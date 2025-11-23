מדליית כסף לישראל באולימפיאדת החירשים ביפן

הישג היסטורי לישראל באולימפיאדת החירשים 2025. האתלט הישראלי אדם נורפייסוב זכה היום במדליית כסף בקפיצה במוט, לאחר שעבר גובה של 4.30 מטר בתחרות שהתקיימה באצטדיון הראשי בטוקיו.

מדובר בהישג חסר תקדים עבור ישראל: זו הפעם הראשונה שהמדינה זוכה במדליית כסף במשחקי החירשים, לאחר שבעבר זכתה רק במדליות ארד. נורפייסוב התמודד מול 12 אתלטים מרחבי העולם, כולל אתלט רוסי שהתחרה תחת דגל נייטרלי, וביצע סדרת קפיצות מדויקת ובטוחה שהובילה אותו אל המקום השני המכובד.

אדם מתאמן תחת המאמן אלכס אברבוך, אלוף אירופה לשעבר, שהדריך אותו לאורך כל הדרך וניהל את התחרות באופן מקצועי ואפקטיבי. המשלחת הישראלית בירכה את נורפייסוב על הישג ספורטיבי יוצא דופן ועל פרק נוסף בהיסטוריה של הספורט החירשים בישראל.