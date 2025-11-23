יום ראשון, 23.11.2025 שעה 09:30
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3417-4113פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2019-2313אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1719-2113טוונטה אנסחדה8
1721-1913פורטונה סיטארד9
1725-1513ספרטה רוטרדם10
1622-2113גו אהד איגלס11
1421-1912הירנביין12
1421-1713וולנדם13
1324-1313אקסלסיור רוטרדם14
1227-1412זוולה15
1222-1513נאק ברדה16
1235-2113הראקלס אלמלו17
921-1412טלסטאר18

"אוסקר קיבל המון מרווח ועדיין לא הצליח למסור"

בתקשורת ההולנדית ביקרו את אייאקס לאחר ההפסד 2:1 לאקסלסיור, ולא פסחו על הישראלי. המאמן פרד גרים: "ההחלטות בשליש האחרון לא היו טובות מספיק"

|
אוסקר גלוך מתוסכל לאחר ההפסד (IMAGO)
אוסקר גלוך מתוסכל לאחר ההפסד (IMAGO)

אייאקס ממשיכה בפתיחת העונה הרעה שלה, וזאת בלשון המעטה, כשגם הפיטורים של ג’ון הייטינחה המושמץ לא עזרו. הקבוצה מאמסטרדם רשמה הפסד 2:1 לאקסלסיור בבית, כשהיא לא מצליחה לנצח בארבעת משחקיה האחרונים, והיא נמצאת במקום הרביעי בטבלת הליגה ההולנדית, במרחק של לא פחות מ-14 נקודות מפ.ס.וו איינדהובן הראשונה.

אוסקר גלוך, שפתח את העונה לא רע בכלל והיה מנקודות האור של ההולנדים, רשם משחק רביעי ברציפות ללא שער, תוך כך שהוא מרבה לאבד. בתקשורת המקומית התייחסו לחוסר ניצול המצבים של הקבוצה, ובין היתר גם לגלוך עצמו: “אוסקר גלוך קיבל המון מרווח למסור את הכדור למצב הבקעה, אבל הפליימקר הישראלי לא הצליח למצוא את חברו לקבוצה”, נכתב ב-’RTL’.

אוסקר גלוך בפעולה במשחק נגד אקסלסיור (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה במשחק נגד אקסלסיור (IMAGO)

מאמנה הזמני של אייאקס, פרד גרים, אמר במסיבת העיתונאים לאחר ההפסד: "זה מאוד מאכזב שלא הצלחנו לנצח, עם הסגל שיש לנו אנחנו פשוט חייבים לנצח את אקסלסיור. אני יכול להבין את האוהדים שלנו שמתביישים בתוצאה הזאת. אני לא מצטער שנכנסתי לתפקיד, ידעתי שזו עבודה קשה ואני עדיין עומד מאחורי ההחלטה”.

גרים גם מתח ביקורת על קבלת ההחלטות של שחקניו בשלבים המכריעים: “גם הבחירות בשליש האחרון וגם הסגירה בתוך הרחבה לא היו טובות מספיק. באימונים הדברים מתחברים, רצינו לראות מול אקסלסיור קצב גבוה יותר של הנעת כדור, וזה פשוט לא קרה.

פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

“אפשר להגיד הרבה דברים, אבל לא שהשחקנים לא מתאמצים. הם עובדים קשה, וגם אני. לוותר? זה לא חלק מהאופי שלי". כשנשאל אם ימשיך עם אותו הרכב במשחקים הבאים, רמז לשינויים: "זה חייב להיות אחרת. אני עדיין חושב מה בדיוק נשנה, אבל ברור שיש מקום לתת דקות לשחקנים נוספים, במיוחד עם לוח המשחקים הצפוף. יש מספיק איכות בקבוצה הזו, אבל התיאום עדיין לא מושלם", סיכם גרים. 

