סטרהיניה פבלוביץ' חוסם את מרקוס תוראם (IMAGO) סטרהיניה פבלוביץ' חוסם את מרקוס תוראם (IMAGO)

יש משחקים שהם “אייקונים” בכדורגל העולמי. כאלה שגם אם אין אהדה מסוימת לאחת מהקבוצות, תמיד העיניים יינשאו בסקרנות אל עבר המתרחש בו. אחד מאלה הוא הדרבי דלה מדונינה, שיש שיגדירו אותו כמפגש הגדול בכדורגל האיטלקי, בין אינטר למילאן, שמתרחש בשעה זו בשידור ישיר בערוץ ONE2.

הנראזורי מגיעים הערב כשהם במקום השלישי בטבלה, עם שלוש נקודות פחות מרומא המוליכה ונקודה אחת פחות מנאפולי, אך גם עם משחק אחד חסר, כך שהם יודעים שניצחון היום לא יהיה רק יוקרתי על טהרת העיר, אלא יחזיר אותם לפסגת הליגה.

מנגד, הרוסונרי נמצאים בתקופה קצת יותר מגומגמת, אחרי שבמחזור הקודם איבדו שתי נקודות חשובות מול פארמה בחוץ. לוקה מודריץ’ וחבריו יודעים שאף על פי כן, ניצחון היום יעלה אותם מעל היריבה העירונית, כשהפסד עלול להשאיר אותם מאחור במרוץ האליפות.

הקבוצות נפגשו כמובן מספר רב של פעמים בעבר, כשהקבוצה באדום-שחור היא זאת שדומיננטית במשחקים האחרונים והיא סופרת חמישה דרבים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל ניצחון 0:3 באפריל האחרון. הפעם האחרונה שהמארחת הערב יצאה עם ידה על העליונה, הייתה לפני כשנה וחצי.