • מילאן עם התקפה ראשונה, כשדוידה ברטסאגי הצעיר נכנס לרחבה מהאגף השמאלי, שם המתין לכדור שנחת על רגלו, אבל הבעיטה שלו הלכה החוצה
  • '15
  • החמצה
  • דימארקו היה אמון על הגבהת כדור הקרן, שהורחקה עד לפטאר סוצ'יץ' שמסף הרחבה פספס מעט את השער
  • '14
  • החמצה
  • המארחת המשיכה להיות דומיננטית מהפתיחה, כשפדריקו דימארקו ניסה לראשונה לחפש את המסגרת אבל הכדור יצא לקרן
  • '5
  • פציעה
  • לאוטרו מרטינס פגע עם המרפק באף של מתיאו גאביה, שנזקק לטיפול רפואי אחרי שהחל לדמם
  • '3
  • החמצה
  • פתיחה חזקה של אינטר, שהגיעה להזדמנות ראשונה כבר אחרי שלוש דקות. כדור קרן הורחק עד לפטאר סוצ'יץ', שמסר לפדריקו דימארקו. המגן האיטלקי הגביה לרחבה ומצא את ראשו של מרקוס תוראם, שנגח בצורה טובה לשער אבל מייק מניאן שלח יד ארוכה ומנע ספיגה מוקדמת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סימונה סוצה הוציא את הדרבי דלה מדונינה לדרך! אינטר תקבל את הדחיפה מהקהל הביתי, או שמילאן תשמור על הרצף שלה מול הנראזורי?
מרקוס תוראם והקאן צ'להאנולו מתכוננים למשחק הגדול (IMAGO)מרקוס תוראם והקאן צ'להאנולו מתכוננים למשחק הגדול (IMAGO)
הסן סירו לובש חג (IMAGO)הסן סירו לובש חג (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה