יום ראשון, 23.11.2025 שעה 10:44
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית

"ואמוס": סוארס ומסי חגגו את עליית קבוצתם

דפורטיבו LSM, בה השניים משמשים כבעלים, זכתה באליפות ועלתה לליגה השלישית באורוגוואי. אל פיסטולרי בירך, הסטורי של הפרעוש הפך את ההישג לוויראלי

לואיס סוארס וליאו מסי (רויטרס)
לואיס סוארס וליאו מסי (רויטרס)

דפורטיבו LSM, המועדון שהוקם בחודש מאי 2024 ונמצא בבעלותם של לואיס סוארס וליאו מסי, רשם פרק מרגש בהיסטוריה הקצרה שלו כשהשלים עלייה לליגה השלישית באורוגוואי. הקבוצה שהחלה את דרכה העונה בליגה הרביעית, ניצחה 1:2 את ליפה בגמר ועלתה רשמית - הישג נדיר למועדון כל כך צעיר.

מי שחגגו את ההישג יותר מכולם היו שני בעלי המועדון – סוארס ומסי, רגע לפני המשחק המכריע של אינטר מיאמי מול סינסינטי בחצות בפלייאוף ה-MLS. “ואמוס!”, כתב הסקורר האורוגוואי ברשתות החברתיות, לצד "ברכות לכולם!", והמשיך להעלות את תמונת האליפות בסטוריז שלו. מסי, מצידו, לא היה צריך יותר ממחווה אחת כדי להצית את הרשת: ה־10 של אינטר מיאמי שיתף את הפרסום של סוארס, וכצפוי, החשיפה האדירה שלו הפכה את ההישג של LSM לוויראלי תוך דקות.

המעורבות של סוארס במועדון בולטת במיוחד – החל מהפיתוח המקצועי, דרך הקמת המתחם הנושא את שמו, ועד נוכחות קבועה בשידורים. בשעות שלפני המשחק אפילו השתתף בשידור החי של המועדון, ולאחר הניצחון חגג עם האוהדים ברשתות. מסי ששיתף פעולה לא פעם עם סוארס בפרויקטים נוספים, הפך גם הוא לפנים הבינלאומיות של המועדון, ומספר העוקבים העצום בעמוד של LSM (649 אלף לעומת 5,000 בלבד של היריבה ליפה) ממחיש את העוצמה האדירה של השניים.

סוארס ומסי (רויטרס)סוארס ומסי (רויטרס)

לקראת חגיגות העלייה הצטרף גם אייבאי יאנוס, הסטרימר והיזם הספרדי המקורב לשניים, שהעביר את המשחק בשידור חי והצטרף לחגיגות על כר הדשא – עוד עדות להשפעה הבינלאומית סביב מועדון שבפועל משחק בליגה נמוכה בכדורגל האורוגוואי.

מעבר להישג הספורטיבי, LSM סיימה עונה כמעט מושלמת: 31 נקודות, 10 ניצחונות, תיקו אחד ושתי הפסדים בלבד, לצד מאזן שערים אדיר – 6:35. הנתונים הללו מציבים את הקבוצה בפסגת כל מדד בליגה ומעניקים לה בסיס יציב לקראת האתגר הבא.

