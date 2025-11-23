יום ראשון, 23.11.2025 שעה 09:34
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%1586-167314דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
62%1475-154713ניו יורק ניקס
62%1575-158013שיקגו בולס
60%1728-177215אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
53%1723-177215אורלנדו מג'יק
40%1789-172115מילווקי באקס
29%1661-162314שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1498-163213דנבר נאגטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
33%1759-167615ממפיס גריזליס
27%1722-163015דאלאס מאבריקס
27%1858-169315סקרמנטו קינגס
21%1622-153714לוס אנג'לס קליפרס
14%1702-150414ניו אורלינס פליקנס

בגלל החוזה: פורטלנד תשלח את אבדיה בטרייד?

הכוכב בעונה אדירה וחתום על חוזה נמוך, אבל זה מסבך את הבלייזרס. כמה יוכל להרוויח בחוזה הבא, איך תשפיע בחירה לאולסטאר ומה אפשר לקבל תמורתו?

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה הפך לאחת ההפתעות הגדולות של העונה ב-NBA, ובפורטלנד מבינים שיש להם ביד כוכב בהתהוות. הפורוורד הישראלי שמציג יכולת של אולסטאר ונתונים מרשימים בכל פרמטר אפשרי, הפך לשחקן המשפיע ביותר של הבלייזרס בשבועות הראשונים של העונה, אבל דווקא ההתקדמות הזו מציבה את הנהלת המועדון בפני בעיה לא פשוטה: החוזה המצוין (עבור הקבוצה) שעליו חתום אבדיה, עלול ליצור בעיה ואולי לשלוח אותו בטרייד

אבדיה שנבחר תשיעי בדראפט 2020, חתם בוושינגטון על חוזה יורד לארבע שנים תמורת 55 מיליון דולר – חוזה שמסתיים ב־2028 ושמכניס לו רק 11.8 מיליון דולר בעונת 27/28. במונחי NBA, מדובר בסכום שכבר היום נמצא מתחת לשווי האמיתי שלו, ובשנים הבאות יהיה אפילו נמוך מה-Mid Level Exception הצפוי בליגה.

כלומר, פורטלנד נהנית משחקן שמספק מספרים של כוכב – 25.9 נקודות, 6.7 ריבאונדים, 5.8 אסיסטים, קליעה של 48.7% מהשדה ו־37% משלוש – וכל זה בפחות מחצי המחיר של שחקנים ברמתו. כשהוא על הפרקט, הבלייזרס טובים ב-16.3 נקודות ל-100 פוזשנים לעומת כשהוא בחוץ. הנתונים האדירים מציבים אותו כמועמד מוביל לתואר השחקן המשתפר של העונה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

כאן מגיעה הבעיה: לפי חוקי ההארכות ב-NBA, הקבוצה יכולה להציע לאבדיה בקיץ הבא העלאה של עד 140% מהשכר בעונה האחרונה של החוזה - כלומר משהו באזור ה-20 מיליון דולר לעונה. עבור שחקן שעשוי להפוך לאולסטאר ושהערך שלו בעלייה מתמדת, זו הצעה שלא תגיע קרוב למה שיקבל בשוק החופשי.

האפשרות הטכנית היחידה הייתה לבצע "שינוי מבני" בחוזה בקיץ הקרוב אם לפורטלנד הייתה תקרת שכר פנויה, אבל ההחתמות של ג’רו הולידיי, שיידון שארפ והארכת חוזהו של טומאני קמארה סגרו לחלוטין את הפתח. למעשה, המשמעות פשוטה: אבדיה יגיע ל-2028 כשחקן חופשי ללא הגבלות – ופורטלנד לא תוכל לעצור את זה.

בפורטלנד עדיין זוכרים היטב את עזיבתו של למרכוס אולדרידג' ב-2015. גם הוא היה UFA (שחקן חופשי לא מוגבל), גם הוא היה הכוכב של הקבוצה - והוא עזב לסן אנטוניו וגרם לשברון לב אצל האוהדים. אף אחד לא אומר שזה יהיה הסיפור עם אבדיה - להפך, אין שום סימן לחוסר שביעות רצון מצדו - אבל בעיית החוזה גורמת לקבוצה לחשוב רחוק.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

ישנם קולות (בשלב זה ברמת מחשבה בלבד) שטוענים כי אם אבדיה ייבחר לאולסטאר בפברואר, ייתכן שדווקא אז יהיה לפורטלנד את הערך הגבוה ביותר לקבל עבורו תמורה בטרייד. עם חוזה נמוך ויכולת של כוכב, קבוצות ירצו אותו, ופורטלנד תוכל לבקש חבילה מפלצתית: 3-4 בחירות סיבוב ראשון, לפחות שתיים בעלות פוטנציאל לוטרי, ובנוסף שחקן צעיר בעל תקרה גבוהה. זה לא מה שהבלייזרס רוצים לעשות, אבל זו דילמה שבמועדון מבינים שהם יצטרכו להתכונן אליה.

במציאות, פורטלנד לא מתכוונת לוותר על אבדיה. הוא שחקן מרכזי בפרויקט העתידי של המועדון, והיחסים טובים. הם מאמינים שיוכלו להחתים אותו מחדש ב־2028, גם אם אין אפשרות להארכה עכשיו. אבל החוזה המצוין והזול שאמור היה להיטיב עם הקבוצה, דווקא הוא זה שמקשה עליה להבטיח את עתידו בבלייזרס.

הוספת תגובה



